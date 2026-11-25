Mariana está en el ojo del huracán luego de que sus declaraciones sobre Miss Universo 2026 no coincidieran con lo que finalmente ocurrió en Puerto Rico. La cantante había presumido que sería parte del jurado del certamen de belleza, pero su nombre nunca apareció en las listas oficiales. Cuando llegó el día de la gran final, la exintegrante de OV7 aclaró que únicamente había asistido como invitada especial. ¡En redes sociales no tardaron en recordar sus palabras!

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Mariana ganadora de LCDLFM 2026 / Redes Sociales

¿Mariana fue jueza de Miss Universo 2026?

La polémica comenzó luego de que Mariana afirmara públicamente que participaría como jueza en la gran final de Miss Universo 2026, celebrada en Puerto Rico el pasado 24 de noviembre.

La cantante, exintegrante de OV7 y reciente ganadora de La casa de los famosos México 2026, habló en distintos espacios sobre la responsabilidad que representaba formar parte del panel encargado de elegir a la nueva reina universal.

Incluso, en una entrevista concedida a Publimetro México el 13 de noviembre, aseguró emocionada: “Creo que es una responsabilidad súper grande, lo que sí estoy muy contenta es que me encuentro con dos mexicanas hermosas, poderosas, inteligentes como Fátima y María Vargas. Sería espectacular que pudiéramos entregarle a ella la corona”.

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Redes Sociales

¿Por qué acusan a Mariana de mentir sobre Miss Universo?

La controversia explotó cuando la Organización Miss Universe publicó los nombres oficiales del jurado y Mariana no figuró en ninguna de las listas. Días antes de la final se difundieron los nombres de quienes evaluarían tanto la competencia preliminar como la gala principal. En ambos casos, la cantante mexicana estuvo ausente.

El mismo día del evento, Mariana compartió un video en redes sociales donde aclaró que no estaba participando como jueza, sino como invitada especial. Sin embargo, nunca explicó las razones por las que previamente había declarado que sí formaría parte del jurado, situación que generó una fuerte reacción entre usuarios de Internet.

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Mariana ganó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Mariana canceló conciertos para asistir a Miss Universo 2026?

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que la artista modificó parte de su agenda profesional para viajar a Puerto Rico. La intérprete reprogramó el concierto que tenía previsto el 21 de noviembre en el Teatro Galerías de Guadalajara. A través de un comunicado, explicó que el cambio obedecía a compromisos internacionales relacionados con los Latin Grammy y con su participación en la final de Miss Universo 2026.

La presentación quedó reagendada para el 18 de junio de 2027, decisión que ahora ha provocado cuestionamientos de algunos seguidores debido a que finalmente no apareció como jueza del certamen de belleza.

Se ha dicho que el triunfo de Mariana en LCDLFMX 2026 fue un fraude / Redes sociales

¿Quiénes fueron los jueces oficiales de Miss Universo 2026?

La Organización Miss Universe presentó de manera oficial al panel que evaluó a las candidatas durante la edición número 75 del concurso.

Entre los nombres anunciados destacaron personalidades vinculadas al mundo de la moda, la belleza, el entretenimiento y los negocios internacionales, como Águeda López, Taty Guiribitey, Vicki Vlahos, María Yáñez, Joyce Giraud, Signe Zeikate, Fadil Berisha, Tristan Schukraft y Victoria Kjær Theilvig.

La ausencia de Mariana en ambas listas oficiales llamó especialmente la atención porque durante semanas había hablado públicamente de su supuesto papel dentro del jurado, algo que finalmente no ocurrió.