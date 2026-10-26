¿Las acusaciones de abuso hundieron al Komanche? El streamer reveló 5 diagnósticos y 3 intentos de suicidio

La muerte del Komanche ha llevado a miles de seguidores a revisar los momentos más complicados de su vida. Entre ellos destacan las acusaciones que enfrentó semanas antes de de su muerte y las confesiones que hizo sobre su batalla contra la depresión, la ansiedad, la bipolaridad y otros trastornos mentales. ¿Quién es FernandaVaal y qué papel tuvo en la polémica que marcó los últimos meses del streamer salvadoreño?

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¿De qué murió El Komanche? / X /IG

¿De qué murió el Komanche y cómo encontraron su cuerpo, según la Fiscalía de Nuevo León?

La Fiscalía de Nuevo León investiga la muerte de el Komanche como un probable suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, el caso permanece clasificado como “muerte a reserva de autopsia”, por lo que la causa todavía no es definitiva. El hallazgo ocurrió el domingo 25 de octubre, alrededor de las 19:30 horas, en una vivienda ubicada entre Paseo Bruselas y Paseo Niza, en la colonia Paseo de las Cumbres, Monterrey.

Las primeras versiones difundidas por un reportero señalaban que el Komanche había sido encontrado sin vida en el baño, después de que personas ingresaran al domicilio al sospechar de un posible robo, pues la puerta estaba abierta. Sin embargo, información posterior atribuida a la Agencia Estatal de Investigaciones indicó que el cuerpo fue localizado en el patio trasero, suspendido de una cuerda sujeta a una protección de la segunda planta del inmueble.

Durante la inspección inicial no se detectaron huellas de violencia. Aunque el reporte planteó un probable suicidio, las autoridades todavía debían determinar la causa mediante los estudios forenses. Además, el documento ministerial registró inicialmente a la víctima sin identificación confirmada. Por su parte, Byron Reyes, identificado como mánager de el Komanche, aseguró que había conversado con la familia y que esta le confirmó el fallecimiento.

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⚠️MUY FUERTE⚠️ Este periodista se acercó a la casa que rentaba KOMANCHE y al parecer la M habría sido hace más de 24hs, lo que llama la atención es que nadie se comunicó con él en todo este tiempo, habría sido entre el Sáb por la noche y Dom de madrugada. https://t.co/QSJ2QR1NBF — elCANINOclips💣 (@Javielcanino) October 26, 2026

¿El Komanche fue acusado de abuso por FernandaVaal y cómo respondió el streamer?

El Komanche fue acusado de presunto abuso y acoso sexual por la influencer FernandaVaal en septiembre de 2026. Durante una transmisión en vivo, la creadora aseguró que le habrían solicitado encuentros íntimos a cambio de oportunidades en eventos como Squid Craft Games. Aunque inicialmente evitó mencionar nombres, sus seguidores comenzaron a relacionar los señalamientos con el streamer, por lo que posteriormente mostró conversaciones privadas para respaldar su versión.

La polémica también involucró al famoso streamer WestCOL, quien aseguró haber recibido testimonios de otras creadoras: “Varias streamers de verdad tienen pruebas y cosas muy fuertes, algunas me han escrito mostrándome todo tipo de cosas muy fuertes. Mi consejo es que busquen ayuda real fuera del Internet y denuncien en fiscalía”. Sin embargo, después de revisar algunas capturas, matizó su postura:

‘Yo vi las screenshots, yo realmente lo ignoré porque yo dije: al final hay consentimiento en esas screenshots’ WestCOL

El Komanche negó las acusaciones de abuso sexual y realizó una transmisión en vivo para mostrar conversaciones que, según él, demostraban que su relación con FernandaVaal había sido consensuada. Aunque reconoció que tuvieron un encuentro íntimo, rechazó haber ejercido presión sobre ella. Por su parte, la influencer anunció que acudiría a las autoridades:

Komanche ‘No me importa si hay personas que no me creen.Las únicas personas que conocerán toda la verdad y las pruebas serán las autoridades y la Fiscalía. Voy a presentar mi denuncia y daré todo lo que esté en mis manos para que se haga justicia.Por ahora, mi prioridad es seguir el proceso legal. Gracias a quienes me han acompañado con respeto’.

Tras la muerte de el Komanche, FernandaVaal volvió a pronunciarse ante quienes comenzaron a responsabilizarla por lo ocurrido. “Su dolor merece respeto. Pero el mío también”, expresó en su canal de difusión. Hasta la información disponible, no se había informado de una resolución judicial sobre las acusaciones ni de pruebas oficiales que relacionaran la controversia con el fallecimiento del streamer.

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¿Qué problemas económicos y enfermedades mentales tenía el Komanche en sus últimos momentos de vida?

El Komanche enfrentaba problemas económicos y deudas en sus últimos momentos de vida. Durante una transmisión en TikTok, solicitó un préstamo de 5 mil dólares a una persona identificada como Carvajal, pues aseguró que necesitaba cubrir una deuda. También reveló que había perdido acuerdos comerciales después de las acusaciones que enfrentó en redes sociales.

El streamer salvadoreño también había hablado de cinco diagnósticos de salud mental: depresión, ansiedad, trastorno bipolar, obsesión y esquizofrenia. En una entrevista con Tío Shur, en marzo de 2023, confesó que había atravesado tres intentos de suicidio y recibido atención psiquiátrica. Meses después, publicó un video en YouTube que comenzó diciendo: “Me llamo Carlos y hace un mes intenté suicidarme”. También reconoció que había interrumpido su tratamiento: “Debí buscar ayuda y no lo hice”.

El Komanche relató que en 2022 atravesó una etapa complicada, marcada por ataques en redes sociales, problemas laborales y una trombosis. Durante un viaje a Europa sufrió el robo de sus pertenencias y enfrentó otra crisis. “En lugar de enfrentar mis problemas hui de ellos”, confesó. También recordó: “Una de las pocas cosas que a mí me hacía feliz era ver los videos de Rubius, Auronplay, Fernanfloo, estos ídolos que son para mí, que me sacaron una sonrisa”. En aquella grabación advirtió: “El suicidio y las enfermedades mentales no son cringe, es algo preocupante”.

El último mensaje de el Komanche en X, publicado el 19 de octubre de 2026, volvió a causar conmoción tras su muerte: “Los días simplemente no mejoran”. La frase se viralizó después del hallazgo de su cuerpo en Monterrey. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial que relacione sus problemas económicos, sus antecedentes de salud mental o las controversias que enfrentó con las circunstancias de su fallecimiento.