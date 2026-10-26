Muerte de Komanche: Surgen detalles sobre el funeral del streamer que se habría quitado la vida: FOTO

Durante la noche del pasado domingo 25 de octubre, se confirmó la muerte de Komanche, un streamer de origen salvadoreño. Los reportes indican que Carlos Mauricio Gómez, nombre real del creador de contenido, falleció dentro de su residencia en Monterrey, Nuevo León.

Con el pasar de las horas, se comenzó a viralizar información e incluso un video que, presuntamente, habría sido tomado desde su funeral. Te contamos todo lo que se sabe sobre el último adiós del influencer.

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Komanche murió a los 30 años / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte del streamer salvadoreño Komanche?

De acuerdo con información difundida, las autoridades respondieron a un reporte hecho por residentes de la colonia Paseo de Cumbres. Mencionaron que una de las casas tenía su puerta abierta desde la noche del 24 de octubre. Al revisar el lugar, la policía encontró a Komanche sin signos vitales en el baño.

Según se mencionó, el cuerpo no mostraba signos de violencia y se especula que pudo haberse quitado la vida. Aunque no hay nada confirmado hasta el momento, algunos medios han compartido que, presuntamente, se habría ahorcado.

Algunos allegados del mundo digital hicieron énfasis en que el salvadoreño estaba sumamente afectado por las denuncias de presunto abuso que se hicieron en su contra. La más reciente fue en septiembre; una influencer de nombre Fernanda aseguró haber sido violentada por él.

En respuesta, Komanche negó todo y hasta mostró capturas de presuntas conversaciones en las que, aparentemente, se daba a entender que todo habría sido consensuado. Pese a esto, el hombre recibió muchos comentarios de odio.

Incluso perdió patrocinadores por esta situación y hasta habría llegado a pedir dinero prestado a sus amigos más cercanos para pagar sus deudas. Por otra parte, muchos usuarios recordaron que la celebridad habló en su momento sobre sus problemas de depresión, reconociendo que su papá tenía que llamarlo constantemente solo para asegurarse de que siguiera con vida.

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Komanche se habría quitado la vida / Redes sociales

Lo que se sabe del funeral de Komanche

Hasta el momento, la familia de Komanche no ha querido dar muchas declaraciones sobre la muerte del streamer. Su padre tan solo se ha limitado a compartir un emotivo mensaje expresando lo mucho que lo extrañará.

En tanto que un usuario en redes sociales compartió un video presuntamente desde el funeral del creador de contenido. En dicho clip, se ve a un hombre cantando ‘Mi último deseo’. El material ya fue desmentido, es decir, es falso.

Por otra parte, se viralizaron unas declaraciones del propio Komanche diciendo cómo deseaba que fuera su último adiós. Esto fue lo que dijo:

“Yo siempre lo he dicho; a mí me ca… los velorios católicos, que llega la gente y está rezando, que está llorando… Lo que tiene que haber en mi velorio es Bad Bunny. Y no vayan a dar tamales, no… que den mi comida favorita… mi pizza. Que no les salga tan caro, aunque yo les voy a dejar algo de dinero. (Que pongan) una televisión enorme”. Komanche

Los fanáticos también se han unido para comprar coronas de flores. Hasta ahora, no han revelado dónde o cuándo será el velorio, pero algunos internautas sostienen que ya se estaría realizando, pues han comentado cosas como “ya fui a dejar mi ramo” y “apoyo para la familia”.

Les agradezco por todo el cariño y apoyo de hoy. Gracias por cada mensaje y entender este dolor. ​Quiero que sepan que Komanche contaba con un grupo de personas que lo quería muchísimo, @yesica_arlette y algunos se organizaron para enviarle una corona de flores y una carta de + https://t.co/R0BnXPlEvC — Komanche | Updates (@komanchers) October 26, 2026

¿Qué enfermedades padecía Komanche, el influencer que se habría quitado la vida?

En 2023, el streamer Komanche se sinceró sobre sus problemas de salud mental. El salvadoreño mencionó que, a lo largo de los años, fue diagnosticado con las siguientes enfermedades:

Depresión

Ansiedad

Bipolaridad

Obsesión

Esquizofrenia

También admitió haber intentado acabar con su vida en tres ocasiones. Entre las otras cosas que dijo fue que, en algún punto, decidió dejar de tomar sus medicamentos, lo que desencadenó una fuerte crisis. Pudo obtener algo de serenidad después de regresar a El Salvador con sus padres y pasar una temporada con ellos.

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