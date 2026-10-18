Mueren famosos influencers siameses a los 27 años; tenían planes de boda y soñaban con triunfar en la música

Tras el impacto que causó la noticia del accidente mortal en Six Flags, otra historia trágica ha conmovido a miles de personas. Durante años demostraron que ninguna limitación podía frenar sus sueños, compartieron su día a día, lucharon por abrirse camino en la música y hasta hablaron de sus planes de encontrar el amor. Sin embargo, una inesperada tragedia terminó con la vida de José Armando y José Luis Cevallos, los famosos siameses ecuatorianos cuya historia inspiró a personas dentro y fuera de su país.

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¿Quiénes eran los siameses de Ecuador, José Armando y José Luis Cevallos?

José Armando y José Luis Cevallos Herrera eran conocidos en toda Latinoamérica como los “Siameses de Ecuador”, una historia que inspiró a miles de personas por su lucha constante y actitud positiva ante la vida.

Los hermanos nacieron unidos por la pelvis y compartían órganos como el hígado y parte del intestino. A pesar de que los médicos les dieron pocas esperanzas de vida al nacer, lograron crecer, estudiar y convertirse en figuras públicas.

Gracias a entrevistas, programas de televisión y redes sociales, su historia se volvió ampliamente conocida y siguieron compartiendo sus sueños y metas con millones de personas.

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¿De qué murieron los siameses de Ecuador, José Armando y José Luis Cevallos, a los 27 años?

La muerte de los hermanos fue confirmada el 15 de octubre. Según Fernando Carrillo, persona cercana a ellos, José Luis presentó una infección que afectó gravemente su organismo mientras se encontraban en Colombia.

Durante la madrugada sufrió un ataque cardíaco. “Se nos fue. Fue tan… que se movió esto, fue como un ventarrón, entraban médicos por todos lados, pasaban hasta por encima mío y lo reanimaron”, relató.

Aunque lograron estabilizarlos por unas horas, después ocurrió una nueva emergencia. “El otro ataque que le dio, el otro golpe que le dio, lo sintió fue José Armando. O sea, el infarto ya lo recibió José Armando y no aguantó, y se llevó a José Luis”, explicó.

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¿Cuál era el sueño musical y qué planes de amor tenían los siameses ecuatorianos?

José Armando y José Luis soñaban con triunfar en la música y ser reconocidos por su talento más allá de su condición física. En 2016 iniciaron un proyecto de música urbana junto a York “El Travieso”.

Los hermanos grabaron el tema “Ella es soltera” y buscaban abrirse camino como cantantes, con la meta de convertirse en los primeros siameses del mundo en destacar dentro de la industria musical.

También hablaron públicamente de sus anhelos personales. En diversas entrevistas contaron que ambos llegaron a enamorarse de la misma mujer y compartieron que les gustaría formar una familia y llegar al altar algún día.

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¿Por qué piden ayuda para repatriar los cuerpos de José Armando y José Luis Cevallos?

Tras confirmarse el fallecimiento, la familia inició gestiones para trasladar los cuerpos de los hermanos desde Colombia hasta Milagro, Ecuador, ciudad de la que eran originarios.

Su hermano Damián reveló que recibieron la noticia durante la madrugada y pidió apoyo de las autoridades para facilitar el proceso de repatriación y poder despedirlos en su país.

Los jóvenes permanecían en Colombia desde abril, donde recibían terapias médicas con la esperanza de mejorar su movilidad. Ahora, familiares, amigos y seguidores buscan darles el último adiós en la tierra que los vio nacer.