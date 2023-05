Spiderman Spiderverse: Javier Ibarreche opina sobre la polémica del doblaje y divide comentarios

El influencer Javier Ibarreche pidió al público no juzgar desde el escepticismo y primero ver qué tan buena o mala es la película.

Luego de que se diera a conocer el elenco de influencers que serían parte de la cinta Spiderman: A través del Spiderverse, en su versión doblada al español, en redes sociales surgió una polémica debido a la selección de los startalents; e inclusive algunos actores de doblaje profesionales también se quejaron al respecto.

Javier Ibarrechedefiende su participación en Spiderman, como el vilano en la versión en español / Twitter: @JustAlan90_

Entre los influencers o también llamados startalents (que son cualquier persona ajena a la actuación de voz) se encuentran: Pipe Punk, Juan Guarnizo, Gaby Meza, Alex Montiel, Andrés Navy, y Javier Ibarrache, quien ahora se pronunció ante la polémica.

Fue a través de su cuenta de TikTok que el influencer y comediante conocido por sus críticas de cine y reciente participación como comentarista en Los Oscar, Javier Ibarrache, aseguró que entendía la postura de quienes consideran que no debieron de haberlos incluido por no tener una preparación exclusiva en doblaje, pero también defendió su participación.

“Siendo yo parte de ese elenco de startalents la opinión que tengo sobre esto va a estar algo viciada, pero pienso en un par de cosas. Aquella gente, particularmente miembros del gremio del doblaje que están molestos con este casting, lo entiendo”, mencionó el famoso que en respuesta a algunos comentarios especificó que él no regaló su trabajo y cobró por doblar la voz del villano de la cinta.

Aunque eso no fue todo, pues también recordó que hace unas semanas se presentó como standupero en Ciudad Juárez, donde se encontró a un influencer con miles de seguidores que le preguntó al dueño del establecimiento en donde él se presentó, que cuándo podría tener una presentación como cómico, con tan solo ocho meses de preparación.

La nueva película de Spiderman contará con el doblaje de voz de varios influencers / Twitter: @ultimominut0

“Cualquier comediante se los podría decir a los 8 meses uno no tiene un show completo que vender...” “Entonces yo escucho esta historia y hay una parte de mí que se frustra de pensar que un cabr*n nada más porque tiene seguidores cree que puede llegar a jugar con esta disciplina artística y presentar un show como si nada, entonces cuando pienso en el equivalente del mundo del doblaje entiendo la frustración”, explicó.

Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, pues reflexionó sobre las veces que una persona llega a algún lugar completamente diferente del que veía, y puso como ejemplo a Eugenio Derbez, quien se robó la película de Shrek con su voz del Burro (Eddie Murphy en el idioma original), e incluso aseguró que en su momento Derbez fue un startalent.

“¿Eso es trampa? Quizá o quizá cada quien llegue desde lugares diferentes a donde tiene que llegar porque por mucho que me frustre que un influencer quiera dar show: uno igual y lo llena y dos yo cómo sé que este cabr*n no es el equivalente a comediante a un Andrés Bustamante en ‘Mosnters Inc.’ o a un Eugenio Derbez en ‘Shrek’”, comentó.

“Ambos en su momento eran startalents y al final se robaron la película porque resulta que las otras cosas que hacían les dieron las herramientas necesarias para cuando les tocó hacer doblaje, lo hicieron cabr*n y cuando no los llaman para hacer doblaje, nadie los cuestiona”, agregó.

La nueva cinta de Spiderman generó polémica en redes sociales / Twitter: @ultimominut0

Para finalizar, Javier defendió una vez más su trabajo y aseguró que aunque entiende ambas posiciones, los que están a favor y en contra, lo único que hizo fue dar lo mejor en su doblaje de voz para poder labrar su futuro en la actuación de voz y que más adelante no sea mal visto que él participe en una película.

“Yo lo único que sé es que en mi caso particular yo le estoy apostando a hacer un buen trabajo para que la siguiente vez que alguien me invite a hacer doblaje en una película no sea algo raro pero alguna película tiene que ser la primera, la segunda y la tercera y lo único que le diría a una persona que cree que esto va a salir mal por haber elegido a creadores de contenido, influencers y demás para la película, entiendo el escepticismo, entiendo por toda clase de razones que alguien crea que este elenco es un error, pero no den por hecho que lo es, juzguen el trabajo”, concluyó.

