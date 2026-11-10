Wildwood confirma redoblaje en español: ¿Javier Ibarreche, Macarena García y Natalia Téllez quedan fuera?

La polémica por el doblaje de Wildwood tuvo consecuencias. Después de las críticas que recibió la primera versión en español, en la que participaron Javier Ibarreche, Natalia Téllez y Macarena García, la distribuidora Imagem Films Mx confirmó que las voces serán grabadas nuevamente para su estreno en cines de México.

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Wildwood



¿Por qué Wildwood tendrá un nuevo doblaje en español tras las críticas?

Wildwood tendrá un redoblaje para México luego de la conversación que provocó su primera versión en español. Imagem Films Mx anunció que preparó una nueva interpretación de voces para la película, aunque todavía no reveló quiénes integrarán el elenco.

A través de un comunicado, la distribuidora explicó que su decisión responde a la importancia de mantener una conexión con los espectadores y tomar en cuenta sus opiniones sobre las producciones que lleva a las salas.

Imagem Films Mx “En Imagem Films Mx creemos en el poder de las historias para emocionar, conectar y crear experiencias que trascienden la pantalla. Con ese espíritu, hemos trabajado en una nueva interpretación de doblaje para México”

La compañía también dejó claro que rehacer las voces no significa desconocer el trabajo de quienes participaron en la primera grabación. Según explicó, esa versión se realizó bajo estándares creativos y profesionales.

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¿Qué dijo Imagem Films sobre el doblaje de Javier Ibarreche, Natalia Téllez y Macarena García?

La primera versión de Wildwood en español contó con Javier Ibarreche, Natalia Téllez y Macarena García entre sus voces principales. Sin embargo, la elección de estos talentos desató cuestionamientos sobre la participación de figuras del entretenimiento en proyectos de doblaje.

En su comunicado, Imagem Films Mx aseguró que recibió los comentarios del público y que mantiene la disposición de escuchar distintas opiniones, siempre que se expresen de manera respetuosa.

Imagem Films Mx “En Imagem Films Mx reconocemos que escuchar y expresar diferentes opiniones es una parte esencial de la conversación. Siempre damos la bienvenida a los comentarios respetuosos del público sobre nuestras películas y mantenemos nuestro compromiso de escuchar”.

La distribuidora también agradeció a todas las personas que trabajaron en la primera versión y puntualizó que el redoblaje no pretende invalidar sus decisiones artísticas: “Agradecemos profundamente el trabajo de cada una de las personas que formaron parte de este proceso, así como el valor de las decisiones artísticas que contribuyeron a esta producción”, indicaron.

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Doblaje mexicano en Wildwood / Redes sociales

¿Qué respondió Javier Ibarreche a las críticas por el doblaje de Wildwood?

Antes de que se confirmara la nueva grabación, Javier Ibarreche se disculpó por las críticas al doblaje de Wildwood. El creador de contenido reconoció que el trabajo que realizaron él y sus compañeras no fue del agrado de todos.

También respondió a los señalamientos sobre la oportunidad laboral que aceptó y defendió su intención de abrirse camino en el mundo del doblaje. En su mensaje, aseguró que no buscaba desplazar a quienes ya se dedican profesionalmente a esta actividad.

“No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno. Más aún, para consolidarme como uno” Javier Ibarreche

Por ahora, no se ha informado si Ibarreche, Natalia Téllez y Macarena García volverán a participar en alguna capacidad en la nueva versión. Tampoco se ha dado a conocer quiénes serán las voces que escuchará el público en las salas de cine.

¿Cuándo se estrena el nuevo doblaje de Wildwood en México?

La nueva versión doblada de Wildwood llegará a los cines el jueves 12 de noviembre, de acuerdo con la información compartida por Imagem Films Mx. La distribuidora invitó tanto a quienes ya conocen la historia como a quienes todavía no la han visto a disfrutarla con esta nueva interpretación.

“A quienes ya han disfrutado de esta extraordinaria historia, los invitamos a vivirla una vez más desde una nueva perspectiva; y a quienes aún no han tenido la oportunidad, los invitamos a dejarse cautivar por su extraordinaria propuesta”, indicaron.

La cinta cuenta la historia de Prue, una joven que se embarca en una aventura inesperada cuando su hermano menor desaparece. Su búsqueda la conduce a Wildwood, un territorio misterioso en el que descubre criaturas extraordinarias y enfrenta situaciones que pondrán a prueba su valentía.

Además de la historia, Wildwood destaca por su producción en stop motion, una técnica de animación que requiere fotografiar objetos y personajes físicos cuadro por cuadro para crear la ilusión de movimiento. La película fue realizada durante 16 años y su elaboración implicó un enorme trabajo artesanal.

Para construir este universo se utilizaron 233 marionetas, 132 escenarios y cientos de miles de rostros intercambiables. Ahora, mientras la producción llega a las salas mexicanas con una nueva grabación de voces, queda pendiente conocer quiénes serán los encargados de darle vida a sus personajes en español.