¿Santa Fe Klan a la cárcel? Cantante lo acusa de supuesto abuso y violencia: “Ya son varias mujeres”

Santa Fe Klan vuelve a protagonizar una nueva polémica. Tras admitir que dudó de la paternidad de su hijo con Maya Nazor, ahora un cantante lo acusa, entre otras cosas, de supuesto abuso sexual. Te contamos qué está pasando.

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Hace poco, se estrenó una tiradera contra Santa Fe Klan / Mezcalent

Las acusaciones de abuso sexual y violencia contra Santa Fe Klan

Hace algunos días, el rapero conocido como ‘Tornillo Vázquez’ lanzó una canción llamada ‘Ángel caído (R.I.P Santa Fe Klan)’, una tiradera muy directa para el intérprete de ‘Me regalo contigo’. Dicho tema no solo aborda el fin de su amistad, sino que también lanza muchas acusaciones contra Klan.

La letra comienza diciendo que, presuntamente, Santa Fe se aprovechó del cariño que le tenía para robarle algunos proyectos musicales. Lo tacha de ser una persona egocéntrica a la que no le interesaría perjudicar a los demás con tal de obtener un beneficio.

Según Vázquez, su “examigo” hablaba mal de otros artistas, incluyendo al fallecido Lefty SM, y hasta saboteaba sus eventos. No obstante, los señalamientos más graves fueron que, presuntamente, agrede y abusa de mujeres.

Sostuvo que el cantante presuntamente se metió con menores de edad y hasta con mujeres trans, pero que esto no ha salido a la luz debido a que “chantajea” a las víctimas.

“Cuéntale a la gente de tus trastornos mentales que te gustan los menores y también los transexuales. Allá por Mazatlán, una morra se quejó de que no quería y este la vio... Así que cuéntale a la gente tu verdadera cara, que ya son varias mujeres a las que con dinero las callas. Y las primas de este güey se le escapaban. Le tuviste que pagar al trans para que no te quemara”. Tornillo Vázquez

Por si esto fuera poco, también declaró que, presuntamente, se pone violento cuando se alcoholiza y consume sustancias: “Tú no eres real, tú eres una pinche chola que no más se siente ve… cuando carga su pistola. Tiras al aire porque ya no la controlas y cuando te pones pedo empiezas a tirar charola”, indicó.

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¿Santa Fe Klan padece una ETS? Esto dijo ‘Tornillo Vázquez’

En otra parte de la ‘tiradera’ contra Santa Fe Klan, ‘Tornillo Vázquez’ habría sugerido que el cantante presuntamente está enfermo de sida. Y es que asegura que solo esta afección es la que la acompaña en su vida.

“Qué coincidencia, que para ti ya sea normal, que tú siempre seas el bueno y que todos te paguen mal. Cuando viste que tu morra te fue a robar tu casa, dijiste que fue tu clica y las que quisiste encañonar. Lo único que te acompaña hoy en día es el sida, así que morra que se meta contigo ya está advertida”, sentenció.

Finalizó el tema diciendo que, en su momento, consideró a Ángel Quezada (nombre real del rapero) como un “hermano”, pero que el ego lo “destruyó” y ahora es alguien completamente diferente.

Cabe destacar que, hasta el momento, Santa Fe Klan no ha respondido a la canción de Vázquez. En tanto que este último lanzó un mensaje advirtiendo: “Te gusta que la gente me tire mie…, pues ahora van a conocer la mie… que tú eres”.

Tornillo Vázquez le lanza advertencia a Santa Fe Klan / Redes sociales

¿Quién es ‘Tornillo Vázquez’, rapero que acusó de abuso a Santa Fe Klan?

Osiel Armando Vázquez Pérez, mejor conocido en la industria musical como ‘Tornillo Vázquez’, es un rapero y compositor mexicano. Tiene 23 años y, en su momento, fue gran amigo de Santa Fe Klan. Incluso perteneció a la misma disquera que él.

No obstante, todo cambió hace algunos años tras una fuerte pelea por algunos proyectos musicales. Vázquez sostiene que Santa cambió y hasta se quedó con parte de las ganancias por sus canciones. Por esta razón, Osiel se salió del sello discográfico de Santa.

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