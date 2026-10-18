Luto en la música: Hallan sin vida a cantante dentro de su piscina en Florida, ¿qué le pasó?

Al mismo tiempo que se lamenta la muerte de la cantante y actriz brasileña Lua Blanco, recordada por su participación en ‘Rebelde’, el mundo de la música enfrenta otra sensible pérdida.

El pasado 16 de octubre se reportó el fallecimiento de un famoso cantante venezolano, quien fue hallado sin vida en la piscina de su residencia en Florida.

¿Qué se sabe sobre la muerte del artista y qué han revelado las autoridades? Te contamos.

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Muere cantante venezolano a los 45 años. / Redes sociales

¿Quién fue el cantante que fue encontrado sin vida en una piscina?

Se trata de Gustavo Ormo, cantante venezolano conocido artísticamente como Gus Ormo, quien se desempeñó como compositor y pianista.

Era originario de Maracaibo, Venezuela y desarrolló una propuesta musical enfocada en las melodías instrumentales y las baladas románticas.

Durante su trayectoria lanzó producciones como ‘Alquimia’ y ‘AGAPE’, con las que compartió su talento y acanzó popularidad en varias partes del mundo.

Sin embargo, el artista murió a los 45 años, luego de ser encontrado sin vida en la piscina de su residencia en Estados Unidos.

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Gustavo Ormo murió a los 45 años / Redes sociales

¿Qué se sabe de la muerte de Gustavo Ormo?

La muerte de Gus Ormo fue el 16 de octubre, cuando fue encontrado sin vida en la piscina de su residencia en Weston, Florida.

De acuerdo con los reportes, los servicios de emergencia acudieron tras recibir un aviso por un posible ahogamiento. Al llegar, encontraron al cantante sumergido en el agua y fue declarado muerto en el lugar.

Sin embargo, el caso dio un giro cuando la Oficina del Sheriff del condado de Broward clasificó las circunstancias del fallecimiento como sospechosas e involucró a sus unidades de Homicidios y Escena del Crimen en la investigación. Además, reportes señalaron que había una cuerda cerca de la piscina, aunque las autoridades no han confirmado si estaba relacionada con la muerte del músico.

Hasta el momento, la causa de muerte permanece pendiente de los resultados de la autopsia. La familia del artista también manifestó que desconoce qué ocurrió, por lo que no se ha determinado públicamente si se trató de un accidente o si hubo intervención de otra persona.

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#18Oct | El cantante venezolano Gus Ormo fue localizado sin vida dentro de una piscina en Weston, Florida (Estados Unidos) 🇺🇸, según informaron las autoridades locales. 🧵 Al parecer, el cuerpo se encontraba atado por una cuerda extendida hasta la parte superior de la terraza de la vivienda. Así describieron la escena las comunicaciones de emergencia que notificaron sobre el hallazgo. 🔗 Lea más en https://t.co/4jmr4q3ZA7 — El Nacional (@ElNacionalWeb) October 18, 2026

¿Cuál fue la última publicación de Gustavo Ormo en redes sociales?

La última publicación de Gus Ormo en Instagram fue el jueves 15 de octubre, un día antes de su muerte, lo que refuerza la teoría de que las circunstancias de su muerte fueron misteriosas; además de que no se conoce si contaba con un antecedente de salud que pusiera en riesgo su vida.

En la publicación, Gus compartía un video para promocionar su reciente producción musical. acompañado de un mensaje de reflexión y su relación tan íntima con la música.

“No importa la marca, el escenario ni la madera... Da igual si es un piano de cola en un estudio o uno vertical en una sala vacía. Cada instrumento tiene su propia resonancia, pero la conversación que tengo con él nunca cambia: es entrega, confesión y verdad. Porque mi piano es mi voz.” Gus Ormo

Al día siguiente, el cantante fue encontrado sin vida y el caso sigue bajo investigación de las autoridades de Florida.

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