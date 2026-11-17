La polémica por el doblaje de Wildwood: El bosque salvaje podría convertirse en un parteaguas para la industria. Por primera vez, mientras la película continúa en cartelera, se realizó el redoblaje de algunos personajes, luego de que una parte del público manifestara su inconformidad con el trabajo original y reuniera más de 14 mil firmas en una petición en Change.org, además de hacer videos virales al respecto.

Erica Edwards y Erick Selim en redoblaje de Wildwood / Redes sociales

Erica Edwards y Erick Selim son el nuevo doblaje de Wildwood

En esta nueva etapa, Erica Edwards entró en sustitución de Natalia Téllez, mientras que Erick Selim ocupó el lugar de Javier Ibarreche. Ambos nos platicaron sobre este episodio, que consideran histórico, y hablaron de los retos que enfrentancon los startalents.

Para Erica, participar en esta producción fue una oportunidad que también le permitió poner sobre la mesa el trabajo de quienes llevan años detrás de los personajes. “ Esta es una nueva historia para mí ”. Además, consideró que este caso le permite dar voz a muchos de sus compañeros, que participaron en el doblaje de la cinta y cuyo trabajo no siempre recibe el reconocimiento que merece.

Erick destacó que se trata de un acontecimiento trascendental. Recordó que anteriormente podían existir diferentes doblajes para cine, televisión o formatos de distribución, pero en esta ocasión la nueva versión llegó mientras la película seguía en las salas. “ Nunca había pasado, definitivamente es algo histórico ”.

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Así fue el redoblaje de la película Wildwood / Redes sociales

¿Por qué hubo polémica con el doblaje de Wildwood?

La película hecha en stop motion por LAIKA Studios durante más de 10 años, se estrenó en México con un doblaje protagonizado por Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche .

. Los espectadores cuestionaron las interpretaciones de los 3 famosos y señalaron falta de emoción, expresividad y naturalidad.

La polémica avivó la discusión sobre contratar a celebridades e influencers (startalents) para doblar películas, en lugar de dar prioridad a actores especializados en doblaje.

(startalents) para doblar películas, en lugar de dar prioridad a actores especializados en doblaje. La inconformidad llegó a Change.org, donde una iniciativa reunió más de 14 mil firmas para exigir una nueva versión, con actores especializados.

Javier Ibarreche reconoció que su trabajo no estuvo a la altura de las expectativas y aclaró que nunca buscó quitarle trabajo a nadie . También admitió que su popularidad como creador de contenido influyó en la oportunidad, pero explicó que lo aceptó para poder convertirse, poco a poco, en actor de doblaje.

. También admitió que su popularidad como creador de contenido influyó en la oportunidad, pero explicó que lo aceptó para poder convertirse, poco a poco, en actor de doblaje. Natalia Téllez aseguró que realizó su trabajo con mucho corazón , que sí tenía experiencia previa en doblaje (participó en Escuela de miedo, 2020) y que obtuvo el personaje tras hacer pruebas, aunque también dijo comprender las críticas.

, que sí tenía experiencia previa en doblaje (participó en Escuela de miedo, 2020) y que obtuvo el personaje tras hacer pruebas, aunque también dijo comprender las críticas. El 10 de noviembre, a través de un comunicado de prensa y en redes, Imagem Films confirmó que el jueves 12 de noviembre estaría disponible una nueva versión de la película, con el nuevo doblaje.

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Voz de Emilio Treviño SÍ se quedó en el redoblaje de Wildwood / Redes sociales

¿Cómo lograron hacer un nuevo doblaje en la película de Wildwood en pocos días?

Ambos tuvieron la oportunidad de formar parte de una película que tomó 15 años en realizarse y cuya historia merece que el público la vea, más allá de los dimes y diretes sobre las voces de los personajes.

La decisión de la distribuidora de volver a grabar algunas voces después de las críticas abrió una conversación sobre el peso que tienen los espectadores en las decisiones de una producción. ¿Podría repetirse algo así? ¿Cambiará la manera en que se eligen las voces para las películas? Sobre el tema, los actores reconocieron la importancia de la visibilidad que ha ganado el gremio.

Contaron cuál fue proceso para tener la nueva versión en tan poco tiempo:

Se hizo exactamente como se hacen todos nuestros proyectos. A veces hay castings, a veces no. Si es un personaje recurrente, nada más nos hablan para darnos el llamado... Cuando llegas, te explican quién es tu personaje, sus características, qué sucedió en la película, pero nuestra guía es siempre el idioma original. Erica Edwards

Por su parte, Erick indicó que el llamado ocurrió de forma parecida a como sucede en cualquier otro proyecto. Le avisaron que había una película para cine y, cuando llegó al estudio, se enteró de más detalles. “Ya, más o menos, había escuchado un poquito de lo que estaba pasando y dije: ‘Bueno, ok, ya estoy aquí, vamos a trabajar y hacer lo mejor que se pueda’”. Y en el mismo caso que Erica, su guía fue el idioma original. “No vimos la primera versión, grabamos sobre una pista en inglés”.

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Doblaje de Emilio Treviño no fue cambiado en Wildwood / Redes sociales

¿Qué significa para el público mexicano que haya un segundo doblaje en una película?

Por supuesto, el redoblaje de Wildwood: El bosque salvaje abrió una interrogante: ¿Será este el inicio de una nueva etapa para el doblaje mexicano, en que las distribuidoras volteen más a ver a los actores especializados y escuchen las exigencias del público? Erick admitió que no tiene una respuesta, pues se trata de una situación inédita: “Esa es la incógnita más grande que ojalá pudiera responder... Nosotros tampoco sabemos qué va a suceder. Es la primera vez que ocurre algo así”.

Erick considera que es pronto para saber si habrá consecuencias en futuras producciones y reconoce que hay incertidumbre. “Es un misterio”. Erica celebró que esta experiencia haya colocado a los actores de doblaje en la conversación. “Darle una voz a los actores de doblaje está padrísimo. Ese lugar que tanto hemos buscado”.

Ambos fueron tajantes en que no se trata de estar en contra de alguien en particular, sino de reconocer el trabajo del gremio y pidieron que no se tome el cambio como una comparación entre los trabajos de los anteriores actores y ellos. “La competencia no existe. La única competencia que tenemos como seres humanos es nuestro talento y nuestra capacidad de hacer o no hacer”.

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Reacciones de Natalia Téllez, Maca García e Ibarreche tras anuncio de redoblaje / Redes sociales

¿Qué opinan que influencers y celebridades hagan papeles como actores de doblaje?

La discusión también puso sobre la mesa la contratación de celebridades e influencers para interpretar a personajes. Al respecto, consideran que se trata más de una estrategia de marketing que otra cosa. “Lo que yo diría es que el startalent y el doblaje son 2 paquetes distintos. El cliente contrata a una distribuidora, y esta, a una casa de doblaje. Le dice: ‘Este es mi proyecto, mi presupuesto’, y reparte”, explicó Erick.

Por su parte, Erica añadió: “Hay tabuladores establecidos para eso. A veces podemos negociar arriba, otras veces no”. Erick prosigue: “Luego, ellos tienen un apartado distinto para publicidad y, de ese apartado, le pagan a los startalents.

Es menos de lo que ellos gastarían en publicidad. Nosotros no podemos dar entrevistas, porque nuestros contratos de confidencialidad son muy fuertes. Los de ellos, en cambio, no son de confidencialidad, sino de difusión. Son 2 rubros que comparten un alma, que es el doblaje. Por eso, es muy fácil confundir si sus presupuestos son mejores o peores. Entonces, se genera polémica cuando se desconoce por qué se hace así”.

Erica aprovechó para pedir condiciones justas para todos. “Los actores somos freelance... Tenemos que buscar otras opciones, irte preparando, actualizarte, nunca confiarte, porque siempre viene alguien atrás de ti. Es importante que sea justo para los 2, que esté equilibrado”.

Erick complementa:

Como el doblaje es posproducción, no está incluido en el presupuesto de una película, sino en el de la distribución. Eso ya no lo hace el productor. A mí me encantaría que el presupuesto para el doblaje fuera 10 veces más de lo que es actualmente. Erick Selim

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Erica Edwards y su trayectoria en el doblaje / Redes sociales

¿Actores de doblaje preocupados por el uso de la Inteligencia Artificial?

Otro tema que preocupa a la industria cinematográfica es el uso de la inteligencia artificial. Durante la polémica, algunos usuarios de redes recrearon algunos fragmentos de la película con esta tecnología, para comparar con las interpretaciones originales. Selim afirmó que no ve a la IA como una amenaza: “A mí no me asusta. Me siento muy satisfecho con mi trabajo. Cuando sea tan buena que pueda igualar los tonos que yo hago, no va a poder igualar es el corazón que le pongo”.

Sobre las comparaciones que han circulado en redes entre el primer doblaje y el nuevo, Erick expresó su molestia por el uso de fragmentos grabados dentro de las salas. “Que tomen esos clips para hacer las comparaciones me parece muy morboso. Es una falta de respeto al trabajo hecho y al trabajo rehecho. Nunca nada es igual”.

El actor también consideró que las críticas deben expresarse con respeto y sustento. “Mucho del hate de las redes no es en realidad para quejarme de algo, sino para que me volteen a ver. Ese es el problema”.

Finalmente, lanzó un mensaje a quienes exigieron el cambio de voces: “Los que se quejaron, la responsabilidad recae en ustedes. Quieren que algo suceda, ¡vayan a ver la película!”.

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