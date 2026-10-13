¿Santa Fe Klan le pidió a Maya Nazor que dejara los anticonceptivos? Ella lo encara tras polémicas declaraciones

La polémica entre Maya Nazor y Santa Fe Klan está lejos de terminar. Aunque el rapero ofreció una disculpa pública al hablar de los problemas que vivieron como pareja, la influencer aseguró que sus declaraciones siguen afectándola. Además, lanzó una contundente respuesta al señalar que él modifica su versión de los hechos cada vez que habla de su historia juntos.

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Maya Nazor y Santa Fe Klan / IG: @santa_fe_klan_473 / @nazormaya

¿Por qué Santa Fe Klan dudó de su paternidad y qué dijo sobre Maya Nazor?

La polémica comenzó después de que Santa Fe Klan hablara de su relación con Maya Nazor en una entrevista con El minuto que cambió mi destino. El rapero confesó que durante su noviazgo atravesó una fuerte etapa de inseguridad que terminó afectando la confianza entre ambos.

Según contó, los rumores de una supuesta infidelidad de Maya con Fofo lo llevaron a cuestionarse la paternidad de su hijo, situación que le provocó una profunda crisis emocional. Incluso relató que pasaba noches enteras llorando mientras intentaba lidiar con las dudas que lo perseguían.

Con el paso del tiempo, Santa Fe Klan confirmó mediante una prueba de ADN que sí era el padre y reconoció públicamente que muchas de esas sospechas nacieron de sus propios miedos. El cantante aprovechó la entrevista para ofrecerle una disculpa a Maya Nazor por el daño que aquella situación provocó, aunque sus declaraciones terminaron generando una nueva reacción por parte de la influencer.

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Maya Nazor, ex de Santa fe klan,se sinceró sobre los rumores sobre la paternidad de su hijo / IG: @santa_fe_klan_473 / @nazormaya

¿Qué respondió Maya Nazor a las declaraciones de Santa Fe Klan sobre su relación?

Tras la difusión de esas declaraciones, Maya realizó una transmisión en redes sociales para expresar cómo se siente cada vez que su expareja vuelve a hablar públicamente sobre ella y sobre lo que vivieron juntos.

“Sí me lastiman sus palabras, sí me lastiman porque yo sé la verdad. Sí me lastiman porque yo nunca he salido con la intención de lastimarlo y eso hay pruebas en todas partes”, señaló.

La influencer explicó que siempre ha tratado de mantenerse al margen de las polémicas, por lo que le resulta doloroso escuchar ciertos comentarios que, desde su perspectiva, no reflejan lo que realmente ocurrió entre ambos.

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¿Maya Nazor acusa a Santa Fe Klan de cambiar su versión en cada entrevista?

Uno de los puntos que más llamó la atención en las declaraciones de Maya fue su postura respecto a la forma en que Santa Fe Klan habla sobre su pasado amoroso. La creadora de contenido considera que el cantante presenta distintas versiones de la historia dependiendo del espacio en el que se encuentra, lo que provoca que el tema vuelva constantemente a los titulares.

“A veces dice las palabras con la intención de lastimarme y sí lo logra, sí me lastiman”, manifestó.

Además, cuestionó la consistencia de los relatos que ha compartido el artista en medios de comunicación: “Él mismo se contradice, cambia lo que dice en cada entrevista”, afirmó.

¿Qué reveló Maya Nazor sobre su embarazo y su relación con Santa Fe Klan?

Otro de los momentos que más dieron de qué hablar fue cuando Maya recordó conversaciones privadas que sostuvo con Santa Fe Klan antes de convertirse en madre. Según explicó, el cantante tenía el deseo de formar una familia y se lo expresó en diversas ocasiones durante su relación.

“Él me decía que no me tomara los anticonceptivos porque quería tener a ese bebé, incluso un mes antes”. Maya Nazor

La influencer sostuvo que ese detalle contrasta con algunas de las declaraciones públicas que han surgido con el paso de los años sobre cómo ocurrieron las cosas entre ambos. Por ello, considera que es importante que la historia se cuente de manera completa y no únicamente desde una sola perspectiva.

Hasta el momento, Santa Fe Klan no se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones de Maya Nazor.