Exreina de belleza mexicana es hallada sin vida en su hogar y familia pide investigar el caso: ¿Culpan al ex?

Han pasado varios meses desde la muerte de la exreina de belleza mexicana, Carolina Flores, quien fuera asesinada por su suegra. Ahora, el mundo de los certámenes despide a otra querida figura en México.

Una triste noticia enluta a México, luego de que se confirmara la muerte de una exreina de belleza, de apenas 28 años de edad, tras ser localizada sin vida en una vivienda en el estado de Tlaxcala. De manera paralela, la familia de la joven pide esclarecer todo. ¿Qué se sabe al momento?

Reina de belleza mexicana es hallada sin vida / Especial

¿Qué exreina de belleza mexicana fue localizada sin vida?

Karina Vázquez, quien fue Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones 2019, murió a los 28 años en la madrugada del jueves 15 de octubre, aunque recientemente comenzó a viralizarse la información.

Vázquez fue localizada sin vida en una vivienda de la comunidad de Jesús Tepactepec, municipio de Nativitas, en el estado de Tlaxcala, situación que conmocionó a la entidad.

Tras saberse la noticia, muchos comenzaron a hacer conjeturas, teorías e hipótesis sobre lo ocurrido con con Karina, asegurando que la presencia de un hombre pudo haber causado el lamentable desenlace.

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Karina Vázquez, exreina de belleza mexicana que falleció / Redes sociales

Revelan detalles sobre la muerte de la exreina de belleza mexicana, Karina Vázquez

Según reportes de medios locales, la alerta sobre el fallecimiento de Karina Vázquez se dio cuando Armando, señalado como pareja de la joven, llamó al 911 para pedir auxilio. Explicó que Karina no respondía a sus llamados después de haber descansado tras consumir bebidas alcohólicas la noche anterior.

Al lugar llegaron elementos de seguridad, así como paramédicos para observar el estado de salud de la exreina de belleza mexicana.

Tras valorarla, confirmaron que ya no tenía signos vitales y que presuntamente presentaba rigidez cadavérica. El personal habría señalado como posible causa de la muerte una probable broncoaspiración , es decir, pasó contenido gástrico a sus vías respiratorias.

Las autoridades hicieron hincapié en que esto se trata solo de una hipótesis inicial, y que la causa exacta de su fallecimiento llegará mediante la necropsia de ley. Aún así, su familia espera que investiguen con mayor detenimiento todas las circunstancias.

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Karina Vázquez, la exreina de belleza fallecida / Redes sociales

¿Pareja de Karina Vázquez fue el presunto culpable de la muerte de exreina de belleza?

Tras acusaciones en contra del novio de Karina Vázquez, Armando, el joven decidió romper el silencio y revelar los detalles del momento en el que halló sin vida a la exreina de belleza:

Y al despertar, yo soy quien me despierto […] acudo a despertar a Kari […] y la encuentro con vómito en su boquita, en su cachete y un poco en el pelo, y noto que su respiración es casi nula. De inmediato, en medio de lo que puedo, llamo a emergencias. Armando, retomado de Univisión

El caso tomó un giro cuando Antonio Martínez Velázquez, coordinador de Comunicación del Estado de Tlaxcala, informó que la Fiscalía General de Justicia estatal abrirá todas las líneas de investigación contra Armando, incluida la de feminicidio.

El funcionario explicó que la decisión se tomó en la mesa de seguridad y que el caso será indagado bajo todas las hipótesis posibles.

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