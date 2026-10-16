Aldo de Nigris ¿coqueto con Wendy Guevara? Enciende rumores en redes: “Si le aguanto tres rounds” l FOTO

En las últimas semanas, Aldo de Nigris se ha convertido en el principal defensor de Wendy Guevara, sobre todo después de que se dieran a conocer las declaraciones de Mariana asegurando que sería la primer mujer en ganar ‘La casa de los famosos México’.

Ahora, el influencer estaría ¿buscando algo más que una amistad con ‘la Perdida’? Te contamos aquí lo que está pasando.

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Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Qué le dijo Aldo de Nigris a Wendy Guevara en redes sociales?

En las últimas horas se ha vuelto viral la más reciente publicación de Ring Royale en la que se busca un contendiente para Wendy Guevara en el ring, sin embargo, lo que más llamó la atención fue el picante comentario que el sobrino de Poncho de Nigris dejó en la publicación.

“Yo si le aguanto unos 3 rounds. Ya peleando quién sabe” Aldo de Nigris

Como era de esperarse, los internautas tomaron a broma los dicho por De Nigris, pues se sabe la buena amistad que hay entre ambos:

“Ya te descaraste bro jajaja”

“Pórtate bien güerito”

“Se te fue el tren Aldito, te hubieras subido cuando te mandaba fueguitos”

Aldo de Nigris coquetea en vivo en podcast y Wendy Guevara reacciona ¡corriendo a misteriora mujer! / Redes sociales, YT: Aldo T de Nigris y canva

Sorprendente Wendy Guevara también le respondió a Aldo, sin darse cuenta que el comentario estaba escrito como una especie de coqueteo entre amigos: “¿Me quieres desvivir verdad?”, por lo que usuarios le respondieron a la conductora “noooo bebé el se refería a otra cosa, Aldito es loquito hermoso”.

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¿Por qué Aldo de Nigris defendió a Wendy Guevara durante LCDLFM 2026?

Luego de que se hiciera famosa la supuesta teoría que indicaba que la producción de ‘La casa de los famosos México 2026’ presuntamente quería que la ganadora fuera una mujer biológica, le cuestionaron a Aldo De Nigris sobre las posibilidades de Mariana de hacerse del maletín y sin pensarlo, el defendió con todo a su querida amiga, Wendy Guevara.

Aldo de Nigris / Redes sociales

“Dicen que Mariana podría ser la ganadora porque la producción quiere que gane una mujer biológica, una mujer que da vida, a ti ¿quién te gustaría que ganara?”, le preguntó Gabo Cuevas, a lo que Aldo contestó:

“No sé, pero ¿qué es esa mam… de que quieren que gane una mujer biológica? Si ya ganó Wendy la primera. Wendy es luz, Wendy te da felicidad” Aldo de Nigris

Efectivamente, Wendy fue la primer mujer en ganar la casa, si este año gana otra, sería la segunda mujer en ganar https://t.co/U7R1moqIm3 — ada🌱 (@diversasuke) September 24, 2026

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¿Cómo contestó Wendy ante la defensa de Aldo de Nigris?

Aunque en más de una ocasión Wendy Guevara ha declarado públicamente que ella no tiene ningún problema con que la sigan llamando por sus pronombres masculinos, al darse cuenta de la respuesta de su amigo y la manera en la que la defendió, no dudó en agradecerle de una manera muy particular: ”Por eso te amo mi Aldo”

Esta no es la única vez que el influencer se ha referido a Mariana en ‘La casa de los famosos México’, pues hace apenas unos días cuando fue cuestionado sobre el triunfo de la exOV7, Aldo de Nigris contestó “me vale ma***”, ¿por lealtad a Wendy?