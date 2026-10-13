Santa Fe Klan dudó de su paternidad del hijo con Maya Nazor ¿Fofo era el verdadero padre? “Lloraba todas las noches”

Además de ser uno de los artistas urbanos más reconocidos de México por su música e inexplicables gestos humanos, como el día que ayudó a una trabajadora de limpieza, a Santa Fe Klan también lo persigue su mediático truene con Maya Nazor, la madre de su hijo.

En una reciente entrevista el cantante abrió su corazón y compartió detalles inesperados en los que está involucrado Fofo, ¿qué dijo? Te contamos.

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Maya Nazor y Santa Fe Klan / Instagram @santa_fe_klan_473 y @nazormaya

¿Por qué Santa Fe Klan dudó de la paternidad de su hijo con Maya Nazor?

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para ‘El minuto que cambió mi destino’, el cantante reveló como empezó su relación con la modelo Maya Nazor, asegurando que después de un intermitente coqueteo en redes, finalmente se vieron en persona para no separarse. Tras algunas semanas, la joven descubrió que estaba embarazada.

El rapero mexicano señaló que estaba asustado y al mismo tiempo emocionado, sin embargo, la felicidad de la pareja fue nublada por las declaraciones de Fofo, quien de manera pública aseguró que él podría ser el padre del hijo de Maya.

“Pues cuando empezaron los chismes [de Fofo] sí la neta yo lloraba todas las noches, este vato se pasó de lanza porque como que, yo creo que también por su culpa la relación como que nunca estuvo fuerte, siempre fue como peleas…” Santa Fe Klan

Finalmente, Santa Fe Klan aprovechó el espacio para ofrecerle una disculpa a la madre de su hijo, asegurando que las dudas lo hicieron actuar de una manera que no era correcta: “Yo también le quiero pedir una disculpa a ella, porque a lo mejor eché a perder la relación, todo por esa duda que yo tenía y por esa desconfianza”

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Maya Nazor, ex de Santa fe klan,se sinceró sobre los rumores sobre la paternidad de su hijo / IG: @santa_fe_klan_473 / @nazormaya

¿Qué dijo Fofo sobre el hijo de Maya Nazor y Santa Fe Klan?

Luego de que se diera a conocer que Maya Nazor se encontraba en la dulce espera, Fofo, desató la polémica al mencionar en una entrevista que él había estado involucrado con la modelo: “Tengo miedo de que ese hijo sea mío. Te lo dejo Santa Fe Klan”

Después de la centella que lazó el entonces influencer, el rapero se llenó de dudas, de tal forma que le pidió a la madre de su hijo que se hicieran una prueba de paternidad “Pues sí (es mi hijo), pero solo le hice una prueba con la lengua cuando todavía estaba embarazada. Pues ahí salió que sí”

¡Santa Fe Klan CONFIESA que DUDÓ de la PATERNIDAD tras el EMBARAZO de Maya Nazor y ella REACCIONA! El cantante recibió BURLAS de parte de Fofo Márquez donde aseguraba que él era el verdadero papá. #SaleElSol🌞: https://t.co/0X24aDZmfN #SaleElSolTV https://t.co/pdfAWzyxzL — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) October 13, 2026

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Maya Nazor, ¿le responde a Santa Fe Klan?

Después de que las declaraciones del rapero se hicieran virales nuevamente, la influencer tomó sus redes sociales para dejar un mensaje que muchos consideraron como una indirecta a Santa Fe Klan:

“Yo no me quedo callada por miedo, me quedo callada porque soy una dama, algún día contaré mi verdad y verán lo que se vendrá. Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Un hombre que habla, es una loca más. Hechos, no palabras” Maya Nazor

Tras los señalamientos, tiempo después Maya Nazor aclaró la polémica de Fofo, asegurando que no está interesada en alimentar este tipo de chismes.