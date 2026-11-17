Un año después de que se volviera viral el caso de Ximena Pichel, conocida en redes sociales, como ‘Lady Racista’, nuevamente vuelve a la polémica. Según usuarios en redes y medios locales, Ximena presuntamente insultó y persiguió a vecinos de un fraccionamiento. ¿Qué pasó exactamente?

Ximena Pichel, ‘Lady Racista’, fue vinculada a proceso hace unos meses / Capturas

¿Por qué la conductora Ximena Pichel se hizo viral hace un año?

Los hechos se remontan a junio de 2025, en la colonia Hipódromo, dentro de la Condesa. Ximena Pichel, mujer argentina, discutió con un policía que había colocado una “araña” en su vehículo por no haber pagado el parquímetro.

Durante el altercado, la mujer comenzó a agredir verbalmente al agente con frases como “ No me insultes, pin… negro, no me estés insultando, cul… ”, “ Los odio por nacos ” y “ Odio a los negros como tú ”. La confrontación fue grabada en video y se difundió rápidamente en redes.

La indignación entre los usuarios, en su mayoría mexicanos, fue inmediata, y le dieron el apodo de ‘Lady Racista’. Posteriormente, Pichel fue sometida a un proceso judicial y, para evitar la cárcel, aceptó cumplir las condiciones que le fijó el juez.

Mientras se desarrollaba el juicio, la mujer fue víctima de múltiples agresiones, tanto en el ámbito digital como en persona. En ese periodo circuló un video donde un grupo numeroso de personas le lanzaba basura cuando salía de una de sus audiencias.

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Lady Racista insultando a agente de la policía / Redes sociales

Ximena Pichel conocida como ‘Lady Racista’ habría reaparecido insultando nuevamente

De acuerdo con un video viral en redes sociales, la conductora Ximena Pichel, conocida como ‘Lady Racista’, habría repetido la misma historia. Pues señalan que la argentina presuntamente insultó a vecinos en un fraccionamiento en el municipio de El Marqués, Querétaro.

El conflicto inició cuando el perro de Pichel supuestamente se metió a un lago artificial del desarrollo habitacional y comenzó a perseguir a los patos que nadaban en la zona.

Residentes del fraccionamiento presuntamente le reclamaron que permitiera ese comportamiento. En lugar de atender el señalamiento, Ximena habría reaccionado agresivamente: persiguió a los vecinos y les lanzó insultos.

Estas fueron algunas de las frases que se escuchan:



“ Vas a ver, naca ”,

”, " ¿Quieres que te tire una ?” y,

?” y, “ Mira pend*ja ”.

Hasta el momento no se ha informado de denuncias formales por este nuevo incidente, tampoco se ha confirmado que en efecto se trata de Pichel.

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¿Ximena Pichel pidió disculpas tras insultos?

En aquel momento ‘Lady Racista’ tardó en pronunciarse, tiempo después pidió una disculpa pública por el altercado, pero no evitó que fuera amedrentada en redes sociales por la sociedad mexicana:

Hoy quiero dirigirme a ustedes desde lo más profundo de mi ser. Soy plenamente consciente de la gravedad de mis palabras y sé que lo que dije estuvo mal. No hay justificación para expresiones que hieren, dividen y discriminan. Fue un error que asumo con responsabilidad. A la persona a la que ofendí directamente, le pido perdón con honestidad. A quienes se sintieron heridos o decepcionados por mí, también les ofrezco mi disculpa más genuina. Ximena Pichel

En cuanto a la reciente polémica, Pichel no ha hecho comentarios, tampoco se ha mencionado si algún vecino tomó acciones legales contra ella.

Por último, se reveló hace meses que Ximena Pichel tuvo un romance con un exconductor de Venga la alegría, otra de las polémicas que acompañó a la argentina.

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