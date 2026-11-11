Wendy Guevara ¿no puede apoyar a Paola Suárez en La mansión VIP? La Perdida se sincera tras quejas de su amiga

Desde su participación en ‘La casa de los famosos México’ primera edición, Wendy Guevara se ha convertido en un referente, aunque su ausencia en el Upfront de Televisa desató los comentarios, pues muchos consideraban que ‘la Perdida’ había dejado de ser de las favoritas de la televisora tras el paso de Karina Torres por el reality de convivencia y los reclamos de sus amigas por el tercer lugar de ‘la Licenciada’.

Con toda esa polémica aclarada, nuevamente los rumores empiezan a surgir tras el inicio de ‘La mansión VIP’, reality en el que está participando Paola Suárez, amiga de Guevara. ¿Puede o no apoyarla? Wendy responde.

Wendy Guevara / Foto: Redes sociales

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¿Wendy Guevara apoyará a Paola Suárez en su participación en ‘La mansión VIP’?

En su más reciente encuentro con la prensa, Wendy Guevara fue cuestionada sobre la participación de Paolita en el reality de HotSpanish, ‘La mansión VIP’ y, como era de esperarse, le preguntaron si ella podía o no hablar de dicho proyecto, pues actualmente la influencer está trabajando con Televisa.

De manera muy tajante, ‘la Perdida’ aseguró que ni Televisa ni Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México’, le habían prohibido en ningún momento hablar de los proyectos de sus amigas, y mucho menos apoyarlas.

“Jamás me han prohibido nada… y bueno sabemos que ‘La mansión’ es de internet y esto [Televisa] es una televisora y todo, y no es que estoy diciendo que una sea mejor que la otra pero pues no son iguales, no son televisoras” Wendy Guevara

Wendy aseguró que sin duda está apoyando a ‘la Patas’ en su paso por el reality y, que, incluso, ella se quedó encargada de la cuenta de YouTube de Paola, misma en la que está haciendo lives de vez en cuando: “Estoy ayudando a Paola con eso”.

Paola Suárez y Wendy Guevara / Redes sociales

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Wendy Guevara revela que no fue contemplada para llevar a Paola Suárez a ‘La mansión VIP’

Gabo Cuevas le preguntó a Guevara el motivo por el que ella no había podido acompañar a ‘la Patas’ en su entrada al reality de HotSpanish, como sí lo hizo Vanessa Labios 4K.

La conductora reveló que se debió a un tema de agenda y que Suárez ya sabía que, después de un viaje que hicieron juntas a Colombia, se trasladaría de inmediato a la Ciudad de México en donde está grabando un nuevo programa.

“No, no, no, a mí no me invitaron para ir a dejar a Paola o meterla de la mano o cualquier cosa de eso, no tuve esa invitación yo”, dijo.

Audio sobre Wendy Guevara genera polémica: reportan supuesta relación con delincuentes. / Redes sociales

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¿Qué dijo Wendy Guevara sobre el supuesto veto de la televisora a ‘las Perdidas’?

Durante la charla por supuesto salió el tema del supuesto veto de Televisa hacia ella y el resto de sus amigas, Karina Torres, Paola Suárez y Vanessa Labios 4K, luego del coraje que hicieron las dos últimas por el inesperado tercer lugar de ‘Apocalipto’.

Wendy quien en este momento se encuentra grabando un proyecto con la televisora, aseguró que lo del veto era un rumor, o al menos para ella, pues no conocía la situación de sus amigas.

“Bueno yo que sepa yo pues aquí estoy, no sé mis amigas porque o sea, a muchas se les ha dado la oportunidad(…) si tu eres inteligente como ser humano o como creador o creadora de contenido sabes que nunca debes de cerrarte las puertas en ningún lugar porque tarde que temprano puedes utilizar y brindarle tus servicios o tu contenido a las televisoras” Wendy Guevara

Los dichos de la ganadora de ‘LCDLFM’ no fueron del agrado del público, pues muchos señalaron que no es la misma creadora de contenido que empezó en internet “¿Notan ese ligero menosprecio al proyecto de Paola?”, se lee en redes.

Anteriormente, Ramsés Vidente encendió el internet cuando aseguró que le parecía que Wendy Guevara no quería a otra chica trans en Televisa, y que por eso el apoyo a Karina Torres en ‘La casa de los famosos México’ había sido inexistente, ¿será?