A más de un año del crimen que terminó con la vida de la influencer Valeria Márquez, la Fiscalía de Jalisco dio un paso más en la resolución del caso. Según se informó, se realizó la detención de un probable implicado en el feminicidio de la también estilista. ¿Qué pasó exactamente?

Escena del crimen de Valeria Márquez / Captura de pantalla

Así fue asesinada la influencer Valeria Márquez en el 2025

En la tarde del 13 de mayo de 2025, la influencer Valeria Márquez estaba en su salón de belleza “Blossom: The Beauty Lounge”, en su ciudad natal, Zapopan, Jalisco, cuando un hombre que se hizo pasar por repartidor le disparó.

El crimen quedó captado en directo, ya que la joven realizaba una transmisión en vivo con sus seguidores al momento de la agresión. Durante el live, Valeria dijo en varias ocasiones que quería irse del lugar, pero una de sus trabajadoras le insistía en que permaneciera ahí porque, según decía, llegaría un repartidor con un costoso regalo.

Al llegar, el hombre reconoció a Valeria Márquez y le disparó. El ataque se registró en la transmisión, que fue interrumpida por las colaboradoras del negocio

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Valeria Márquez asesinada en 2025 en plena transmisión en vivo / Redes sociales

Anuncian captura de probable implicado en el asesinato de Valeria Márquez

De acuerdo con Infobae, en información retomada de Rafio Fórmula, el detenido fue identificado como Sergio Javier “N”, quien se ocultaba en la colonia Anexo San Rafael, en el municipio de Uruapan, Michoacán. Las autoridades sostienen que habría tenido una participación activa antes, durante y después del feminicidio.

Hasta ahora, sin embargo, no se ha precisado en qué consistió esa intervención . Se desconoce si estuvo relacionada con la logística del ataque, con la huida de los responsables o con otra situación.

Tampoco se ha detallado cuándo ni en qué circunstancias se concretó el arresto más allá de su ubicación.

Fue detenido en Michoacán un hombre por su probable participación en el feminicidio de una influencer, ocurrido en 2025, en Zapopán. X: Fiscalía Estado de Jalisco

La investigación había documentado previamente que los agresores utilizaron dos vehículos para cometer el crimen y escapar: una motocicleta y un automóvil blanco. El recorrido de ambos fue reconstruido mediante cámaras.

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🚨 Fiscalía informa 👮🏻‍♂️ Fue detenido en Michoacán un hombre por su probable participación en el feminicidio de una influencer, ocurrido en 2025, en Zapopan. (1-2) https://t.co/O6LUj7QOkL — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) November 28, 2026

¿Quiénes han sido detenidos por su presunta participación en el asesinato de Valeria Márquez?

Con la captura de Sergio Javier “N”, suman al menos tres las personas detenidas en relación con el feminicidio de Valeria Márquez, además de las que ya se mencionaban en la investigación. El primero fue “El R1", arrestado el 30 de julio de 2026.

Dos días más tarde, el 1 de agosto, la Fiscalía de Jalisco arrestó a Iván Martín “N”, a quien se señala como probable coautor material del crimen, según N+. El 5 de agosto un juez lo vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva oficiosa por un año.

Todavía no se ha precisado si Sergio Javier “N” será llevado a Jalisco para comparecer ante un juez, ni en qué fecha se llevará a cabo su audiencia inicial.

Otra de las polémicas recientes fue la presunta sesión “paranormal” publicada, en la que presuntamente contactaron a Valeria Márquez desde otro plano. ¿Tú crees?

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