Joanna Vega-Biestro revela por qué terminó Sin Cuenta y acusa que nunca vieron ganancias ¡Les vieron la cara!

Aunque hace unas semanas Dalilah Polanco, Joanna Vega-Biestro y Martha Guzmán anunciaron el final de Sin cuenta, su pódcast asegurando que todo ocurrió en buenos términos, ahora salió a la luz una versión mucho más polémica. Joanna rompió el silencio y reveló que durante más de un año las integrantes del pódcast no habrían recibido ganancias del proyecto, situación que las llevó a tomar la decisión de poner fin a la relación laboral con la productora que estaba detrás del programa.

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¿Por qué terminó Sin cuenta, el pódcast de Dalilah Polanco, Joanna Vega-Biestro y Martha Guzmán?

Durante los últimos días, el fin de Sin cuenta generó dudas entre sus seguidores, especialmente porque las conductoras habían asegurado inicialmente que todo se debía a diferencias profesionales con la productora Orca.

El pódcast, que estuvo al aire durante dos años y tres meses, se convirtió en uno de los espacios digitales favoritos del público gracias a las conversaciones irreverentes de Dalilah Polanco, Joanna Vega-Biestro y Martha Guzmán, quienes abordaban temas de actualidad, experiencias personales y momentos de su vida profesional.

Cuando anunciaron el cierre del proyecto, las tres famosas compartieron un comunicado en el que dejaron claro que seguirían siendo amigas y colaborando juntas en nuevos planes.

“Hoy cerramos este ciclo con respeto y claridad pero también con mucha emoción por lo que se viene. Queremos decirles que seguimos juntas más unidas que nunca. Esto no es un final, es el inicio de algo nuevo”, señalaron.

Asimismo, explicaron que la relación laboral con la productora había llegado a su fin: “Informamos que a partir de hoy por diferencias con la productora Orca no transmitiremos más ‘Sin cuenta podcast’ junto a ellos; agradecemos el espacio, el aprendizaje y cada momento compartido durante este tiempo”.

Sin embargo, detrás de ese mensaje existía una historia que no se había contado públicamente.

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¿Joanna Vega-Biestro nunca recibió dinero de Sin Cuenta? Esto fue lo que reveló

En una entrevista con Suriel, la conductora Joanna Vega-Biestro decidió hablar sin filtros sobre lo que realmente ocurrió durante la operación del pódcast.

Según relató, las tres conductoras habrían confiado completamente en la productora encargada del proyecto y nunca firmaron documentos que especificaran cómo se repartirían las ganancias que generaba el canal.

“¿Qué pasó con el cambio de su pódcast? Pues nada, que nos vieron la cara” Joanna Vega-Biestro

Joanna explicó que la propuesta inicial era que la empresa aportaría la infraestructura técnica y ellas pondrían la imagen y el contenido para desarrollar el programa. Sin embargo, con el paso de los meses comenzaron a notar que algo no cuadraba.

La periodista recordó que después de un año de trabajo seguían sin recibir ingresos pese a la buena aceptación del programa.

Joanna Vega-Biestro “Al año fue de: ‘Oigan, no hemos visto un peso’. Y como después de dos meses, ¿por qué seguían? Por pend…, porque la verdad amábamos lo que hacíamos”

De acuerdo con su versión, constantemente recibían explicaciones relacionadas con la monetización del canal de YouTube, situación que las llevó a esperar durante meses antes de exigir información más detallada.

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¿La productora ocultó ingresos del pódcast Sin Cuenta? Esto denunció Joanna Vega-Biestro

Uno de los aspectos más llamativos de la declaración de Joanna Vega-Biestro fue su referencia a las herramientas de monetización disponibles en YouTube.

La conductora aseguró que ni ella ni sus compañeras tenían conocimiento profundo sobre el manejo administrativo del canal, por lo que dependían completamente de la información que recibían de la productora.

“Nos decían: ‘Todavía no llega el aviso de monetización’. Eso nos dijeron, te lo juro” Joanna Vega-Biestro

Con el paso del tiempo comenzaron a solicitar estadísticas, reportes y datos financieros más claros. Según Joanna, la respuesta fue un documento con cifras que no correspondían al alcance que tenía el proyecto.

Incluso mencionó que durante la participación de Dalilah Polanco en La casa de los famosos México, realizaban transmisiones en vivo que generaban gran interacción entre los usuarios.

“Ya luego me enteré que hay un super chat y que mandan dinero y te ponen stickers. Nada de eso vimos, nada”. Joanna Vega-Biestro

La declaración provocó revuelo entre los seguidores del pÓdcast, ya que durante la estancia de Dalilah en La casa de los famosos México el programa vivió uno de sus momentos de mayor popularidad.

Sobre una posible demanda, Joanna Vega-Biestro reveló que expertos le recomendaron reclamar legalmente por el uso de su imagen en los contenidos de Sin cuenta. La conductora aseguró que ella estaría dispuesta a proceder si Dalilah Polanco y Martha Guzmán la respaldan, aunque hasta ahora las tres no han alcanzado un acuerdo sobre qué camino tomar.

¿Regresa Sin cuenta? Dalilah Polanco, Joanna Vega-Biestro y Martha Guzmán ya tienen nuevo pódcast

Aunque Sin cuenta llegó oficialmente a su fin, las conductoras Dalilah Polanco, Joanna Vega-Biestro y Martha Guzmán no se alejaron de los micrófonos. Las tres amigas decidieron continuar trabajando juntas y apostaron por un nuevo proyecto digital que mantiene la esencia que tanto gustaba a sus seguidores.

El nuevo pódcast lleva por nombre ¿Qué dices?, una propuesta que conserva el estilo de conversación relajada, anécdotas personales, opiniones sin filtros y el humor que caracterizó a Sin cuenta. Aunque cambia el nombre, el formato sigue estando encabezado por las tres comunicadoras que construyeron una sólida comunidad durante más de dos años.

¿Qué dices? se estrenó el 20 de julio de 2026 y tendrá episodios nuevos cada quince días, disponibles los lunes.