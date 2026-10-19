Natalia Jiménez es señalada de discriminación laboral: “Corrió a parte de sus músicos, ¡una estaba embarazada!”

Hasta nuestra redacción llegó una información sobre que la relación laboral entre Natalia Jiménez, su staff y sus músicos es un poco tensa. Nos cuentan que, en varias ocasiones, de la nada, la cantante, junto con su tour manager Ferchie Franco y su equipo más cercano, toma decisiones arbitrarias y deja sin trabajo a varias personas sin explicación alguna, y solo les comparte que es porque ya no están en la misma sintonía y que vienen cambios.

Ante esto, investigamos y nos acercamos a uno de los músicos de la española, quien confirma estos dichos: “La verdad es que sí. El año pasado corrió a parte de sus músicos sin ninguna razón. No entendemos por qué toma ese tipo de decisiones un tanto viscerales”.

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De acuerdo con nuestra fuente, atrás quedaron los buenos tiempos de Natalia Jiménez con sus anteriores músicos / Redes sociales y Archivo TVNotas

La supuesta discriminación laboral de Natalia Jiménez

Nos relata que Natalia, al principio, siempre estaba en disposición y se mostraba feliz con su gente de trabajo, pero que recientemente las cosas cambiaron.

“De pronto, la cercanía que tenía con su gente empezó a desaparecer. Ya no estaba contenta, siempre ponía peros y estaba como de malas. No sabemos qué pasó, pero así fue. Ella, con su gente de confianza, decidió que correría a varios músicos y a su corista, quien estaba embarazada”. Fuente a TVNotas

“La verdad, ni ella les dio la cara, solo se les notificó que hasta aquí y que gracias, que eran órdenes de Natalia. Obvio, los que corrieron claro que se sorprendieron, porque no les dieron ni indemnización. Bueno, creo que a Liliana García, la corista, sí le dio algo, porque ella sí exigió su pago, pues, en su estado, claro que necesitaba su dinero. Ella duró cerca de 2 años”, relató.

Fuente a TVNotas “Le dieron un bono que, la verdad, es irrisorio en comparación con todo el trabajo que hizo. Entiendo que, cuando ella anunció que estaba embarazada, habían quedado que estaría hasta los últimos meses de gestación, ya cuando el doctor le dijera que no podía viajar, pero no: La corrieron cuando ella tenía 3 meses. Su argumento fue que, por su estado, era mejor que ya no fuera. Ella les aseguró que todo estaba bien y que se sentía al 100 para seguir con la gira, que estaba dispuesta, pero mejor la bloquearon y ya no le contestaron. Aquí y en todo el mundo eso se llama discriminación, incluso es un delito. Cuántas cantantes hemos visto cantar embarazadas por todos lados. Fue irreal lo que se vivió”.

Algo que llamó la atención es que Natalia, siendo madre y tras una pelea con su expareja por la custodia de su hija, no haya sido solidaria con su corista: “Para que veas que las apariencias engañan. Por fuera, Natalia siempre se muestra solidaria y en pro de la mujer, pero con su gente, con las personas que siempre están con ella, no fue así. No le importó que Liliana estuviera con 3 meses de embarazo, que ella misma le dijera que podía seguir, la corrió de la peor manera. Eso no se vale”.

Natalia se desapareció:

“Trataron de buscarla, pero nunca obtuvieron respuestas. Muchos músicos dependían de ese sueldo para seguir manteniendo a su familia, además de que con la propia Natalia habían formado una familia. ¿Cómo te explicas que músicos que llevaban casi 20 años, con otros 10, de pronto ya no eran requeridos? Sobre todo, Liliana, quien sé que la pasó realmente mal tras su despido, porque ella contaba con ese dinero para todos los gastos que se le venían cuando naciera su bebé. Incluso hasta se puso mala y se tuvo que ir a vivir a nivel del mar, para estar más tranquila. Pero eso no les importó y cuando le dieron su ‘bono’, porque así lo llamaron, la hicieron acudir a la CDMX a que firmara, y ella, con todos sus malestares, vino, porque era su dinero por el que había trabajado”. Fuente a TVNotas

Natalia Jiménez siempre se había mostrado muy cercana a sus músicos y a la gente que trabaja con ella / Redes sociales y Archivo TVNotas

¿Natalia Jiménez tiene problemas para conseguir trabajo?

Fuente a TVNotas “También sé que varios empresarios ya no la han querido volver a contratar, porque en el día de los shows se pone medio especial. Al principio, todo está bien. Se llegan a los acuerdos y lo que se debe hacer, pero el mero día ella ya dice que no quiere, que mejor otra cosa. Sobre todo, a la hora de saludar a invitados especiales y a los fans que pagan más por un meet and greet, tomarse una foto y hablar aunque sea 2 minutos. Ella siempre pone peros y dice que no. A veces sí lo hace y otras no”.

Para finalizar, la fuente nos dice que los músicos están atados de manos: “Aunque algunos sí quisieron levantar la denuncia, la verdad es que la mayoría se echó para atrás, porque en este medio todo se sabe. Si saben que levantan la mano y van a las autoridades, los propios músicos saben que otros artistas no los contratarían, porque ya hay un precedente. Por eso se quedaron callados, para poder seguir trabajando con otros talentos y seguir generando dinero para ellos” .

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Ellos son los anteriores músicos de Natalia Jiménez. Liliana García (en medio de sudadera morada) es la corista que la cantante habría despedido estando embarazada / Redes sociales y Archivo TVNotas

¿Natalia Jiménez irá a la cárcel si los músicos deciden proceder legalmente en su contra?

Hablamos con la licenciada Jocelyne Vargas, quien nos cuenta qué podría pasar si los músicos actuaran legalmente:

“Si una persona trabajó durante años sin un contrato escrito, y estando embarazada fue corrida injustificadamente, puede demandar a su patrón, con quien mantenía una relación laboral”.

“La falta de un contrato firmado no significa que la persona carezca de derechos laborales. Además, si ese despido ocurrió por su embarazo, cayó en un supuesto despido por discriminación por razón de género y eso es muy grave”.

“La Ley General de Trabajo en México protege a las personas que prestan un servicio a cambio de un salario. Si durante estos años la persona recibía un honorario, atendía indicaciones y cumplía funciones cobrando un sueldo a cambio, eso sirve para demostrar una relaciónl aboral”.

“Se pueden exigir ciertas cosas, como la reinstalación a su puesto de trabajo, el reclamo de salarios vencidos, prestaciones como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima de antigüedad conforme lo marca a la ley, y más cosas, si existen fundamentos legales para reclamarlos”.

“Por discriminación por estar embarazada, se solicitaría pago de licencia de maternidad, inmediata alta en la Seguridad Social y podría demandar daños morales y discriminación”.

“(Como pruebas, podría presentar) desde un recibo, depósitos, correos electrónicos, fotografías, registro de asistencia, mensajes donde dice que está embarazada y fue despedida después de notificar su estado”.

“Tiene una vigencia. Si esta persona quiere demandar, aún está en tiempo”.

Natalia Jiménez continúa con sus presentaciones / Redes sociales y Archivo TVNotas

¿Cuáles han sido las polémicas de Natalia Jiménez?

En 2010, tras la separación de La Quinta Estación, Natalia Jiménez emprendió un pleito con sus excompañeros Pablo y Sven, por el nombre y las canciones.

En 2015, la española expresó su opinión sobre el feminismo, y se promulgó en contra de este movimiento con la frase: “Todo lo que acaba en ‘ista’ es malo”, lo que generó fuertes críticas.

En 2021, se divorció de Daniel Trueba, luego de 12 años de matrimonio, y comenzó una batalla legal por la custodia de su hija. Además, él la señaló de supuestamente sufrir bipolaridad. Al final, la cantante ganó la custodia.

En marzo de 2026, levantó polémica tras dar a conocer que utilizó una ambulancia para trasladarse desde la Ciudad de México a Tlaxcala, para asistir a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera y evitar el tráfico (foto abajo).

En abril de 2026, Natalia hizo esperar al público por casi un par de horas en Zacatecas. Susana Zabaleta afirmó que atrasó su presentación por capricho, pues habría mostrado actitudes de prepotencia con su equipo de trabajo previo a la presentación.

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