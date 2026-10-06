¿Wendy Guevara fue regañada por declaraciones de Paola Suárez? Esto habría pasado tras el tercer lugar de Karina

La final de La casa de los famosos México 2026 sigue dando de qué hablar. Ahora, una nueva versión asegura que las declaraciones de Paola Suárez sobre el resultado de Karina Torres habrían provocado molestias dentro de la televisora e incluso colocado a Wendy Guevara en una posición incómoda. Las especulaciones crecieron luego de que una creadora de contenido afirmara que la influencer habría sido llamada a poner orden tras la polémica.

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Final de La casa de los famosos México 2026

¿Por qué aseguran que Wendy Guevara fue regañada tras la final de La casa de los famosos México 2026?

La polémica comenzó después de que Analu Salazar y Hill afirmara en su canal de YouTube que Wendy Guevara presuntamente habría recibido un llamado de atención por parte de la televisora. Según la creadora de contenido, las declaraciones de algunas integrantes de las Perdidas sobre el resultado de Karina Torres habrían generado inconformidad dentro de la empresa.

“Fíjate que yo me entero, ya saben ustedes, mi fuente de los deseos, que sí regañaron a Wendy”. Analu Salazar

De acuerdo con esta versión, la molestia no estaría relacionada directamente con Wendy, sino con comentarios y acciones que habrían surgido desde su círculo más cercano tras la final del reality.

“Entonces, a mí lo que me contaron es que la cosa se puso muy delicada, eh, porque le dijeron a Wendy: ‘Tus amigas están hablando y diciendo cosas que nada que ver, eh, nos están metiendo en problemas y en entredichos con la gente, eh, entonces nosotros, eh, no podemos, eh, pues no podemos permitirlo. Háblense para que le bajen, para que le bajen ya a todo esto’”. Analu Salazar

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¿Qué habría molestado a la producción tras el tercer lugar de Karina Torres?

La creadora de contenido aseguró que los comentarios sobre un supuesto favoritismo o irregularidades en las votaciones habrían provocado tensiones entre algunas figuras cercanas a Karina Torres y la producción. Incluso señaló que, conforme crecía el apoyo a otros finalistas, comenzaron a circular versiones que cuestionaban el desarrollo de la competencia.

Analu Salazar “Y es que, al parecer, hasta cuando ellos empezaron a escuchar que el apoyo al Memo iba a estar muy cañón y sabían que temblaba el lugar de Karina, empezaron con esta campaña de que todo era mentira, de que nada, este, de que todo era un fraude, etcétera”.

Según Analu Salazar, estas declaraciones habrían generado inconformidad tanto en la televisora como en Endemol: “Y eso molestó muchísimo, pero muchísimo, a Televisa y a Endemol, con justa razón”, sostuvo.

Hasta el momento, ni la empresa ni Endemol han emitido alguna postura pública sobre estas versiones.

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Paola Suárez y Karina Torres / Redes sociales

¿FZ Management está detrás del supuesto regaño a Wendy Guevara? Esto se sabe

Otro de los puntos que llamó la atención fue la supuesta mención de FZ Management, agencia que representa a Wendy Guevara y que anteriormente estuvo en el centro de la polémica tras anunciar el fin de su relación laboral con Gomita. Ahora, el nombre de la empresa vuelve a surgir en medio de la controversia relacionada con Karina Torres y las Perdidas. De acuerdo con Analu Salazar, el tema habría escalado al punto de involucrar conversaciones con representantes relacionados con la influencer.

“Mira, el tema con FZ Management está muy delicado...Hablaron también con FZ Management, que esto no podía ser así, ¿no?, que por qué estaban haciendo esto”, aseguró.

La creadora de contenido afirmó que personas vinculadas con la producción del reality habrían buscado frenar la polémica para evitar mayores conflictos.

Analu Salazar “A final de cuenta ya no están participando. La que está participando se llama Karina, como para que haga todo. La que trabaja para ellos es Wendy, así es. La mejor parada ahí es Wendy y quien trae a su equipo de management es Wendy, que es FZ Management, y quienes tienen contacto con todas estas personas son ellos”.

Finalmente, Analu Salazar aseguró que la principal afectada por toda esta polémica sería Karina Torres, pues considera que las declaraciones y acciones de personas cercanas a ella podrían impactar su relación con la televisora: “Por otro lado está afectada de manera fuerte Karina por todo lo que había pasado, por los dichos de Paola, que dijo que nunca en su per... vida iba a volver a pisar Televisa. Regresan felices. Mariana, en la conferencia, lo dijo: ‘Soy un artista que nació en estos pasillos, que se hizo en estos pasillos y que estoy feliz de regresar con este triunfo a mi casa Televisa’”.