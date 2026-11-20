El caso legal de Vadhir N por las dos denuncias en su contra por presunto abuso da un nuevo giro. Luego de que el actor hablara sobre su situación y asegurara que ambas querellas se tratarían de una supuesta “extorsión”, los abogados de la segunda denunciante lanzaron un contundente comunicado a modo de respuesta. ¿Qué dijeron? Te contamos los detalles.

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Vadhir N se defendió ante las denuncias en su contra por presunto abuso / Mezcalent

¿Qué dijo Vadhir N HOY, 20 de noviembre, sobre las dos denuncias por presunto abuso?

Durante la mañana de este viernes 20 de noviembre, Vadhir ‘N’ dio unas contundentes declaraciones acerca de su situación legal tras las dos denuncias en su contra por presunto abuso. El actor sostuvo ser inocente y afirmó que no se estaba “escondiendo”, como se ha estado diciendo en las últimas semanas.

“No tengo la necesidad de estar saliendo a agredir absolutamente a nadie, ni de obligar a nadie a hacer nada. ¿Qué te digo? Me da mucha tristeza y mucho coraje”. Vadhir N

Dijo que su equipo legal no estaba enterado del segundo proceso legal en su contra por presuntamente abusar de una menor de edad y reiteró la tristeza que siente por la forma en la que el público lo está “juzgando”.

“Todo esto lo han utilizado para hacer un circo mediático, en el que, de manera irresponsable, tanto medios de comunicación como periodistas de espectáculos e influencers han difundido señalamientos. Me han acusado, y se ha dado un veredicto público como si existiera una sentencia, afectando mi nombre, mi carrera, mi futuro y también a mi familia”, manifestó.

De igual forma, insistió en que todo se trataría de un supuesto intento de extorsión: “Gente que trabaja con esta modelo está vinculada con la trata de personas, venta de drogas, no es la primera vez que hacen esto”, señaló.

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La respuesta de los abogados de la segunda denunciante ante declaraciones de Vadhir ‘N’

Hace apenas unos momentos, los abogados de la segunda víctima en la denuncia por presunto abuso contra Vadhir ‘N’ lanzaron un comunicado para aclarar varias de las declaraciones que dio el actor.

Comenzaron afirmando que su clienta, quien sería una menor de edad, no tiene ninguna relación con la modelo que lo acusó legalmente en abril.

“Esta firma representa exclusivamente a una adolescente de 15 años de edad que tuvo el valor de presentar una denuncia por el delito de violación ante la Fiscalía General de la República. La denuncia es en contra de la persona conocida públicamente como Vadhir, por hechos ocurridos en septiembre de este año”. Abogados de la segunda denunciante

Indicaron que respetan los “procesos legales” y que seguirán “actuando por las vías legales correspondientes y aportando los datos de prueba con los que contamos para respaldar el dicho de la víctima”.

Y finalizaron con lo siguiente: “La familia que representamos atraviesa un momento sumamente doloroso, en el que intenta retomar su vida después de un hecho de esta magnitud que ha afectado la vida de una adolescente. Por ello, pedimos respetuosamente a los medios de comunicación que se conduzcan con sensibilidad y responsabilidad”.

Comunicado sobre caso legal de Vadhir N / Redes sociales

Reportan que Vadhir ‘N’ no habría presentado pruebas de supuesta extorsión ante la FGJ

Tras el comunicado, se reportó que, presuntamente, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX habría negado que Vadhir ‘N’ presentara pruebas que demostraran que las dos denuncias por presunto abuso serían parte de una supuesta extorsión.

Según han informado diversos medios de comunicación, la coordinadora general de Delitos de Género de la Ciudad de México habría dicho en una entrevista que ni el actor ni su equipo legal habrían presentado evidencia “para respaldar su señalamiento de que le exigieron dinero a cambio de no difundir información relacionada con el caso”.

Cabe resaltar que, hasta el momento, la FGJ no ha lanzado ningún tipo de comunicado que permita esclarecer más el asunto. En tanto que los abogados de Vadhir sostienen que han cooperado con las autoridades y afirman que no existe riesgo de que su cliente vaya a la cárcel.

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