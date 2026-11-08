Yahir destapa el difícil momento que vivió Mariana tras robo en LCDLFM, ¿señaló al culpable?: “muy afectada”

La final de ‘La casa de los famosos México’ ha dado muchísimo de qué hablar, y no solo por la inesperada victoria de Mariana que fue señalada como un fraude, sino por el supuesto robo que la exOV7 sufrió en el reality.

Ahora, ha sido Yahir, finalista de ‘LCDLFM’ quién contó más detalles sobre dicho momento, ¿dijo quién fue el culpable? Aquí te contamos.

Yahir / Redes sociales

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¿Qué pasó con el anillo de Mariana en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Fue durante su visita al pódcast de Las Cristianni que Mariana reveló que durante las últimas horas de su estancia en ‘La casa de los famosos México 2026’, un anillo, que había sido regalado por su novio, había desaparecido de manera misteriosa.

Según sus dichos, se quitó el anillo para aplicarse bloqueador solar y se le olvidó volver a ponérselo: “Un día antes (de la gran final), cuando me ponía bloqueador, me quitaba un anillo que traía toda la temporada, que me regaló Mauricio (mi novio)… Se me olvidó… regresé junto al lavabo y ya no estaba”, dijo Mariana.

La ganadora de ‘La casa’ reveló que le pidió a la producción que la ayudaran a buscar, y aseguró que hasta el momento siguen revisando horas de videos para encontrar al culpable, no obstante, para ella la desaparición de su joya no fue una casualidad:

“No había forma de que se cayera. Siguen revisando cámaras, siguen revisando videos. Alguien se lo adjudicó” Mariana

Mariana y la polémica con su anillo / Redes Sociales

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¿Qué dijo Yahir sobre la supuesta desaparición del anillo de Mariana en LCDLFM?

Recientemente se ha dado a conocer que Yahir, finalista de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ sabía acerca de la desaparición del anillo de Mariana desde antes que se hiciera pública la historia, pues fue ella misma quién le compartió lo ocurrido durante una cena en la que coincidieron al terminar el programa.

Yahir dijo que no sabía más detalles que los que están circulando en internet y que tampoco podía señalar a ningún culpable, no obstante, sí aseguró que la cantante estaba muy afectada:

“No tengo ni idea qué pasaría, pero sí andaba muy afectada por un anillo. Un regalo muy especial” Yahir

Yahir habló de la desaparición del anillo de Mariana / Mezcalent

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¿Cómo reaccionaron los finalistas de ‘LCDLFM’ acerca del supuesto robo del anillo de Mariana?

Debido a la historia contada por Mariana acerca de que la desaparición de la joya ocurrió horas antes de la final, los internautas han sacado conclusiones al respecto asegurando que los únicos habitantes que estaban en el reality eran Gema Garoa, Ese Pérez, Memo Schutz y Karina Torres.

Ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto, a excepción de Karina Torres, quien tomó con humor el relato, asegurando que ella no quería un “anillo viejo”.

A pesar de que en primera instancia Mariana mencionó que le parecía que alguno de los exhabitantes de ‘LCDLFM’ había tomado la joya, horas después aseguró que ella creía que la sortija se había caído, ¿qué habrá pasado realmente? Ojalá muy pronto se aclare dicha situación.