Hace algunas horas trascendieron viejas declaraciones de Eugenio Derbez que muchos relacionaron con Vadhir ’N’, pues el comediante aseguraba en la promoción de su proyecto ‘El Juicio’ que: “Yo sí entrego a mi hijo, no me importa si mi hijo hace esto. Yo lo entrego”.

Ahora, el caso de Vadhir ’N’ continúa dando de qupe hablar luego de que se diera a conocer información revelada por testigos, ¿de qué se trata? Aquí te lo compartimos.

Vadhir N: Ellas han sido las parejas de Vadhir / Mezcalent

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¿Cuáles son las acusaciones en contra de Vadhir ’N’?

Se sabe que hoy en día el hijo de Eugenio Derbez enfrenta dos denuncias por el presunto delito de violación en contra de una modelo estadounidense de 19 años y otra denuncia por presunto abuso en contra de una menor de 15 años. Según se sabe, la supuesta agresión en contra de la menor ocurrió en un crucero.

Hasta el momento, la denuncia de la menor se encuentra en fase de investigación en la Fiscalía General de la República, mientras que el caso de la chica de 19 años, a pesar de haberse liberado la orden de aprehensión en contra del actor, esta quedó sin efectos debido a un amparo promovido por la defensa de Vadhir ’N’.

Vadhir “N” fue señalado por presunto abuso y violación / Redes Sociales

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¿Cuál es la información que se tiene sobre los testigos en el caso de Vadhir ’N’?

El periodista de nota roja, Carlos Jiménez, reveló hace algunas horas que la Fiscalía General de la República estaba contando con la información de dos testigos que estuvieron en el crucero, y que aseguran haber visto a Vadhir ’N’ convivir con la menor que fue agredida sexualmente.

Además, Jímenez informó que las autoridades estaban analizando las cámaras de seguridad, buscando pruebas para esclarecer este caso: “Además la autoridad federal ya analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad que tiene este crucero donde se habría dado la agresión”, dijo.

“Resulta que la Fiscalía General de la República ya tiene dos testigos que declararon y aseguraron que efectivamente Vadhir ’N’ estuvo y convivió con la menor que lo denuncia por violación, no solamente es el dicho de la víctima, ya hay dos personas que lo confirman, esas dos personas estuvieron en el mismo crucero” Carlos Jiménez

🚨 CONFIRMACIÓN BOMBA: la @FGRMexico ya tiene 2 testigos que declararon que el hijo de @EugenioDerbez estuvo con la niña de 15 años a la que Jose Eduardo emborrachó y Vadhir violó en el crucero También la Fiscalía ya analiza las cámaras de seguridad del crucero para fortalecer su caso en contra de Derbez Junior... 📽 @c4jimenez — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) November 24, 2026

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¿Qué dijo Vadhir ’N’ sobre las acusaciones que tiene en su contra?

Aunque el actor se había mantenido en silencio, hace algunos días salió a dar sus primeras declaraciones, asegurando que su equipo legal y él, no han sido notificados sobre la arden de aprehensión en su contra por el caso contra la joven de 19 años: “De esto no sabemos. Lo mismo, he visto cosas en redes (…) no hemos sido notificados”.

Además, el hijo de Eugenio Derbez compartió que no estaba de acuerdo con que a partir de dichas acusaciones sea visto como un “agresor sexual serial”, y por supuesto, negó haberse escondido, y que únicamente había permanecido en silencio por consejo de su equipo legal.

Desafortunadamente al momento aún hay muchas preguntas en cuanto a este caso, sin embargo, Mhoni Vidente ya ha revelado cuál será el futuro de Vadhir ’N’: “Yo lo veo preso, lo veo que va a caer, pero lo van a poder sacar después”, aseguró la pitonisa.