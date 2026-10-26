Padre de ‘Komanche’ se despide de su hijo fallecido con un desgarrador mensaje: “Fuiste fuerte” | FOTO

La repentina muerte del streamer ‘Komanche’ sigue dando de qué hablar, y ahora es su padre quien le dedicó un triste mensaje a su hijo, luego de que el youtuber fuera acusado de abuso y acoso durante los últimos meses de su vida. ¿Qué le dijo?

‘Komanche’ fue hallado sin vida en el baño de su casa / Redes sociales, Canva

¿En dónde fue hallado sin vida ‘Komanche?

El fallecimiento de ‘Komanche’ (cuyo nombre real era Carlos Mauricio Gómez), sacudió a toda Latinoamérica. De acuerdo con los primeros reportes, el creador de contenido fue encontrado muerto en una vivienda que rentaba en la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey, Nuevo León.

Un reportero presente en el lugar relató que unos vecinos notaron la puerta de la casa abierta y, en un principio, pensaron que habían entrado a robar. Al ingresar, descubrieron el cuerpo del influencer en el baño.

Algunos datos que han surgido indican que presuntamente habría muerto desde la noche del sábado, pero, como nadie lo buscó, su cuerpo no fue localizado hasta un día más tarde, cuando él ya no respondió.

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El youtuber y streamer, ‘Komanche’, murió en Monterrey / Redes sociales

Padre de ‘Komanche’ dedica desgarrador mensaje a su hijo fallecido

Tras saberse la triste muerte de ‘Komanche’ (además de la llamada de su mejor amigo) fue su padre quien le dedicó un triste mensaje en redes sociales, despidiéndose de su hijo y esperando que su alma “por fin descansara en paz”.

‘Komanche’ fue víctima de acoso y bullying en redes sociales, por lo que su papá no desaprovechó el momento para hablar de la depresión que el youtuber padecía desde hace varios años y contra la que había estado luchando:

Así te recordaré hijo, alegre, yo sé el gran ser humano que eras, a mucha gente le caías mal, pero para mí eras mi orgullo, no por lo conocido que eras si no por tu gran corazón, nadie miraba tus acciones sólo Dios y yo, que Dios te perdone tus pecados hijo, sólo tú y tu familia sabíamos la terrible enfermedad de depresión que padecías, sin embargo fuiste fuerte luchaste con esa terrible enfermedad como 10 años, que Dios te reciba en su gloria. Padre de ‘Komanche’

Las reacciones no se hicieron esperar, muchos internautas compartieron palabras de aliento para su padre, esperando que pueda encontrar rápidamente la resignación.

Mientras tanto, otros más se dijeron molestos por la situación que ‘Komanche’ vivió en las últimas semanas, víctima de presuntas difamaciones y delicadas acusaciones.

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Padre de ‘Komanche’ se despide de su hijo / Redes sociales

¿De qué acusaban a ‘Komanche’ en redes sociales?

En septiembre de 2026, la influencer FernandaVaal acusó a ‘Komanche’ de presunto abuso y acoso sexual. En una transmisión en vivo, afirmó que le habrían pedido encuentros íntimos a cambio de ofrecerle oportunidades de participar en eventos como Squid Craft Games.

En un inicio no dio nombres, pero sus seguidores empezaron a vincular las acusaciones con el streamer, y por eso más tarde presentó conversaciones privadas para respaldar su versión. Además, “Westcol” (otro famoso influencer), también dijo ser “testigo” de otras chicas que presuntamente vivieron algo similar:

Varias streamers de verdad tienen pruebas y cosas muy fuertes, algunas me han escrito mostrándome todo tipo de cosas muy fuertes. Mi consejo es que busquen ayuda real fuera del Internet y denuncien en fiscalía. Westcol

‘Komanche’ negó categóricamente las acusaciones, inclusó llegó a compartir capturas de pantalla de dichas conversaciones, mostrando que dichos encuentros habían sido consensuados:

No me importa si hay personas que no me creen.Las únicas personas que conocerán toda la verdad y las pruebas serán las autoridades y la Fiscalía. Voy a presentar mi denuncia y daré todo lo que esté en mis manos para que se haga justicia. Por ahora, mi prioridad es seguir el proceso legal. Gracias a quienes me han acompañado con respeto. ‘Komanche’

A lo largo de los meses, ‘Komanche’ había dado muestras de una fuerte depresión, misma que no cesó en las más recientes semanas.

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