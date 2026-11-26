En medio de los cambios internos que ha sufrido ‘Sale el sol’, una exreportera alza la voz y denuncia el maltrato que habría sufrido a manos de su hoy exesposo. La mujer relató que sigue en búsqueda de justicia, pues su expareja, supuestamente, intentó quitarle la vida. Te contamos quién es.

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La exreportera de ‘Sale el sol’ se dice en peligro / Redes sociales

¿Qué exreportera de ‘Sale el sol’ denunció a su exesposo por presunto maltrato doméstico e intento de homicidio?

Se trata de Jari Márquez, quien trabajó para ‘Sale el sol’ en 2016. En una entrevista para el medio ‘Latinus’, la mujer expresó que lleva tiempo pidiendo ayuda a las autoridades por el maltrato que sufrió cuando estuvo casada con su exesposo Pablo García de la Rosa.

“Hoy estoy levantando la voz más fuerte que nunca, otra vez, para que las autoridades me escuchen porque me da miedo salir a las calles, porque me da miedo que algo me pase”, manifestó.

De acuerdo con su testimonio, pese a que ya están separados, sigue sufriendo violencia por parte de él. Indicó que, durante años, Pablo la habría maltratado de forma física y psicológica. Incluso relató que, en 2025, el hombre presuntamente habría intentado matarla.

Jari Márquez “La más fuerte fue una de julio en donde casi me priva de la vida, en donde me tomó del cuello y me metió a un clóset y me quería ahorcar. Ese día yo dije ‘ya no más, un día me va a matar’”.

En octubre de 2025, decidió denunciarlo por violencia familiar. Márquez sostuvo que había presentado pruebas, incluyendo certificados médicos y capturas de pantalla con mensajes amenazantes. No obstante, la investigación no avanzó.

Como respuesta, su ex la contrademandó por presunto desalojo. Debido a que el hombre tenía “contactos”, la querella avanzó rápido y tanto ella como sus padres fueron vinculados a proceso. Márquez dijo que este caso no ha sido resuelto y que su ex sigue amenazándola.

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Jari Márquez, exreportera de ‘Sale el sol’, asegura que su exesposo también es un deudor alimenticio

Durante la conversación, Jari Márquez, exreportera de ‘Sale el sol’, relató que, presuntamente, su exesposo también es deudor alimenticio. Al parecer, el hombre se negaría a hacerse cargo de los dos hijos que tienen en común.

“Existen elementos de que es un hombre violento”, indicó. En tanto que la mamá de la joven manifestó tener miedo por la seguridad de su familia: “Tengo mucho miedo por la vida de mi vida. Corre mucho peligro. Y por mis nietos también. Corren demasiado peligro”.

Jairi presentó videos y chats en los que él la estaría violentando y finalizó con el siguiente mensaje: “En mi caso, hay mucha omisión. De hecho, un ministerio público me dijo: ‘Señora, aquí hay muchas mujeres acuchilladas, usted no viene acuchillada, por eso tiene que esperar a que se judicialice su carpeta’. Imagínate, quieren que llegue mi cuerpo para que me hagan caso”, concluyó.

Jari Márquez mostró pruebas de la supuesta violencia que sufrió por parte de su exesposo / Redes sociales

¿Quién es Jari Márquez, exreportera de ‘Sale el sol’ que denunció a su exesposo por violencia?

Jari Márquez fue una periodista originaria de Acapulco que se volvió tendencia por su breve participación en el programa ‘Sale el sol’, el cual ha pasado por muchos cambios en los últimos meses.

Salió del matutino en 2017 para formar una familia. Actualmente, sigue en búsqueda de que las autoridades tomen más en serio su caso, pues dice sentir miedo por la integridad de ella y su familia.

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