Kimberly, la Más preciosa’, habla de su reencuentro con ‘las Perdidas’, ¿hubieron reclamos? “No sentí emoción”

Tristemente las últimas semanas se han tornado bastante complicadas para Kimberly ‘La más preciosa’, y no solo por el hecho de que le congelaron todas sus cuentas bancarias, sino porque además está viviendo la irreparable muerte de su madre.

Ahora, un inesperado reencuentro con sus amigas, Wendy Guevara y Paola Suárez podría haber sido ese bálsamo que la influencer necesitaba, ¿cómo le fue con ellas? Kimberly lo revela.

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¿Por qué estaban distanciadas ‘las Perdidas’ de Kimberly ‘la Más preciosa’?

Aunque desde que se hicieron virales parecía que la amistad de ‘las Perdidas’ iba a permanecer intacta, lo cierto es que existieron algunas diferencias entre ellas.

Luego de contraer matrimonio, Kimberly decidió priorizar su relación, lo que provocó que de alguna manera se alejara de “sus hermanas”. Todo se tornó más complicado debido a inesperadas confrontaciones entre ellas y Óscar Barajas, ahora exesposo de Kimberly.

Como si no fuera suficiente tensión, después del accidente automovilístico que sufrió ‘la Patas’, Kimberly ‘la Más preciosa’ salió a declarar que Paola “se encontraba manejando bajo el abuso de sustancias alcohólicas”, comentario que sin duda le molestó a Paolita provocando que bloqueara a su amiga en redes y que se alejara de ella.

Paola Suárez podría ser la nueva habitante de La casa de los famosos / Instagram

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Kimberly ‘la Más preciosa’ revela detalles de su reencuentro con Wendy Guevara y Paola Suárez

En su más reciente encuentro con la prensa, la influencer platicó con los medios de comunicación acerca del viral momento que protagonizó junto a sus amigas, luego de que se reencontraran tras meses de problemas entre ellas.

Según sus dichos, Kimberly aseguró que fue un momento muy bonito para ella, no obstante, aún está en una etapa de duelo muy fuerte por el fallecimiento de su madre, por lo que no es capaz de experimentar la felicidad en su máxima expresión.

“Fue un reencuentro muy bonito, inesperado como lo que pasé yo. Lamentablemente no sentí la emoción que tenía que haber sentido porque, yo lo que traigo es algo inexplicable” Kimberly ‘La más preciosa’

Respecto a si habían aclarado las situaciones que las alejaron, Kimberly aseguró que no era el momento, pues sus amigas querían estar para ella: “Fíjate que no, no hemos platicado eso, simplemente tratan como que de estar conmigo ahorita que necesito como apoyo… se va a dar un tiempo en donde ya podamos platicar”.

SE ACABO EL PLEITO CON WENDY GUEVARA Y PAOLITA SUÁREZ😢👏 Kimberly La más preciosa habla de su amistad #ebninforma #ernestobuitronnews #kimberlylamaspreciosa #wendyguevara https://t.co/jMkUMyFI4y — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) November 12, 2026

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¿Cómo fue el reencuentro de ‘las Perdidas’?

Tras el anuncio de la muerte de la mamá de Kimberly ‘la Más preciosa’, sus amigas le mandaron mensajes de solidaridad a la influencer, y a pesar de los dimes y diretes entre ellas, finalmente se reunieron de manera presencial en León, Guanajuato, tal como en los viejos tiempos.

Como era de esperarse, ‘las Perdidas’ compartieron fotos y videos del encuentro, mismos que rápidamente se hicieron virales, provocando buenos comentarios de los internautas:



“Qué bien que estén juntas”

“Qué chingón esas sí son amigas”

“Esas sí son noticias felices”

Luego de que se diera a conocer la noticia del delicado estado de salud de la mamá de la influencer, Wendy Guevara fue la primera en acercarse a Kimberly ‘La más preciosa’, dejando atrás sus diferencias, y abriendo la puerta a la reconciliación que sin duda inicio con su reencuentro en León.