Tras mucha especulación sobre el posible romance entre José Eduardo Derbez y Mariana Bo, el actor rompe el silencio y asegura que, en estos momentos, está “soltero”. Su aclaración sale después de que se rumoreó sobre supuestos problemas con la DJ. ¿Terminaron o realmente nunca salieron? Te contamos qué se sabe

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Se decía que José Eduardo Derbez y Mariana Bo estaban saliendo / Redes sociales

¿Cuándo comenzó el supuesto romance entre José Eduardo Derbez y Mariana Bo?

A principios de noviembre, José Eduardo Derbez y su expareja, Paola Dalay, anunciaron su separación definitiva. Aseguraron que todo se dio hace varios meses y que terminó de la mejor manera posible. También dejaron ver que tendrían una relación cordial por el bien de su pequeña.

Casi al mismo tiempo, Dalay confirmó estar saliendo con César Romo. Según dijo, conoció al futbolista tras la ruptura con el actor y aún no son novios. Pese a la aclaración, muchos la han acusado de presuntamente serle infiel al hijo de Victoria Ruffo.

José Eduardo también ha dicho que la ruptura no se dio por una infidelidad, sino por diferencias entre ellos. De igual forma, ha pedido al público que ya no hable mal de ella, pues es una mujer y mamá maravillosa.

En las últimas semanas, la celebridad se mostró muy cercana a Mariana Bo, una DJ. Se filtraron imágenes en las que se les ve abrazándose. Incluso ella presumió un ramo de flores que él le regaló. En su momento, esta última reconoció que estaban “saliendo”.

Hace algunos días, comenzó a circular información de que supuestamente él le habría hecho un desplante a Mariana. Trascendió que presuntamente él la abandonó en un restaurante de la CDMX y se fue por la puerta de atrás para evitar ser visto por la prensa.

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Se han filtrado fotos de José Eduardo Derbez y Mariana Bo abrazándose / Redes sociales

José Eduardo Derbez asegura que está soltero

Hace algunos minutos, José Eduardo Derbez subió un comunicado hablando sobre su situación sentimental. El actor aseguró que estaba soltero. Reconoció que, al menos por ahora, no piensa en retomar su vida amorosa.

José Eduardo Derbez “No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva relación. Si me ven cenando con alguien, probablemente tenga hambre; si me ven saliendo de un hotel, probablemente esté hospedado, y si me ven sonriendo al celular, seguramente estoy viendo un meme. Mi corazón se encuentra temporalmente fuera de servicio por mantenimiento, aunque el hígado continúa trabajando con normalidad”.

Aunque dijo estar agradecido de que estén “preocupados por su vida sentimental”, reiteró que no está en una relación y actualmente se encuentra disfrutando de esta etapa.

“Agradezco profundamente su preocupación por mi vida sentimental, especialmente a quienes parecen tener más información sobre ella que yo mismo. Por el momento, estoy disfrutando de mi soltería, mi libertad y el maravilloso privilegio de dormir atravesado en la cama”, indicó.

Finalmente, señaló que, si la situación cambia, él mismo lo dará a conocer: “Cualquier actualización será anunciada oficialmente, siempre y cuando yo también me entere. Atentamente: Un hombre soltero, no necesariamente disponible, pero definitivamente sin supervisión”, concluyó.

José Eduardo Derbez dice estar soltero / Redes sociales

¿Qué ha dicho Mariana Bo ante las declaraciones de José Eduardo Derbez sobre su soltería?

Hasta el momento, Mariana Bo, a quien hasta hace poco se le consideraba como la supuesta “nueva pareja” de José Eduardo Derbez, no ha mencionado nada sobre el comunicado del hijo de Victoria Ruffo acerca de su soltería.

En tanto que las especulaciones en redes sociales no han faltado; algunos consideran que jamás fueron pareja, mientras que otros creen que realmente terminaron hace poco y por ello él quiso aclarar que siempre estuvo soltero.

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