¡Accidente mortal en Six flags! Muere trágicamente hombre en plena atracción del parque: Filtran FOTO del momento

En este mismo año, un curioso caso ocurrió en Six flags México, cuando varios visitantes quedaron atrapados en una montaña rusa tras un repentino apagón mientras disfrutaban de una atracción.

Un día que comenzó como una visita de diversión en Six flags Over Georgia, terminó con un hecho trágico en una de sus principales atracciones, que cobró la vida de una persona.. A unas horas del lamentable incidente, filtraron en redes las fotos del momento en el que el hombre salió disparado del juego mecánico. ¿Cómo sucedió?

Hombre muere tras salir disparado de atracción en Six flags / Pixabay

¿Quién fue el hombre que murió en el accidente de Six flags?

Luego de que trascendiera que un hombre murió en la montara rusa llamada “Goliath” en el Six flags de Atlanta, Georgia, muchos comenzaron a preguntarse por la identidad del occiso.

Horas después se confirmó que la persona que falleció era Hassan Jihad Ibn Kariem, educador de 42 años originario de Atlanta.

Según se informó después, Kariem vivía un periodo complicado, pues además de haber sufrido de cáncer y COVID, recientemente sobrevivió al incendio de su automóvil, apenas semanas antes de este trágico desenlace.

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Hassan Jihad Ibn Kariem, hombre que murió en Six flags / Redes sociales y canva

Filtran FOTO del momento en el que muere hombre en parque de Six flags

De acuerdo con la investigación preliminar del Departamento de Policía del condado, Kariem salió disparado de la atracción, golpeó a otros pasajeros del juego y después cayó debajo de la estructura. El incidente ocurrió aproximadamente a las 3:58 PM, hora local.

Los agentes que acudieron al lugar lo encontraron inconsciente y sin respirar. Su identidad fue confirmada por la policía el martes 13 de octubre. Varias personas más resultaron heridas, aunque las autoridades no han precisado la magnitud de las lesiones.

La Unidad de Delitos Graves del departamento está a cargo de las indagatorias para esclarecer las circunstancias de la muerte, muchos señalan que el la seguridad de su asiento se abrió, lo que presuntamente ocasionó su fallecimiento.

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Hombre muere en Six flags / Redes sociales

¿Qué características tiene “Goliath” la atracción de Six flags donde murió un hombre?

“Goliath” es una de las atracciones más imponentes del parque, incluso del mundo, pues varios videos en redes sociales muestran la magnitud de su tamaño y la velocidad que registra.

La montaña rusa alcanza una altura de aproximadamente unos 61 metros y velocidades de hasta 70 millas por hora, es decir, 112 km/h, según el sitio web de Six Flags Over Georgia.

Mientras tanto, han comenzado homenajes para Kariem, quien ha sido recordado por su trabajo como educador y su fortaleza ante los temas de salud que enfrentó.

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