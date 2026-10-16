Conductor de “Sale el sol” sorprende con su adiós en plena transmisión: ¿quién se despidió del matutino?
Un presentador de “Sale el sol" se despidió en vivo tras solo mes y medio al aire y dejó a la audiencia con la boca abierta. ¿Quién es y qué pasó con él?
En plena transmisión, uno de los rostros más recientes del matutino de Imagen Televisión tomó el micrófono y soltó un adiós que nadie vio venir. Duró apenas unas semanas en pantalla, pero alcanzó a ganarse al público. Su despedida ya tiene a los internautas haciendo preguntas. ¿Se fue por voluntad propia o hay algo más detrás?
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¿Quién es el conductor que anunció su salida de Sale el sol?
Se trata de Sergio Gómez-Villarreal, quien anunció su salida definitiva de “Sale el sol” durante la transmisión en vivo del jueves 15 de octubre. La noticia sorprendió a la audiencia de Canal 3 por lo repentino.
Su paso por el programa de Imagen Televisión duró solo un mes y medio. Se despidió de los televidentes y del equipo de producción con agradecimiento:
“Esta es mi última participación en el programa, gracias al equipo de Sale El Sol y también al público, que me recibiste durante este mes y medio. Ojalá que te vaya bonito”
Las redes oficiales del programa también le dedicaron un mensaje en X, con buenos deseos para sus próximos proyectos. Los internautas expresaron su desconcierto en redes.
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¿Quién es Sergio Gómez-Villarreal, el periodista que dejó Sale el Sol?
Sergio Gómez-Villarreal es periodista, conductor, columnista, caricaturista y docente, nacido el 10 de marzo de 1986 en Gómez Palacio, Durango. Es conocido por combinar el rigor informativo con la sátira y el humor.
Se graduó con honores en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna. También fue profesor de bachillerato y universidad, donde impartió Literatura, Redacción, Sociología y Economía.
Es autor del libro de investigación periodística “Lupe Salazar: Cardenche Star de Sapioriz”, sobre el canto cardenche del norte de México. Además, hace teatro como director y actor.
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¿Cuál fue la trayectoria de Sergio Gómez-Villarreal en la televisión antes de Sale el sol?
Trabajó años en Grupo Multimedios y Milenio como reportero, coordinador de información, editor y columnista. Fue presentador de “Telediario CDMX” (2018-2019) y “Milenio Noticias” (2019-2022).
También formó parte de programas como “La bola del 6” y el informativo “Las rapiditas”, hasta mediados de 2026. En 2022 recibió un reconocimiento a la trayectoria por parte de directivos de Milenio Televisión.
En agosto de 2026 llegó a “Sale el Sol”, donde encabezó la sección política y humorística “Los Pelos de la Burra”, un concepto que él creó originalmente para plataformas digitales.
¿Quiénes siguen en el elenco de Sale el sol tras la salida de Sergio Gómez-Villarreal?
Tras su partida, el panel sigue con:
Gustavo Adolfo Infante
Paulina Mercado
Ana María Alvarado
Joanna Vega-Biestro
Mauricio Mancera
Gaby Ramírez
Beibi Benítez.
Todos continúan al frente de las secciones del programa.
Hasta ahora, la televisora y Sal el sol no ha dicho quién ocupará el lugar vacante ni si mantendrá la estructura actual. La rotación de talento es común en la televisión abierta para buscar frescura.