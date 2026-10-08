Productor de LCDLFM destapa la verdad sobre la repentina salida de Gala Montes; ¿confirma agresión física?

Tras el gran final de La casa de los famosos México 2026, uno de los temas que más ha sido cuestionado por el público es la polémica y breve participación de Gala Montes en el reality show. Cabe recordar que la intérprete de ‘Tacara’ abandonó la casa en medio de rumores de haber agredido a alguien de la producción, rumores que ahora se aclaran. ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: Javi Mota, director de actores de ‘Malinche’, defiende a Gala Montes tras su salida del musical

Productor de LCDLFM destapa la verdad sobre la repentina salida de Gala Montes. / Redes sociales

¿Cómo surgieron los rumores de que Gala Montes había agredido a alguien en LCDLFM?

Luego de que Gala Montes abandonara La casa de los famosos México a menos de 48 horas de su ingreso, Joanna Vega-Biestro compartió en su cuenta de X que le había llegado información de que la actriz presuntamente habría agredido a una de las personas del staff.

Según la periodista, la protagonista de ‘Diseñando tu amor’ se alteró con la producción del reality después de que no le dieron un tampón de forma inmediata. Debido a que uno de los miembros del staff y la especialista en salud mental intentaron tranquilizarla, Montes terminó por abalanzarse contra la psicóloga.

Pese a que la periodista aseguró que se trataba de una versión no oficial sobre la salida de Gala Montes de LCDLFM, sus palabras llegaron rápidamente a la actriz y cantante, quien no dudó en salir a desmentir lo dicho por la conductora de ‘Sale el sol’.

Lee: Joanna Vega-Biestro explota vs. Flor Vigna tras ‘criticar’ a la producción de La casa de los famosos México 2026

Productor de LCDLFM destapa la verdad sobre la repentina salida de Gala Montes. / Redes sociales/Mezcalent

¿Qué dijo Gala Montes sobre la versión de Joanna Vega-Biestro tras su salida de LCDLFM 2026?

A través de sus historias de Instagram, Gala Montes dijo estar cansada del ‘hostigamiento’ por parte de Joanna Vega-Biestro. Además, desmintió completamente haber agredido físicamente a alguien del staff de La casa de los famosos México. Asimismo, arremtió contra la periodista por difundir ‘información falsa’ de su salida.

“A la que le voy a partir la madre es a ti (Joanna Vega-Biestro) por estar inventando ma… así como ella me acosa, yo la puedo acosar. Yo no tengo hijos ni nada que perder. Tú estas yendo a investigar cosas mías, tanto con mi mamá como con mi papá”. Gala Montes

Por su parte, la periodista defendió su trabajo y pidió que dejara fuera de la conversación a su hija menor, quien es una persona ajena al conflicto. “Sostengo que no inventé, no mentí sobre la información que di. Ejercer mi trabajo periodistico relacionado con personajes públicos no es hostigar o acosar”, señaló.

Lee: Mamá de Gala Montes estalla vs. Johana Vega-Biestro; la insulta y le dedica fuerte mensaje: “Pin... naca”

Productor de LCDLFM destapa la verdad sobre la repentina salida de Gala Montes. / Redes sociales

¿Qué dijo el productor de La casa de los famosos México sobre las versiones de la salida de Gala Montes?

Ahora que La casa de los famosos México 2026 llegó a su fin, el productor Paly Alonso se pronunció ante las especulaciones que surgieron a raíz de la salida de Gala Montes . De acuerdo con Alonso, la exhabitante nunca agredió a una persona del staff.

“No pasó nada más que ella no quiso continuar en el show y es válido. Nadie golpeó a nadie. No se puede, no está permitido”. Productor Paly Alonso

Aunque Gala Montes no se pronunció directamente sobre el tema, le dio ‘me gusta’ al fragmento de la entrevista. Por el momento, Joanna Vega-Biestro no ha dado más detalles sobre el tema y la supuesta agresión de la actriz se mantiene como RUMOR.

No te pierdas: Joanna Vega-Biestro revela por qué terminó Sin Cuenta y acusa que nunca vieron ganancias ¡Les vieron la cara!