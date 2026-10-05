¿Wendy Guevara traciona a la producción de LCDLFM? Tras la final, se sincera sobre Karina: ¿Hubo fraude?

Este domingo los fanáticos de ‘La casa de los famosos México’ se mantuvieron al filo del asiento durante la última gala de la temporada, muchos de ellos esperando que Karina Torres fuera la encargada de apagar las luces, sin embargo, finalmente fue Mariana la que se quedó con el triunfo y con los 4 millones de pesos.

Wendy Guevara, amiga íntima de Karina Torres y también conductora de la pre y post gala, fue cuestionada sobre el tercer lugar de ‘la icenciada’, y tras el termino del reality, ahora sí pudo contestar con total honestidad, ¿qué dijo?

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Wendy Guevara / Redes sociales

Wendy Guevara, ¿molesta por el tercer lugar de Karina Torres en ‘LCDLFM’?

Debido a la cercanía de ambas, muchos esperaban las primeras declaraciones de Wendy luego de que se le entregara a Karina el tercer lugar de la competencia. A pesar de que Guevara había tenido que ser imparcial por su trabajo, finalmente pudo hablar con sinceridad:

“Yo me esperaba, obviamente les voy a ser sincera desde el fondo de mi corazón, ustedes saben que ella es mi hermana y yo dije ‘ay, nos llevamos la corona’, muy dentro de mí, ahora lo pudo expresar porque ahora pues ya terminó el reality, ya terminó el juego” Wendy Guevara

Wendy Guevara y Karina Torres pertenecen al clan de ‘las Perdidas’ / Redes sociales

Visiblemente conmovida y hasta un tanto triste, Wendy aseguró que en la vida las cosas pasan por algo, sin embargo, ella está segura que este reality le abrió las puertas a Karina Torres en el aspecto profesional:

“Lo único que puedo decir y en lo que estoy agradecida y me viene bien en el alma decirles que mi amiga, de por sí siempre le va bien, porque la gente la ama, le va a ir súper mejor, va a tener mucho trabajo, va a tener muchas oportunidades, más de las que ya tiene y lo principal que Karina hace es ayudar a su familia” Wendy Guevara

Reacción de Wendy luego de la final de @LaCasaFamososMx “…a mi amiga, de por sí siempre le va bien porque la gente la ama, le va a ir super mejor. Va a tener mucho trabajo, va a tener muchas oportunidades más de las que ya tiene…” — Wendy esperaba que Karina se llevara la corona 🤧 — Wendy Guevara Highlights 🐝👑 (@ColmenaGuevara) October 5, 2026

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Paola Suárez sale en defensa de Karina Torres, ¿fraude en LCDLFM?

Otra de ‘las Perdidas’ que salió a hablar sobre el tercer lugar de Karina Torres fue Paolita Suárez, quien durante una transmisión en vivo mostró su descontento con el resultado, incluso asegurando que bajo ninguna circunstancia estaría interesada en formar parte de dicho proyecto:

“Y si me vuelven a llamar para La casa de los famosos, ¡ching*** a su madre! No me voy a meter” Paola Suárez

A lo largo de la madrugada, la influencer compartió videos y más historias en sus perfiles de redes sociales, asegurando que el triunfo de Mariana no había sido decisión del público.

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Karina Torres habitante de ‘La casa de los famosos México’ / Karina Torres es una de las favoritas del reality.

Karina Torres, ¿conforme con su lugar en ‘La casa de los famosos México’?

A pesar de que a su ingreso era considerada como la ganadora indiscutible de la temporada, finalmente Karina Torres se quedó con el tercer lugar de la competencia, un premio que para ella es una bendición, según sus propias declaraciones:

“Pues no pensaba llegar hasta la final, la verdad para mi también fue una sorpresa en todos los aspectos… bien merecido el tercer lugar, lo agarro con mucho cariño, con mucho amor y pues contenta” Karina Torres

Karina Torres tercer lugar de LCDLFM. / Luis Pérez/ Redes sociales

En conferencia de prensa, donde estuvo TVNotas, Karina reveló que estaba satisfecha y que sabía que después de la exposición que tuvo en el reality, se le vienen muchas oportunidades para seguir creciendo, por supuesto descartando cualquier aparente fraude en ‘La casa de los famosos México’.