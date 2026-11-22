A semanas de que despidieran a los “Ruiz Lara” tras varios años al aire, otro programa parece salir de manera repentina de las emisiones.

El viernes 20 de noviembre se vivió un momento inusual en televisión, pues mientras se desarrollaba un reconocido programa, todo cambió de manera abrupta cuando la propia presentadora anunció, repentinamente, que dicho proyecto iba a dejar de estar al aire. La reacción de los presentes fue única. ¿Cómo fue el momento?

Conductora de TV anuncia EN VIVO que sus compañeros se quedaron sin trabaj / Pixabay

¿Qué programa dejará de emitirse dejando sin trabajo a los panelistas?

El epicentro del escándalo es el canal El Nueve, una cadena histórica en Argentina, siendo uno de los principales sitios que la gente consume en la televisión.

El programa que dejará de transmitirse es el presentado por Flor de la V: Los profesionales de siempre. Flor también es conocida en el espectáculo como vedette, otra de las razones por las que sorprende la noticia.

Lo más llamativo no fue el anuncio en sí, sino que sus propios compañeros de panel se enteraron al mismo tiempo que la audiencia. ¿Por qué nadie les avisó con anterioridad?

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El programa “Los profesionales de siempre” llega a su fin / Redes sociales

Así fue el momento en el que Flor de la V anuncia EN VIVO que se terminó Los profesionales de siempre

Con gesto serio frente a las cámaras, la conductora Flor de la V explicó que había mantenido una reunión con las autoridades del canal, donde le comunicaron la decisión de dar por terminado el proyecto:

Hoy cuando me junté con la gente del canal me comunicó que el 31 de enero terminan Los Profesionales. La verdad es que es una triste noticia para todos nosotros, vamos a estar acá hasta el 31 de enero. Flor de la V

El momento más delicado llegó cuando Flor terminó de hablar. Giró hacia los integrantes de su mesa, aparentemente a la espera de algún comentario, pero se encontró con gestos de desconcierto y un silencio que para muchos significaba que... ¡no estaban enterados!

Esta fue la conversación:



Flor de la V: “ ¿Ustedes no sabían? ”

” Panelista: “ Nos estamos enterando ahora ”

Flor de la V: “ Yo pensé que sí, qué raro. Yo hablé con la productora, pensé que había hablado con ustedes .”

El asunto en redes está dividido, de entre los que defienden a Flor porque creen que era responsabilidad de la producción hacer del conocimiento de los panelistas su decisión, como los que aseguran que no era el momento de exponerlo.

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En el programa de Flor de la V, los panelistas se acaban de enterar EN VIVO que el año que viene se quedan afuera https://t.co/N5Y1nTnUS0 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 20, 2026

¿Quién es Flor de la V y cuál es su trayectoria?

Flor de la V es una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino: actriz, personalidad de televisión, humorista y vedette.

Su vida pública estuvo siempre ligada a la visibilidad trans. En 2021, al cumplir 46 años, compartió una foto inédita de su adolescencia. Ese mismo año reflexionó sobre su identidad de género y se definió como travesti.

Pasó por el teatro de revista y la comedia, mientras que en la televisión estuvo presente en el humor, la actuación y la conducción, hasta llegar a Los profesionales de siempre, programa que tuvo una polémica cuando uno de sus integrantes se desmayó en vivo.

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