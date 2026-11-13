¿Le quitaron la visa a Karina Torres? La bajan del vuelo a EU y no puede viajar con Wendy Guevara: ¿qué pasó?

Luego de que Karina Torres quedara sorprendida al ver videos en los que supuestamente Gema Garoa y Ese hablaban mal de ella en La casa de los famosos México, la influencer vuelve a enfrentar un momento complicado. Esta vez, el problema ocurrió en el aeropuerto, donde descubrió que su visa para ingresar a EU había sido revocada. ¿Qué fue lo que pasó?

Mira: Kimberly, la Más preciosa’, habla de su reencuentro con ‘las Perdidas’, ¿hubieron reclamos? “No sentí emoción”

Karina Torres enfrenta incertidumbre sobre su visa estadounidense. / Redes sociales

¿Qué pasó con la visa de Karina Torres y por qué no pudo viajar a Estados Unidos?

La noticia fue compartida por la propia Karina Torres, quien relató que todo ocurrió cuando se encontraba realizando el proceso habitual de documentación antes de abordar su vuelo rumbo a Estados Unidos. La influencer explicó que entregó su pasaporte y su visa sin imaginar que recibiría una respuesta que cambiaría por completo sus planes de viaje junto a Wendy Guevara.

Fue en ese momento cuando personal de la aerolínea le informó que no podía abordar porque su documento migratorio aparecía como revocado: “Mi visa me la revocaron por unos trucos”, comentó la integrante de las Perdidas, sorprendiendo a sus seguidores con la situación.

La creadora de contenido reconoció que lo más desconcertante fue no recibir una explicación clara acerca de lo sucedido.

“Yo ni supe ni por qué, hermanas” Karina Torres

Lee: Wendy Guevara ¿no puede apoyar a Paola Suárez en La mansión VIP? La Perdida se sincera tras quejas de su amiga

El viaje junto a Wendy Guevara tuvo que cancelarse luego de que le impidieran continuar con su itinerario.

¿Karina Torres viajaría con Wendy Guevara y qué ocurrió en el aeropuerto?

Karina Torres tenía previsto realizar un viaje junto a Wendy Guevara, una de sus amigas más cercanas y compañera dentro del fenómeno digital de Las Perdidas.

Sin embargo, el viaje terminó antes de empezar debido al problema migratorio detectado durante la revisión de documentos. Según contó la influencer, tras recibir la notificación también le indicaron que debía acudir al Consulado de Estados Unidos para conocer más detalles sobre su situación migratoria.

Desde entonces, Karina comenzó a buscar asesoría legal para saber qué provocó la revocación y cuáles son las opciones que tiene para intentar recuperar el permiso de ingreso al país.

La llamada “Licenciada” dejó claro que primero necesita conocer el motivo de la medida antes de iniciar cualquier trámite o recurso legal.

Mira: Comparan a Karina Torres con Paola Suárez tras su llegada a ‘La mansión VIP’ ¿la reina del contenido?

La influencer aseguró que ya busca asesoría legal para conocer las causas de la revocación.

¿Karina Torres trabajó ilegalmente en Estados Unidos? Esto respondió la influencer

Después de que se hiciera pública la revocación de su visa estadounidense, en redes sociales comenzaron a circular diversas teorías sobre una posible actividad laboral sin autorización en territorio norteamericano. Ante esos rumores, Karina Torres decidió responder directamente y negó haber viajado a Estados Unidos para trabajar.

La integrante de Las Perdidas recordó que había visitado ciudades como Miami y Washington, pero aseguró que sus viajes los realizó bajo la condición de turista: “Yo no he ido a trabajar a Estados Unidos”, declaró.

Incluso insistió en que nunca ha recibido dinero por participar en eventos dentro del país.

“No ha cobrado ni un peso ni ha ido a trabajar a territorio estadounidense para ningún evento”. Karina Torres

Hasta ahora no existe una explicación oficial sobre la razón por la que el documento migratorio apareció como revocado.

Así lo reveló Karina Torres:

¿Qué proyectos tiene Karina Torres tras la revocación de su visa?

A pesar del revés migratorio, Karina Torres atraviesa una etapa de crecimiento profesional con nuevos proyectos dentro y fuera de las redes sociales.

Recientemente confirmó su participación en “Inocencia”, producción en la que compartirá créditos con Biby Gaytán, ampliando así su presencia en la actuación.

Además, la influencer forma parte de una película mexicana junto a Consuelo Duval, Roxana Castellanos y María Elisa Camargo, un proyecto que ha generado expectativa entre sus seguidores.

Por si fuera poco, también prepara un nuevo pódcast al lado de Wendy Guevara, Paola Suárez y Vanessa Labios 4K, reforzando el exitoso regreso mediático de Las Perdidas.

La situación resulta especialmente llamativa porque apenas en 2025 la influencer hablaba de su visa de turista y aseguraba que sus viajes a Estados Unidos se desarrollaban sin inconvenientes. Incluso explicó en ese momento que su cambio de identidad de género no había representado ningún obstáculo durante los trámites migratorios.

Por ahora, Karina Torres sigue a la espera de obtener respuestas sobre qué ocurrió con su visa y cuál será el siguiente paso para intentar resolver el problema que frustró su viaje con Wendy Guevara.