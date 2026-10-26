Wendy Guevara habría ‘abandonado’ a Kimberly, ‘la Más preciosa’, tras la muerte de su mamá, dicen, ¡salió de México!

El fin de semana, Kimberly ‘la Más preciosa’ confirmó la muerte de su mamá, doña Martha, quien días antes había sido reportada en estado delicado de salud.

Días antes del fallecimiento, Wendy Guevara visitó a Kimberly después de varios meses de distanciamiento para mostrarle su apoyo ante la difícil situación que atravesaba su familia. El encuentro despertó las especulaciones sobre una posible reconciliación entre las integrantes de ‘las Perdidas’.

Sin embargo, tras la muerte de doña Martha, Wendy explicó que tendría que salir de México justo cuando se realizarían las exequias, lo que generó comentarios y dudas en redes sociales sobre su ausencia en un momento tan doloroso para Kimberly.

¿Qué fue lo que pasó realmente y por qué Wendy Guevara no acompañó a su amiga durante el sepelio?

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Wendy Guevara y Kimberly / Captura de pantalla

¿Qué se sabe sobre la muerte de la mamá de Kimberly ‘la Más preciosa’?

La mamá de Kimberly ‘la Más preciosa’, doña Martha, falleció el sábado 24 de octubre, luego de permanecer hospitalizada debido a complicaciones de salud.

La noticia fue confirmada por la propia Kimberly a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje para despedirse de ella.

En su publicación, Kimberly expresó el dolor que siente por la pérdida y agradeció a su madre por haberla acompañado a lo largo de su vida.

“Madre, hoy te fuiste de este mundo, pero nunca de mi corazón. Te agradezco por todo lo que estuviste junto a mí. De verdad, mi vida ya no será la misma, solo tengo un gran hueco en mi corazón” Kimberly ‘la Más preciosa’

Respecto a las causas del fallecimiento, aunque se reportó que doña Martha atravesaba un estado de salud delicado y había estado hospitalizada, ni Kimberly ni su familia han precisado qué complicaciones provocaron su muerte.

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Kimberly ‘la Más preciosa’ confirma la muerte de su mamá tras días hospitalizada. / Redes sociales

¿Por qué Wendy Guevara no acompañó a Kimberly en el sepelio de su mamá?

En medio de las críticas en redes sociales, en las que señalaron que Wendy Guevara presuntamente habría “abandonado” a su amiga en este momento tan complicado, la influencer explicó públicamente que no podría acompañar a Kimberly ‘la Más preciosa’ durante el funeral y sepelio de doña Martha, debido a que tenía compromisos laborales en Colombia que debía cumplir y que le impedían estar presente.

La influencer también detalló que habló personalmente con Kimberly para explicarle la situación. Aunque no podría acompañarla físicamente durante este difícil momento, le expresó todo su apoyo y cariño. Asimismo, señaló que su amiga comprendió su ausencia y lo tomó de la mejor manera. Además, aseguró que su familia estaría en León para acompañar a Kimberly.

“Ahorita mi familia, todos están ahí con ella. Yo no pude irme a León, porque ahorita me voy a Colombia, porque voy a hacer un reality; y Kimberly lo sabe; sabe que cuenta conmigo y que yo estoy con ella (...) Ella sabe que cuenta con mi apoyo, que la amo y que es mi hermana.” Wendy Guevara

Wendy Guevara / Redes sociales

Con estas declaraciones, la integrante de ‘las Perdidas’ dejó claro que su ausencia no se debía a un distanciamiento ni a algún enojo entre ellas. Por el contrario, el acercamiento que tuvieron Wendy y Kimberly días antes del fallecimiento de doña Martha podría abrir la puerta a una reconciliación.

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