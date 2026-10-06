Poncho de Nigris explota vs Nicola Porcella tras la final de LCDLFM, ¿por fraude en su temporada? “Bájale de hue..”

Nuevamente la final de ‘La casa de los famosos México’ está dando de qué hablar, y no, no nos referimos al reclamo que le hicieron a Maxine Woodside por revelar que Mariana sería la ganadora antes de tiempo, sino por el pleito que traen Poncho de Nigris y Nicola Porcella.

A través de las redes sociales los ánimos se caldearon y los dos integrantes del team Infierno protagonizaron una pelea, ¿qué se dijeron? Aquí te damos los detalles.

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Poncho de Nigris

Poncho de Nigris vs Nicola Porcella, ¿por Karina Torres?

Luego del inesperado resultado que dejó a Karina Torres con el tercer lugar de ‘La casa de los famosos México’, Poncho de Nigris tomó su cuenta de X para hacer una publicación algo inusual en la que aseguraba que los terceros lugares del reality sufrían fraude: “Siempre a los terceros nos hacen fraude. Jajajaa pero si”

Recordemos que Poncho quedó en el tercer lugar durante la primera edición de ‘La casa de los famosos México’, solo detrás de Nicola Porcella y Wendy Guevara.

De manera inesperada, Nicola Porcella contestó a esa publicación, asegurando que “El tuyo si fue un tercer lugar limpio jajajajaja”, en tono de broma, sin esperar que Poncho se encendería y le contestaría de una manera bastante fuerte:

“Bájele de hue*** que si no te meto al cuarto y te agarras de pareja a Wendy no estarías ni en la final. Te desperté perro! Que nunca se te olvide. Besos y abrazos. Te veo el miércoles y ya dale vuelta que hay más jale acá en RR” Poncho de Nigris

Bájele de huevos que si no te meto al cuarto y te agarras de pareja a Wendy no estarías ni en la final. Te desperté perro ! Que nunca se te olvide. Besos y abrazos. Te veo el miércoles y ya dale vuelta que hay más jale acá en RR 🥊👑 — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) October 5, 2026

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Poncho de Nigris vs Nicola Porcella: ¿hay enemistad?

Como era de esperarse, los usuarios en redes sociales no pudieron hacer caso omiso a la publicación de Poncho, por lo que empezaron a comentarle, asegurando que todos en el Team Infierno se colgaron de Wendy Guevara:

Nicola Pocella y Wendy Guevara arremeten contra Poncho de Nigris / Captura de pantalla

“Poncho tú fuiste el primer colgado de Wendy JAJAJAJAJAJAJAJAJAJ”

“La realidad es que todo el team infierno se colgó de Wendy”

“Pues aquí hay otros datos , tu no eras ni de cerca de los favoritos, ya siéntese señor”

“Los dos son unos pinch** colgados pero tú ya pareces gancho de tienda porque de cualquier hilo de cuelgas”

Pese a lo fuerte del mensaje de Poncho a Nicola, el peruano tomó nuevamente sus redes sociales para contestarle a De Nigris, y con el mismo humor del principio solo atinó a decirle: “JAJAJAJA Voy por mi revancha en RR”

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abelito / Foto: Redes sociales

¿Quiénes han sido los terceros lugares en ‘La casa de los famosos México’?

En las cuatro ediciones de ‘La casa de los famosos México’, los terceros lugares le han “dolido” un poco al público, pues muchos consideran que pudieron llegar más alto, como fue el caso de Abelito en la tercera temporada, o la misma Karina Torres. Checa aquí quienes han sido los terceros lugares de ‘LCDLFM’:



Temporada 1 - Poncho de Nigris - GANADORA Wendy Guevara

- GANADORA Temporada 2 - Gala Montes - GANADOR Mario Bezares

- GANADOR Temporada 3 - Abelito - GANADOR Aldo de Nigris

- GANADOR Temporada 4 - Karina Torres - GANADORA Mariana

A pesar de no haber quedado como la ganadora, Karina Torres lanzó un comunicado en el que reveló como se sentía tras su participación en ‘La casa de los famosos México 2026’.