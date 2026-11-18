Luego de que la víctima de ‘Fofo’ revelara que aún no ha recibido la compensación económica ordenada por las autoridades y hablara sobre los presuntos privilegios del influencer en prisión, una nueva polémica volvió a colocarlo en el ojo del huracán. Esta vez, un audio filtrado de una transmisión de videojuegos desató todo tipo de cuestionamientos, pues una voz identificada como la suya aparece jugando en línea y conversando con otros participantes. ¿Cómo habría logrado conectarse a una partida de Fortnite mientras cumple su condena?

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¿Fofo fue captado jugando Fortnite desde prisión?

El nombre de Fofo volvió a viralizarse luego de que se difundiera un audio en el que presuntamente se escucha al influencer participando en una partida de Fortnite mientras permanece recluido en el penal de Molino de Flores, en Texcoco, Estado de México.

La grabación fue compartida por el periodista Antonio Nieto, quien aseguró que el creador de contenido apareció durante una transmisión en vivo realizada por el streamer Bryan Paik. El clip rápidamente comenzó a circular entre usuarios de redes sociales. En el audio, una voz identificada como la de Fofo habla y bromea con otros jugadores mientras participa en la partida: “A ver, deja hablo, a ver si se dan cuenta, güey, o no”.

Según se escucha en la conversación, la presencia del influencer provocó que numerosos usuarios ingresaran a la transmisión al reconocer su voz. “Se empezó a armar. No ma..., entró Richan, Duke, el Fofo, güey”. También comentó que muchos espectadores tardaron en percatarse de quién estaba detrás del micrófono. “La gente primero como que no sabía quién era ese: ‘¿Quién será ese güey?’”.

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Fofo Márquez, jugando Fornite desde prisión: El joven sentenciado a 17 años de cárcel goza de lo lindo y aparece en el stream de BryanPaik07 en Tik Tok y Kick. “Voy a hablar, a ver si se dan cuenta que es el Fofo”, dijo. ¿Opiniones? https://t.co/Ezs2rRhPwT — Antonio Nieto (@siete_letras) November 16, 2026

¿Qué dijo Fofo sobre PlayStation y GTA 6 en el audio filtrado?

Uno de los momentos que más controversia generó fue cuando la voz atribuida a Fofo habló sobre videojuegos y consolas. De acuerdo con el audio difundido, el influencer aseguró que incluso ya descargó GTA 6 y que actualmente utiliza una consola PlayStation.

“No, yo solo me compré el Play por eso, porque yo jugaba en Switch, acuérdate”. voz atribuida a Fofo

Las dudas aumentaron porque la conversación aparentemente se desarrolló mediante herramientas de comunicación utilizadas por jugadores en línea, como Discord o el chat de voz integrado en Fortnite.

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¿No es la primera polémica de Fofo desde la cárcel?

La reciente controversia se suma a una larga lista de episodios que han marcado la estancia de Fofo en prisión. En octubre de 2025 también se habló de una presunta participación del influencer en una partida de Fortnite durante una transmisión del streamer Jelty, situación que generó cuestionamientos similares.

Meses antes, el youtuber español Dominguero difundió una presunta llamada telefónica atribuida al influencer. En aquella grabación, una voz identificada como la de Fofo denunciaba supuestas agresiones y extorsiones dentro del penal: “Ya no puedo, me quiero morir, ya no aguanto”.

Posteriormente, en marzo de 2026, un exinterno declaró públicamente que habría visto a Fofo utilizando un teléfono celular y un control de Xbox dentro del penal donde se encontraba recluido en ese momento. Aunque estas afirmaciones nunca fueron confirmadas oficialmente, generaron una enorme polémica.

También causó controversia un video filtrado en el que custodios presuntamente golpeaban al creador de contenido. Tras la difusión de esas imágenes, las autoridades confirmaron la autenticidad del material, separaron a los funcionarios involucrados y ordenaron su traslado al penal de Molino de Flores.

Actualmente, Fofo cumple una condena de 17 años y seis meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa, luego de la agresión contra una mujer ocurrida en un estacionamiento de Naucalpan y captada por cámaras de seguridad.