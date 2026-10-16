Conductor de “Sale el sol” sorprende con su adiós en plena transmisión: ¿quién se despidió del matutino?

En plena transmisión, uno de los rostros más recientes del matutino de Imagen Televisión tomó el micrófono y soltó un adiós que nadie vio venir. Duró apenas unas semanas en pantalla, pero alcanzó a ganarse al público. Su despedida ya tiene a los internautas haciendo preguntas. ¿Se fue por voluntad propia o hay algo más detrás?

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Tanya Vázquez de ‘Sale el sol’ estaría saliendo con Stefano Piccioni / Redes sociales

¿Quién es el conductor que anunció su salida de Sale el sol?

Se trata de Sergio Gómez-Villarreal, quien anunció su salida definitiva de “Sale el sol” durante la transmisión en vivo del jueves 15 de octubre. La noticia sorprendió a la audiencia de Canal 3 por lo repentino.

Su paso por el programa de Imagen Televisión duró solo un mes y medio. Se despidió de los televidentes y del equipo de producción con agradecimiento:

“Esta es mi última participación en el programa, gracias al equipo de Sale El Sol y también al público, que me recibiste durante este mes y medio. Ojalá que te vaya bonito” Sergio Gómez-Villarreal

Las redes oficiales del programa también le dedicaron un mensaje en X, con buenos deseos para sus próximos proyectos. Los internautas expresaron su desconcierto en redes.

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¿Quién es Sergio Gómez-Villarreal, el periodista que dejó Sale el Sol?

Sergio Gómez-Villarreal es periodista, conductor, columnista, caricaturista y docente, nacido el 10 de marzo de 1986 en Gómez Palacio, Durango. Es conocido por combinar el rigor informativo con la sátira y el humor.

Se graduó con honores en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna. También fue profesor de bachillerato y universidad, donde impartió Literatura, Redacción, Sociología y Economía.

Es autor del libro de investigación periodística “Lupe Salazar: Cardenche Star de Sapioriz”, sobre el canto cardenche del norte de México. Además, hace teatro como director y actor.

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¿Cuál fue la trayectoria de Sergio Gómez-Villarreal en la televisión antes de Sale el sol?

Trabajó años en Grupo Multimedios y Milenio como reportero, coordinador de información, editor y columnista. Fue presentador de “Telediario CDMX” (2018-2019) y “Milenio Noticias” (2019-2022).

También formó parte de programas como “La bola del 6” y el informativo “Las rapiditas”, hasta mediados de 2026. En 2022 recibió un reconocimiento a la trayectoria por parte de directivos de Milenio Televisión.

En agosto de 2026 llegó a “Sale el Sol”, donde encabezó la sección política y humorística “Los Pelos de la Burra”, un concepto que él creó originalmente para plataformas digitales.

¿Quiénes siguen en el elenco de Sale el sol tras la salida de Sergio Gómez-Villarreal?

Tras su partida, el panel sigue con:

Gustavo Adolfo Infante

Paulina Mercado

Ana María Alvarado

Joanna Vega-Biestro

Mauricio Mancera

Gaby Ramírez

Beibi Benítez.

Todos continúan al frente de las secciones del programa.

Hasta ahora, la televisora y Sal el sol no ha dicho quién ocupará el lugar vacante ni si mantendrá la estructura actual. La rotación de talento es común en la televisión abierta para buscar frescura.