Conductora se entera EN VIVO de la muerte de ser querido y lo despide con fuerte llanto: “Murió solito” VIDEO

A más de un año de que la conductora de televisión, Milagros Leiva, se enterara de la muerte de su padre en plena transmisión en vivo, un hecho similar vuelve a impactar a la audiencia.

Un inesperado momento se vivió en televisión, cuando en pleno programa en vivo una conductora recibió una fuerte noticia, pues había fallecido un ser querido. La también actriz comenzó a hablar pero rápidamente rompió en llanto frente a la audiencia. Te contamos los detalles.

Conductora de televisión se entera de la muerte de ser querido / Pixabay

¿Qué conductora se enteró de la muerte de ser querido en pleno programa EN VIVO?

Este martes comenzó a trascender un clip en redes sociales, correspondiente al programa La mañana con Moria, mismo que es conducido por la actriz y presentadora Moria Casán.

Todo se desarrollaba de manera normal, cuando, de repente, Moria fue avisada sobre la muerte de Fernando Jorge “Coco” Shedden, quien durante años fungió como su chofer y una figura cercana en su vida cotidiana.

Poco a poco, la conductora fue quebrándose cada vez más, hasta que hubo un momento en el que le dedicó varias palabras, tanto de despedida, como de agradecimiento por lo que sucedió a lo largo de los años, incluyendo las polémicas de “Coco”.

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Moria Casán se entera de la muerte de ser querido / Redes sociales

Moria Casán se despide EN VIVO de ser querido y entre lágrimas

Visiblemente conmovida con la noticia, Moria Casán decidió compartir con la audiencia lo que estaba pasando, anunciando así la muerte de “Coco":

Me acaba de avisar mi querido asistente Galito, que falleció Coco, el que fue chofer toda mi vida, Fernando Jorge Shedden; ya estás en otro plano, querido Coco. Moria Casán

Hasta ese momento, Casán no había roto en llanto, fue hasta que empezó a hablar de las polémicas de “Coco” cuando se le fue entrecortando la voz, recordando que el fallecido llegó a pisar la cárcel por culpa de las drogas, tanto como adicto, como narcomenudista:

Estuvo preso porque su adicción a la droga hizo que se convirtiera en una especie de narcomenudeo. Lo agarraron con droga. Moria Casán

Finalmente, lamentó que no estuvieran juntos en estos últimos años, y también que “Coco” muriera solo:

Me da lástima. Se murió solito. Es un poco lo que eligió él y no sé qué decir. Que te quiero, Coco. (...) No sé cómo despedirte. Moria Casán

Así fue que terminó el momento, mientras todos los presentes le dedicaban un aplauso tanto a Moria (mientras lloraba), como a “Coco”, pues fue alguien importante para la intérprete.

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🕊️ Falleció Coco, el chofer de Moria Casán durante más de 20 años La conductora se enteró en vivo y lo homenajeó en su programa https://t.co/R3wYqIxMDZ — Fefe (@fedeebongiorno) October 27, 2026

¿Quién es Moria Casán?

Ana María Casanova, conocida como Moria Casán, es una reconocida actriz, cantante y vedette, con más de cinco décadas de trayectoria en el mundo del espectáculo.

Inició su camino en el teatro de revistas, donde se consagró como vedette y símbolo sexual. En los años 70 y 80 dio el salto al cine con comedias taquilleras y, más tarde, brilló en el teatro con la obra Brujas.

En televisión se volvió un rostro conocido en ciclos como:



Monumental moria ,

, A la cama con Moria y

y Entre Moria y vos.

Con motivo de sus 80 años, Netflix estrenó Moria, una serie de ocho episodios sobre su vida, proyecto en el que partició “Coco”. Hoy continúa al frente de La mañana con Moria.

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