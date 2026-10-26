Muere famoso actor de doblaje que le dio voz a Bugs Bunny y el Pato Lucas, ¿qué le pasó?

Hace apenas unas horas se informó del sensible fallecimiento de ‘el Komanche’, un querido streamer latinoamericano, y ahora el mundo del entretenimiento se paraliza nuevamente al darse a conocer el deceso de un grande del mundo del doblaje, Eric Bauza. Te compartimos todo lo que se sabe del caso hasta el momento.

Eric Bauza murió a los 46 años / Redes Sociales

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¿De qué murió Eric Bauza a los 46 años?

Este domingo 25 de octubre de 2026, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Eric Bauza, actor de doblaje canadiense, a la edad de 46 años. Según los primeros reportes, el tres veces ganador del premio Emmy falleció en su residencia en Los Ángeles, California.

De acuerdo a los registros oficiales compartidos por la Oficina del Examinador Médico del Condado de Los Ángeles, Bauza falleció a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva. Su deceso ocurrió de forma repentina.

Eric Bauza actor de doblaje / Redes Sociales

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¿Quién era Eric Bauza, multipremiado actor de doblaje?

En la industria del entretenimiento, Eric Bauza era considerado como uno de los grandes, pues en el mundo del doblaje destacaba por su asombrosa habilidad de interpretar decenas de personajes de forma simultánea, lo que le dio la oportunidad de trabajar para una de las franquicias más importantes de los dibujos animados: Los Looney Tunes.

Como parte de los personajes que llegó a interpretar Eric Bauza en su versión en inglés están:

Bugs Bunny

El Pato Lucas

Porky

Marvin el Marciano

Piolín

Silvestre

Gallo Claudio

Speedy Gonzalez

Otros de sus proyectos importantes incluyeron el doblaje de personajes icónicos como El Gato con Botas en la serie animada de Netflix, General Toad en Super Mario Bros: La Película y Foop en Los Padrinos Mágicos.

Es importante mencionar que su impecable trabajo en el mundo de la animación provocó que Bauza se llevara tres premios Emmy por:



Looney Tunes Cartoons - Primer Emmy infantil y familiar a la mejor interpretación de voz en un programa de animación.

- Primer Emmy infantil y familiar a la mejor interpretación de voz en un programa de animación. Emmy por Bugs Bunny Builders

Emmy por Teen Titans Go!

Eric Bauza multipremiado actor de doblaje / Redes Sociales

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¿Cómo despidieron a Eric Bauza? Una voz que se apagó demasiado pronto

Como era de esperase, el mundo del entretenimiento reaccionó rápidamente a la partida de Eric Bauza, compartiendo mensajes de despedida para alguien que era considerado un verdadero artista en su área.

Grey DeLisle, actriz que interpreta la voz de Daphne en Scooby-Doo, se dijo completamente devastada por la pérdida de su colega, asegurando que Eric era incluso mejor ser humano que profesional: “Fue una de las almas más talentosas, amables, divertidas y generosas. No puedo asimilar esto”.

Por su parte, Judy Coppage, manager de Bauza, lanzó un extenso comunicado en el que revelaba que la inesperada muerte del actor representaba una verdadera pérdida no solo para su familia, sino también para la “industria de la animación y sus fans en todo el mundo”.

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