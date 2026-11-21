Mientras Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, anunciara su embarazo en pleno concierto, otra figura del espectáculo confirmó que está esperando a su tercer hijo.

Una conductora de televisión estremeció las redes sociales por una curiosa noticia, pues anunció que está embarazada a los 59 años de edad, casi 40 años después de su último bebé. La también médico dijo que cursa actualmente la semana 12 de gestación y que tendrá una niña. ¿De quién se trata?

Conductora de TV anuncia su embarazo a los 59 años / SiMiBaby

¿Quién es la conductora de televisión que anunció su embarazo a los 59 años?

Se trata de la conductora británica Renee Hoenderkamp, de 59 años, quien en plena transmisión en vivo de GB News: anunció que está embarazada de su tercer hijo. La especialista en salud femenina reside actualmente en Londres.

En medio de su intervención, Hoenderkamp mencionó su experiencia como madre y aprovechó para compartir un secreto que había guardado hasta ese momento.

Hoy tengo una noticia que darles a los miembros del panel, de la que ni ellos ni nadie más están al tanto: pronto seré madre de tres hijos y actualmente estoy embarazada de 12 semanas. Renee Hoenderkamp

El asombro fue visible entre los presentes, quienes no daban cabida a la información. Eso sí, todos mostraron su felicidad ante la noticia de Renee.

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Renee Hoenderkamp, conductora y médica de 59 años / Redes sociales

¿Cuántos hijos tiene la conductora Renee Hoenderkamp?

Renee Hoenderkamp ya es madre de Calum, de 37 años, quien además es padre, y una pequeña de 7 años de edad. Su historia familiar tiene una particularidad poco habitual: tuvo a su primer hijo a los 21 años, a la segunda a los 51 y ahora espera a la tercera casi cuatro décadas después de su primer parto.

Mientras muchos celebran el anuncio, otros tantos han reprobado su embarazo, pues es riesgoso tanto para ella como para su bebé. Estos son algunos de los comentarios:



“ Ella es demasiado mayor y me parece inmoral y egoísta ”,

”, “ Ella puede ser tu cuidadora cuando sea una adolescente ” y,

” y, “ Lo siento, Renee, pero esto no parece correcto ”.

El asunto no quedó ahí, y es que logró quedar embarazada tras tres procesos de fertilización in vitro, misma que tuvo que llevar a cabo en Polonia, ya que en Reino Unido está prohibido a su edad. ¿Tú qué piensas?

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¿Quién es Renee Hoenderkamp y a qué se dedica?

En cuanto a su perfil público, Renee Hoenderkamp es médica general con base en Londres. Es también conductora y columnista de opinión del canal británico GB News.

Se la describe como médica “de portafolio” y de medios, es decir, que combina la práctica clínica con su trabajo como comentarista y divulgadora en medios.

Se especializa en salud femenina y participa regularmente en los paneles de debate del canal, donde opina tanto de temas de salud como de actualidad.

Una caso similar es el de Sara Corrales, la actriz de El señor de los cielos que se convirtió en madre a los 40 años, otro de los ejemplos de famosas teniendo hijos en una edad avanzada.

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