Luego de que José Eduardo Derbez difundiera un comunicado negando un romance con Mariana BO, lo que desató la molestia de la DJ, los conductores de Sale el sol analizaron la postura de ambos y cuestionaron la actitud del hijo de Eugenio Derbez. Durante el programa, los periodistas pusieron sobre la mesa la posibilidad de que todo se tratara de un movimiento planeado. ¡Te contamos los detalles!

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José Eduardo Derbez niega romance con Mariana BO. / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de romance entre José Eduardo Derbez y Mariana BO?

En medio de los comentarios sobre su vida sentimental tras su relación con Paola Dalay, José Eduardo Derbez fue captado con una misteriosa mujer que posteriormente fue identificada como Mariana BO. A raíz de las especulaciones, la DJ concedió una entrevista a Ventaneando en la que dejó abierta la puerta a una relación a futuro.

“Yo estoy soltera, me gusta conocer gente, pasarla cool. Está loco, igual que yo”, comentó la también productora. Días después, en un encuentro con la prensa, confirmó que estaba saliendo con el actor de Mesa de regalos: “Es muy caballeroso, no estaría saliendo con él si no fuera tan caballeroso… Estoy feliz, estoy soltera, él también, así que sí”.

Sin embargo, el panorama cambió cuando circuló un video en el que, presuntamente, José Eduardo Derbez le habría hecho un desplante a Mariana BO en un restaurante al abandonar el lugar por el área de la cocina.

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¿José Eduardo Derbez desata furia de Mariana Bo tras desplante en cita? / Redes sociales, capturas de pantalla

¿Qué dijeron José Eduardo Derbez y Mariana BO en sus comunicados?

Ante las versiones sobre el supuesto desplante de José Eduardo Derbez a la DJ Mariana BO, el hijo de Victoria Ruffo rompió el silencio en sus historias de Instagram para asegurar que está soltero y con el corazón “fuera de servicio":

“No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva relación… Mi corazón se encuentra temporalmente fuera de servicio por mantenimiento, aunque el hígado continúa trabajando con normalidad”. José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez dice estar soltero / Redes sociales

La respuesta de Mariana BO no tardó en llegar. A través de otro comunicado en redes sociales, la DJ señaló al comediante de intentar manipular la versión pública de lo ocurrido entre ambos:

“Qué fácil es buscar a una mujer en privado, compartir momentos con ella, utilizar las redes para mostrar lo que están viviendo y después desacreditarla públicamente para proteger su ‘imagen’ o ego herido”. DJ Mariana BO

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Mariana Bo responde a José Eduardo Derbez / Redes Sociales

¿Por qué los conductores de ‘Sale el sol’ sospechan que José Eduardo Derbez planeó todo?

Tras la furia de Mariana BO con José Eduardo Derbez por negar su romance, los conductores de Sale el sol abordaron la situación en la reciente emisión del matutino, donde cuestionaron el comportamiento del hijo de Eugenio Derbez en medio de la polémica.

“Si fue planeado o no fue planeado, a mí se me hizo un mensaje contundente. Si se están aventando polémica a comunicados”, expresó Joanna Vega-Biestro. Por su parte, Gustavo Adolfo Infante cuestionó si realmente se habría tratado de un romance planeado, a lo que Ana María Alvarado agregó:

“Es que sí fue planeado, pero solo por una persona, solo por él. Yo es lo que entiendo en el comunicado: ella iba en serio y él lo estaba planeando. No era el momento, pero él quiso desviar la atención mandando las flores y todo. Él actuó solo, no era un plan de ambos”. Ana María Alvarado

Asimismo, los colaboradores del programa cuestionaron que, tras el intercambio de declaraciones, José Eduardo Derbez haya estrenado el episodio de su podcast junto a Mariana BO, lo que genera aún más dudas. ¿Todo fue una promoción?

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