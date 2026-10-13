Deportista olímpico mexicano enfrenta acusaciones de su expareja y de adolescente por presunto abuso sexual

La publicación de una atleta ha causado un fuerte impacto en la comunidad deportiva mexicana, pues un deportista olímpico mexicano (participante en los Juegos Olímpicos de París 2024) fue acusado de presunta agresión sexual a una adolescente. Tras esto, el mexicano habría sido suspendido por el Comité Disciplinario de la liga en la que participa. Te damos los detalles.

Deportista olímpico mexicano acusado de agresión sexual / Pixabay

¿Qué deportista olímpico mexicano fue acusado de presunto abuso sexual?

En 2024 el público mexicano se encontraba pendiente de la participación del surfista olímpico mexicano, Alan Cleland, en los Juegos Olímpicos de París, siendo el primer nacido en México en llegar a unas olimpiadas en dicha disciplina.

Lejos de su importante trayectoria deportiva, Cleland fue blanco de una delicada acusación, la cual, habría ocurrido tras una presunta escena de abuso durante una reunión privada en Tahití.

Los hechos presuntamente habrían ocurrido después de la séptima parada del Championship Tour, disputada del 8 al 18 de agosto en Teahupo’o, en la Polinesia Francesa, y fuera de las actividades oficiales de la WSL (World Surf League).

Se reporta que el asunto está en manos de la policía de la Polinesia Francesa, la cual no ha podido confirmar si existe una investigación en curso. Hasta ahora, Cleland no ha respondido públicamente a las acusaciones .

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Alan Cleland, deportista mexicano acusado de abuso / Redes sociales

Expareja de Alan Cleland también lanza acusaciones contra el surfista

A toda esta polémica que azota a Alan Cleland, se unió una fuerte publicación hecha por Noah Klapp, expareja del deportista, quien aseguró haber vivido diversos tipos de violencia durante su relación.

Klapp, excampeona mundial sub-16 de la International Surfing Association (ISA), escribió lo siguiente:

Hoy cumplí 23 años y desperté con la noticia de las acusaciones de agresión sexual en su contra y de otros hombres hacia una menor de edad. Por eso escribo esta publicación: porque es mi deber como mujer dar a conocer mi historia públicamente. Esta víctima, y quizá otras, merecen todo el apoyo que necesiten. Quiero asegurarme de que esto sea todo, porque a él ya se le dio una segunda oportunidad que no merecía y demostró que sigue siendo podrido por dentro. Noah Klapp

En su testimonio, la surfista recuerda un episodio en particular en el que hubo una agresión física:

Recuerdo con claridad una vez en que jaló mi suéter hasta que lo oí romperse contra mi cuello y caí al suelo; de ahí me arrastró de vuelta adentro, donde no podía pedir ayuda. Fue un periodo doloroso de mi vida que me consumió y me destruyó por completo. Me arrepiento de haberlo conocido, porque llevo mucho tiempo sanando el daño que me causó, y lo que viví me persigue en sueños. Alan Cleland

Su publicación recibió cariño por parte de seguidores y comunidad deportiva, arremetiendo duramente contra Cleland.

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¿Quién es Alan Cleland y en qué liga participa?

Alan Cleland Jr. nació en 2002 en Boca de Pascuales, un pueblo pesquero de la costa de Colima. Es hijo del surfista Alan Cleland, quien lo llevó al mar a los dos años. A los 12 ya representaba a México en competencias internacionales.

En 2023 ganó los ISA World Surfing Games en El Salvador y consiguió el boleto olímpico. Fue el primer mexicano en competir en el Championship Tour de la WSL y el primero en surfear en unos Juegos Olímpicos .

Tras la polémica, la WSL informó que su Comité Disciplinario actuó de inmediato al conocer las acusaciones y lo suspendió de manera provisional.

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