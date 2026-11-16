Aunque hace apenas una semana dio inicio ‘La mansión VIP’, los habitantes ya están dando de qué hablar por sus inesperadas participaciones, como es el caso de Paola Suárez, quien enseñó de más durante un reto que le puso un fan por un ‘Super chat’.

Ahora, ‘la Patas’ también ha provocado una ola de reacciones debido a la borrachera que se pegó en la fiesta de ‘La mansión VIP’, pues incluso Karina Torres, su amiga personal, ya salió a dar sus comentarios al respecto, ¿está preocupada por ella?

Paola Suárez en ‘La mansión VIP’ / Instagram

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¿Qué pasó en la primera fiesta de ‘La mansión VIP’ temporada 2?

Todo era risas y diversión en la primera fiesta de ‘La mansión VIP’, hasta que Paola Suárez se empezó a pasar de tragos, provocando que en redes incluso la llamaran “mala copa”, debido a su comportamiento.

Durante la fiesta ‘la Patas’ empezó a actuar de manera errática, se puso a pelear con sus compañeros e incluso, reveló lo que ganaba con sus redes sociales: “… y [que] gaste cincuenta mil, sesenta mil, hasta cien mil pesos wey, yo me lo gano en un video, la gente realmente no sabe cuánto gano”, aseveró.

Como si no fuera suficiente, la influencer se cayó de una silla, y de un momento a otro, se puso a dar vueltas en el patio ante el sombro de sus compañeros quienes comentaban que verdaderamente se veía borracha: “es contenido pero está borracha wey”, se escucha en la transmisión.

Paola Suárez se cayó de la silla durante la fiesta de ‘La mansión VIP 2' / Redes sociales

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¿Karina Torres preocupada por borrachera de Paola Suárez en ‘La mansión VIP’?

Por supuesto los clips de Paola haciendo de las suyas en el reality de HotSpanish empezaron a hacerse virales, llegando a manos de Karina Torres, quien sí o sí se pronunció al respecto en una reciente transmisión en vivo.

Aunque para ella el tema de la bebida es algo sensible, pues estuvo anexada debido al abuso de sustancias, se mostró bastante relajada con lo ocurrido con Paola, asegurando que no podía creer la sarta de locuras que dijo su amiga en ‘La mansión VIP’.

“Me mandó mensaje una seguidora y me metí a ver el video y de repente que la veo jota, dando vueltas como perra, dije ‘ay esta hija de su perra co** (…) no no, se pasa bien de lanza. Hermanas, todo lo que dijo de los escoltas, en veinte minutos dijo tanta mam****, mira hasta estoy llorando de la risa” Karina Torres

Karina Torres dando su opinión sobre todo el contenido que dio Mala Copa Suárez JAJAJ Cuando Paola salga de la van a bufar bien rico JAJAJ #LaMansionVIP #LaMansionVIP2 https://t.co/OwBf7hNoX1 — JJ ♡✧˖° (@j__kos) November 15, 2026

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¿HotSpanish molesto con Paola Suárez tras fiesta en ‘La mansión VIP’?

El creador de ‘La mansión VIP’, HotSpanish, no se quedó callado respecto a la polémica protagonizada por Paola Suárez y aseguró que habría un cambio de reglas con el único objetivo de cuidar a los participantes del reality de convivencia, por lo que desde ahora, el alcohol de las fiestas se limitará a aquellos participante que no puedan controlarse.

“Queremos que se relajen, aquí la cosa es divertirse y si en algún punto llegan a sobrepasarse un poco de copitas, pues no nada más dejarlos ahí (…) los vamos a cuidar para que se sientan cómodos con esa parte, pero todo bien”, les informó HotSpanish.

No todo ha sido polémica en ‘La mansión VIP’ con Paola Suárez, pues hace unos días, ‘la Perdida’ conmovió a todos al revelar que estaba distanciada con su mamá y su hermana, ¿se logrará la reconciliación?