Querido conductor de ‘Sale el sol’ se despide EN VIVO entre lágrimas; ¿por qué deja el programa?

Hace pocos días, Addis Tuñón reveló en vivo que dejaría de ser conductora de ‘De primera mano’ a partir del viernes 30 de octubre.

Ahora, otro presentador anunció al aire que saldría de uno de los programas de Imagen Televisión, lo que ha despertado dudas sobre los cambios que atraviesan los programas de esa televisora.

Esta vez, fue en el matutino ‘Sale el sol’ donde se anunció que uno de sus conductores más queridos dejaría de formar parte del programa. Entre lágrimas, se despidió del programa y agradeció a todos sus compañeros.

¿De quién se trata y qué dijo durante su último programa? Te contamos.

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Conductores de ‘Sale el sol’ / Captura de pantalla

¿Quién es el conductor que anunció su salida de ‘Sale el sol’?

El conductor que anunció su salida de ‘Sale el sol’ es ‘Beibi’ Benítez, comediante e influencer que se popularizó por sus apariciones en el matutino.

Beibi se incorporó al programa en marzo de 2025 y, desde entonces, participó en distintas secciones, entre ellas ‘Sin yolanda maricarmen’, misma en la que anunció su despedida este 30 de octubre.

Antes de llegar a ‘Sale el sol’, también formó parte de ‘Enamorándonos’, otro programa de Imagen Televisión, donde se desempeñó como barman y después de su conclusión en febrero del 2025, se incorporó al matutino.

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Beibi Benítez abandona ‘Sale el sol’ / Redes sociales

¿Cuál es el motivo detrás de la salida de Beibi Benítez de ‘Sale el sol’?

Aunque el presentador no explicó los motivos de su salida y únicamente se limitó a despedirse de sus compañeros y agradecer a la producción del programa, el periodista Álex Kaffie habló al respecto.

“Gracias a todo, cerramos con un ‘Sin yolanda maricarmen’. Me llevo un gran amor de todos, espero haberles dado un momento de risas. Alguna vez escuché que ‘Sale el sol’ y cambiaron la mía. Gracias por este espacio.” ‘Beibi’ Benítez

El experto en temas de espectáculos comentó que la salida de ‘Beibi’ Benítez estaría relacionada con los cambios internos que se están realizando en Imagen Televisión, situación que coincidiría con la reciente salida de Addis Tuñón de ‘De primera mano’.

“Beibi Benítez queda fuera del matutino de Imagen Televisión. Está habiendo muchos cambios últimamente en Imagen Televisión, pues Addis Tuñón es otra que finaliza mañana, no por decisión de ella sino de sus jefes, su ciclo en ‘De primera mano’.” Alex Kaffie

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que ambas salidas formen parte de una misma reestructuración.

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¡Nuestro querido @beibi_benitez se despide de #SaleElSol! 🙌🏻🕺🏻❤️ ¡Muchas gracias por tantas risas y momentos compartidos a lo largo de este tiempo! ☀️📺 #DetrásDeSES https://t.co/g1qJuGjOVb — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 30, 2026

¿Qué otros conductores han salido de ‘Sale el sol’?

La salida de Beibi Benítez se suma a una serie de cambios que ha vivido ‘Sale el sol’ durante los últimos meses, con varias despedidas que han marcado la renovación del elenco del matutino.

En agosto de 2026, Tanya Vázquez anunció su salida del programa para someterse a una cirugía reconstructiva.

Posteriormente, el 15 de octubre, el periodista Sergio Gómez-Villarreal también se despidió al aire de ‘Sale el sol’, tras permanecer alrededor de un mes y medio como parte del equipo del programa.

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