Mariana: ¿De LCDLFM al altar? Revela si tiene planes de boda tras su triunfo en el reality: “Me gustaría”

Después de que Mariana se coronara como la ganadora de la cuarta temporada de La casa de los famosos México 2026, la exOV7 sorprendió a propios y extraños al dejar entrever que podría llegar al altar tras retomar su relación una vez que salió del reality show 24/7. ¿Decidida a dar el ‘sí’? ¡Te contamos los detalles!

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Mariana ganadora La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Cómo fue el triunfo de Mariana en La casa de los famosos México 2026?

El triunfo de Mariana en La casa de los famosos México 2026 fue uno de los más comentados debido a que durante la primera semana del reality fue eliminada; sin embargo, gracias a la dinámica del ‘exilio’ que ocurrió días después, logró reintegrarse al programa y ganó gran aprobación del público.

Pese a que su regreso al reality fue por medio de votaciones, se especuló sobre un supuesto acuerdo entre la cantante y la producción. Incluso días antes de la final de LCDLFM, la periodista Maxine Woodside reveló que en el ‘chisme de pasillo’ se decía que ya se tenía una ganadora pactada, dejando entrever que se trataba de Mariana.

Dichas teorías generaron que el triunfo de Mariana estuviera envuelto en rumores de supuesto fraude, pese a que la intérprete negó todas las versiones y solo aceptó que sí intentó negociar con la producción su permanencia; su primer lugar sigue generando dudas. Sin embargo, todo parece indicar que eso ya va quedando atrás y ahora Mariana podría tener en la mira… ¿Una boda?

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Mariana envuelta en la polémica tras LCDLFM 2026. / Redes Sociales

¿Mariana busca llegar al altar tras ganar La casa de los famosos México 2026?

Tras la polémica del supuesto robo que Mariana sufrió en La casa de los famosos México días antes de la gran final, la cantante concedió una entrevista al periodista Ernesto Buitrón, a quien le confesó que tiene contemplada la posibilidad de llegar al altar con su actual pareja, con quien retomó su historia tras salir del reality 24/7.

Por el momento, ambos están enfocados en sus proyectos personales, pero no descartan dar un paso más en su relación. “Sí me gustaría volver a casarme. Estamos juntos trabajando en esos detalles que no nos gustan el uno del otro y eso lleva tiempo”, resaltó.

De esa manera, dejó claro que no será en un futuro cercano cuando llegue al altar, pero sí es algo que tiene contemplado, pese a que anteriormente ya ha dicho ‘sí’ en dos ocasiones: “Sí me quiero casar, pero no ahorita”.

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¿Mariana quiere casarse tras ganar La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Qué dice Mariana sobre estar viviendo su ‘segundo aire’ tras concluir LCDLFM?

Pese a las versiones que señalan que el triunfo de Mariana en La casa de los famosos México fue fraude, la cantante aseguró estar viviendo un segundo aire en su carrera, tal y como ocurrió antes tras un éxito musical y la visibilidad que logró en un melodrama que fue transmitido en más de 100 países.

“Yo creo que estoy viviendo un segundo aire. Definitivamente he tenido muy buenos momentos anteriormente”. Mariana

Cabe mencionar que, tras ganar LCDLFM, Mariana manifestó sus deseos de querer seguir emprendiendo en su carrera como solista, por lo que, más allá de los realities, ahora tiene en la mira continuar en la música y no descarta la posibilidad de volver a llegar al altar. ¿Dará la sorpresa en los próximos meses?

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