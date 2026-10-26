Revelan que el Komanche pidió una fuerte cantidad de dinero en sus últimos momentos, ¿estaba en peligro? VIDEO

Desafortunadamente hace unas horas se dio a conocer el sensible fallecimiento de Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘el Komanche’, a la edad de 30 años.

Como era de esperarse, empiezan a salir detalles de como vivió sus últimos días, y hay un video que sin duda está llamando la atención, pues en este, el influencer está pidiendo dinero prestado, ¿para qué lo necesitaba? Aquí te compartimos todos los detalles.

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¿De qué murió ‘Komanche’? / Redes sociales

¿A quién le pidió dinero prestado ‘el Komanche’ en sus últimos momentos de vida?

Según el video que está circulando en redes sociales, durante una transmisión en vivo, ‘el Komanche’ se habría dirigido a un usuario identificado como Carvajal, solicitándole cerca de $100,000 pesos mexicanos para cubrir una deuda, según los dichos del influencer.

‘El Komanche’ reveló que el dinero sería utilizado para cubrir algunos compromisos, y que el calculaba que eso sería suficiente luego de perder sus patrocinios por “la polémica” que lo aquejaba.

“Hey, Carvajal, ¿no me quieres prestar cinco mil dólares, bro, para pagar una deuda? Quiero pagar una deuda wey(…) no te estoy diciendo que me quitaron el patrocinio bro, me quitaron patrocinios que yo tenía bro, por la polémica bro (…) ‘El Komanche’

“Con cinco mil dólares salgo de todo, yo creo. Ah wey, la verdad pues está cul****”, dijo el influencer.

“Komanche”: Porque hace poco le pidió 5 mil dólares a su gente en TikTok porque tenía muchas deudas y las empresas se le habían ido por la funa masiva en redes, ayer se quitó la vida después de 3 años de sufrir en silencio https://t.co/dTnzZSdtDu — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) October 26, 2026

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¿Por qué ‘el Komanche’ perdió sus patrocinios?

Apenas en septiembre de 2026, la influencer y streamer Fernanda Vaal, hizo públicas acusaciones de presunto acoso y abuso sexual en contra del ‘Komanche’, asegurando que él le había condicionado el acceso a oportunidades de trabajo en el gremio de los streamers.

Por su parte, ‘el Komanche’ respondió a la polémica asegurado que jamás había cometido ningún delito en contra de la joven, e incluso, mostró capturas de pantalla de conversaciones entre ambos, en donde supuestamente se mostraba un coqueteo mutuo y consensuado.

Como era de esperarse, las acusaciones en su contra provocaron no solo una ola de hate masivo en contra del streamer, sino también la pérdida de patrocinios y acuerdos comerciales que evidentemente comprometieron su estabilidad económica, provocando que pidiera dinero en transmisiones en vivo.

‘Komanche’ fue hallado sin vida en el baño de su casa / Redes sociales, Canva

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¿De qué murió ‘el Komanche’?

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha dado un informe preliminar en el que se informa que se está investigando la muerte del ‘Komanche’ bajo la sospecha de suicidio por ahorcamiento. El streamer fue encontrado sin vida en el patio trasero de su casa en Monterrey, México.

Según se ha dado a conocer, el reporte forense reveló que el cuerpo del streamer presentaba una lesión compatible con muerte por suspensión, además de que no había huellas visibles de violencia, por lo que por el momento el caso ha sido clasificado como “muerte a reserva de autopsia”.

‘El Komanche’ había sido diagnosticado con depresión y trastorno bipolar, por lo que muchos consideran que la polémica de acoso pudo haber sido un detonante para que el influencer tomara la fatal decisión de quitarse la vida, aunque eso hasta el momento es una especulación hasta que se de a conocer el reporte forense.