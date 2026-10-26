Muere Walter Koenig, actor de ‘Star Trek’ y recordado como Pavel Chekov, a los 90 años

Luego de que esta mañana se diera a conocer la muerte del streamer regiomontano el Komanche, a los 30 años, otra noticia sacudió al mundo del entretenimiento. El universo de la ciencia ficción está de luto por la muerte de Walter Koenig, el actor que dio vida al inolvidable Pavel Chekov en Star Trek. Su fallecimiento conmocionó a millones de seguidores de la legendaria franquicia, quienes hoy recuerdan el legado de uno de los personajes más queridos de la USS Enterprise. ¿Qué le ocurrió y cómo se dio a conocer la noticia?

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¿De qué murió Walter Koenig, actor de Star Trek, y qué dijo su familia?

Walter Koenig, famoso por interpretar a Pavel Chekov en Star Trek, falleció a los 90 años en su casa de North Hollywood, California, según los reportes difundidos el 26 de octubre de 2026.

De acuerdo con información atribuida a sus representantes, Walter Koenig murió por causas naturales, acompañado de su hija Danielle y una sobrina. Algunos reportes sitúan su fallecimiento la noche del sábado 24 de octubre, mientras que otros señalan el domingo 25.

La noticia también fue confirmada por su hija al medio estadounidense TMZ. Sus representantes compartieron un mensaje de despedida en el que destacaron la trayectoria del actor: “Hoy lamentamos el fallecimiento de Walter Koenig, cuyo talento, calidez e interpretaciones inolvidables dejaron una huella duradera en generaciones de seguidores de todo el mundo”.

La muerte de Walter Koenig ocurre después de que el intérprete enfrentara dolorosas pérdidas familiares. En 2010 falleció su hijo Andrew y, en 2022, su esposa Judy, con quien compartió buena parte de su vida.

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¿Quién fue Walter Koenig, el actor que dio vida a Pavel Chekov en Star Trek?

Walter Koenig fue un actor estadounidense nacido en Chicago que alcanzó fama internacional gracias a su papel de Pavel Chekov en la serie original de Star Trek. Aunque comenzó su carrera con pequeñas apariciones en programas como Gidget e I Spy, su gran oportunidad llegó en 1967 cuando se incorporó a la segunda temporada de la producción creada por Gene Roddenberry.

Su personaje, Pavel Chekov, era uno de los oficiales más jóvenes de la Flota Estelar y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del público gracias a su inteligencia, sentido del humor y lealtad a la tripulación.

Koenig apareció en 36 episodios de la serie original y posteriormente retomó el personaje en varias películas inspiradas en el universo de Star Trek.

Participó en títulos como:



Star Trek: La película (1979)

(1979) Star Trek II: La ira de Khan (1982)

(1982) Star Trek III: En busca de Spock (1984)

(1984) Star Trek IV: Misión salvar la Tierra (1986)

(1986) Star Trek V: La última frontera (1989)

(1989) Star Trek VI: Aquel país desconocido (1991).

Gracias a estos proyectos se consolidó como una figura indispensable para la franquicia y para los amantes de la ciencia ficción.

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¿En qué otras series y películas apareció Walter Koenig además de Star Trek?

Walter Koenig no solo destacó en Star Trek, pues también interpretó a Alfred Bester en Babylon 5, otra de las producciones más reconocidas de la ciencia ficción televisiva.

En 2003, Walter Koenig también participó en un homenaje que Futurama dedicó a Star Trek, prestando su voz para un episodio en el que aparecieron varios integrantes del reparto original.

En 2012, Walter Koenig recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ceremonia en la que estuvo acompañado por antiguos compañeros de reparto, entre ellos Leonard Nimoy, Nichelle Nichols y George Takei.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre una ceremonia pública de despedida o algún homenaje oficial por parte de la franquicia.