La polémica ocasionada por el doblaje de la película animada Wildwood sigue dando de qué hablar. Lejos de este filme, una trágica noticia se dio a conocer recientemente, tras confirmarse que una querida actriz de doblaje falleció de manera repentina. Te contamos todos los detalles.

Muere actriz de doblaje de manera repentina / Canva

¿Qué actriz de doblaje murió HOY 27 de noviembre?

La industria del doblaje se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Carolina Highet García, reconocida actriz chilena que durante más de dos décadas prestó su voz a importantes producciones internacionales.

La noticia se dio a conocer este jueves 27 de noviembre de 2026, a través de un comunicado de la Corporación de Actores y Actrices de Chile:

Con mucha tristeza, lamentamos compartir el sensible fallecimiento de Carolina Highet García. Actriz chilena con más de veinte años de trayectoria en el doblaje audiovisual, la interpretación y la formación. IG: somoschileactores

Su fallecimiento provocó tristeza entre sus colegas, quienes recurrieron a las redes sociales para despedirse de ella y recordar su calidad humana y profesional.

Te puede interesar: ¿Disney dejó fuera a Aldo Rendón de ‘Hechizo’? Ausencia en el doblaje aviva teorías tras la polémica de ‘Wildwood’

Confirman muerte de Carolina Highet García / Redes sociales

¿Qué papeles hizo la actriz de doblaje Carolina Highet?

Aunque pocos conocen el nombre de la actriz, muchos reconocen su voz, pues ha dado vida a diferentes personajes, incluidos aquellos que son animados.

Además de su participación en telenovelas turcos, Highet tuvo una importante trayectoria en producciones infantiles y juveniles. Uno de sus personajes más reconocidos fue Rocky, de la popular serie animada PAW Patrol, a quien también interpretó en sus versiones cinematográficas.

Su currículum incluyó igualmente proyectos como Detective Conan, Ni Hao, Kai-Lan, Manual de supervivencia escolar de Ned, así como producciones chilenas.

Lee: Wildwood confirma redoblaje en español: ¿Javier Ibarreche, Macarena García y Natalia Téllez quedan fuera?

¿Cuál es la polémica que tuvo la película Wildwood?

La película Wildwood: el bosque salvaje llegó a los cines el pasado 29 de octubre de 2026 y, aunque numerosos espectadores acudieron a las salas para disfrutar de su estreno, varios terminaron decepcionados y con una sensación poco favorable.

Si bien la trama recibió comentarios positivos y no representó un problema para la audiencia, las críticas se concentraron principalmente en el doblaje realizado por actores mexicanos, quienes presuntamente no tendrían experiencia suficiente en este campo.

En particular, Macarena fue cuestionada por supuestamente utilizar un “tono fresa” al interpretar a su personaje, mientras que Natalia Téllez (quien se defendió ante los comentarios) recibió señalamientos por, presuntamente, recurrir demasiado a los susurros en distintas escenas de la cinta.

Tal vez te interese: Murió Rubén Moya, actor de doblaje, voz de He-Man y Mogran Freeman a los 62 años