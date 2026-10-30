Paulina Mercado protagoniza ‘atrevido’ momento EN VIVO con colaborador de Sale el sol: ¿Olvidó a Juan Soler?

Luego de que se especulara que Juan Soler le podría sido infiel a Paulina Mercado tras posibles escenas íntimas con otra mujer, la conductora protagonizó un acalorado momento en ‘Sale el sol’ al cantar muy de cerca con uno los colaboradores del matutino. ¿Qué hizo la presentadora? ¡Te contamos los detalles!

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Paulina Mercado vive atrevido momento en ‘Sale el sol’. / Redes sociales

¿Cómo surgieron los rumores de que Juan Soler le habría sido infiel a Paulina Mercado?

Fue a mediados de agosto cuando Juan Soler y Paulina Mercado protagonizaron una escena hipotética durante una dinámica de ‘Sale el sol’ que generó rumores sobre una supuesta infidelidad, aunque todo fue una situación ficticia.

El segmento consistía en poner a los presentadores en situaciones incómodas, por lo que Joanna Vega-Biestro no dejó pasar la oportunidad de preguntarle a su compañera cómo reaccionaría si su pareja tuviera que grabar una escena íntima con una actriz que fuera su amiga.

De acuerdo con Mercado, se mostraba tranquila, aunque por dentro la invadieran los celos. Dicha dinámica fue suficiente para que surgieran especulaciones de una posible infidelidad, aunque las declaraciones que se dieron en la dinámica fueron hipotéticas.

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Paulina Mercado vive atrevido momento en ‘Sale el sol’. / YT: Sale el sol

¿Qué pasó entre Paulina Mercado y uno de los colaboradores de ‘Sale el sol’?

Tras las declaraciones hipotéticas sobre la relación entre Juan Soler y Paulina Mercado, la conductora de ‘Sale el sol’ protagonizó un acalorado momento con uno de los colaboradores del programa durante la sección ‘Despechados anónimos’.

Paulina Mercado fue encargada de interpretar el tema ‘Ese hombre no se toca’ y lo hizo con gran sentimiento; sin embargo, el momento que más llamó la atención fue cuando se acercó a uno de los colaboradores del programa para invitarlo a levantarse de su asiento.

Mientras continuaba su interpretación y su compañero se encontraba de pie, Mercado utilizó su hombro para hacer un paso en el que subía y bajaba justo a un costado de él, lo que generó risas y aplausos en el foro, pues la presentadora demostró estar completamente metida en su personaje. Sin embargo, dichas imágenes generaron preguntas entre algunos internautas sobre su relación con Juan Soler.

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¿Juan Soler reacciona al atrevido paso de Paulina Mercado con colaborador de ‘Sale el sol’?

Pese a que las imágenes del momento que protagonizó Paulina Mercado con uno de los colaboradores de ‘Sale el sol’ ya circulan en redes, el actor Juan Soler no se ha pronunciado al respecto. Además, todo se trató de una dinámica en el programa que no generó comentarios entre los conductores.

Por su parte, Paulina Mercado tampoco se ha pronunciado sobre las imágenes, lo que podría indicar que su relación con el actor sigue en marcha y el inesperado momento que vivió en ‘Sale el sol’ solo fue como parte de una dinámica y no generó problemas.

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