¿A Santa Fe Klan le pusieron los cuernos con Fofo? Su ex, Maya Nazor, aclara el rumor: “Beso a beso”

El controversial romance entre Santa Fe Klan y Maya Nazor vuelve a ser tema de conversación. Y es que el rapero justamente abordó lo ocurrido en su relación y las dudas que llegó a tener sobre la paternidad de su hijo. Confesó que esta incertidumbre se originó principalmente por las declaraciones que Fofo, quien actualmente cumple una pena en prisión, dio en su momento.

Tras esto, Nazor hizo una transmisión en vivo en la que, entre otras cosas, habló sobre lo que realmente sucedió con Fofo y si realmente hubo una infidelidad, como tanto se especuló. Te contamos lo que dijo.

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Santa Fe Klan y su ex estuvieron juntos por más de un año / Redes sociales

¿Qué dijo Santa Fe Klan sobre su romance con Maya Nazor?

Hace algunos días, Santa Fe Klan fue el invitado especial del programa ‘El minuto que cambió mi destino’. Durante la conversación, el rapero habló de su vida, incluyendo la relación que tuvo con Maya Nazor, de quien se separó en 2022.

Según su versión, se conocieron mediante redes sociales. Con el pasar del tiempo, convivieron más y empezaron a salir. No obstante, reconoció que nunca hubo una conversación para aclarar si realmente eran una pareja formal o no.

Posteriormente, ella le comentaría que estaba embarazada. Admitió que esta etapa fue algo difícil, pues empezaron a rondar dudas sobre si realmente el bebé era suyo o no. Y es que Fofo llegó a declarar públicamente que él era el verdadero papá, por lo que le pidió a Nazor que le “dijera la verdad”.

“Cuando empezaron los chismes, yo lloraba todas las noches, yo decía: ‘Este vato se pasó de lanza’, porque yo creo que también por su culpa la relación nunca estuvo fuerte, siempre fue de peleas. A los 3 o 4 meses yo le decía: ‘No mam.., dime la neta, si es mío. ¿Por qué el vato dice eso? Ya hasta están subiendo videos donde estás con él’. Todas las noches lloraba y andaba agüitado”, indicó.

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Santa Fe Klan en ‘El minuto que cambió mi destino’ / Redes sociales

Maya Nazor reacciona a la entrevista de Santa Fe Klan

Mediante una transmisión en vivo, Maya Nazor acusó a Santa Fe Klan de “incitar el hate” en su contra, algo que considera “injusto”, pues es la madre de su hijo. Además de negar que su ex le da 250 mil pesos mensuales por pensión alimenticia, contó cómo fue su historia con Fofo.

Si bien dejó claro que no fueron novios ni tuvieron intimidad, reconoció que sí llegaron a salir un par de veces, cuando él tenía entre 17 y 18 años. Indicó que, en una ocasión, el influencer le propuso viajar con sus amigas a CDMX.

Fueron a un bar y, en algún punto, le propuso “seguir la fiesta en otro lugar”. Durante el trayecto, notó que las estaba llevando a un motel, por lo que exigió que las bajaran del coche. Como resultado, Foto y sus acompañantes comenzaron a insultarlas. Finalmente las dejaron en la calle.

“Se pusieron intensos; nos empezaron a insultar, a decirnos de cosas… Yo en ningún momento me lo agarré a él ahí de beso a beso, fajoneado, nunca fue que yo le di la intención de que iba a haber algo más …. Iban mis amigas; él iba con sus amigos. Pues nos pusimos como locas, le marcamos a la mamá de una amiga y nos bajamos ahí en la calle y le dijimos: ‘No nos vamos a subir, no nos vamos a ir al motel, o sea no”’. Maya Nazor

Dejó ver que, tras esta experiencia, no lo volvió a ver, pues, en sus palabras, le “tuvo miedo” al influencer: “Nos dejaron ahí en la calle, ahí ya agarramos un Uber y nos fuimos. Obviamente fue una situación que a mí me dio mucho miedo. El tipo me gritó”.

Hasta el momento, Klan no ha respondido a lo dicho por su ex. En tanto que los internautas ya han tomado bandos; algunos en apoyo al rapero y otros solidarizándose con la influencer.

¿Cuánto duró el noviazgo entre Santa Fe Klan y Maya Nazor?

La relación entre Santa Fe Klan y Maya Nazor duró poco más de un año. Se conocieron en 2021. Todo parecía ir bien entre ellos a pesar de la rapidez con la que ocurrió su romance.

En 2022, anunciaron la llegada de su primer y único hijo en común. A finales de ese mismo año dieron a conocer su ruptura definitiva. Según Klan, fue una combinación de muchos desacuerdos, incluyendo las dudas sobre la paternidad.

Los problemas y la desconfianza llegaron a tal punto que el rapero pidió una prueba de ADN para confirmar que el bebé realmente era suyo, lo que generó aún más distanciamiento entre los dos.

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