Muere el Komanche a los 30 años: VIDEO destaparía que llevaba horas sin vida cuando fue encontrado en el baño

Luego de la dolorosa noticia sobre la muerte de la madre de Kimberly ‘la Más Preciosa’, quien compartió un desgarrador mensaje de despedida, otra tragedia sacude al mundo de las redes sociales. La muerte del streamer salvadoreño ‘el Komanche’, a los 30 años, ha causado conmoción entre sus seguidores. Aunque los primeros reportes señalaron que falleció el 25 de octubre, un video grabado afuera de la vivienda que rentaba en Monterrey abrió nuevas dudas sobre cuándo ocurrió realmente su deceso y cómo fue encontrado. ¿Qué pasó dentro de la casa del influencer?

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¿Cómo encontraron sin vida al ‘Komanche’ en su casa de Monterrey?

La muerte del ‘Komanche’, nombre con el que era conocido el streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, sacudió a miles de seguidores en Latinoamérica. Diversos reportes señalan que el creador de contenido fue encontrado sin vida al interior de la vivienda que rentaba en la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con un reportero que acudió al lugar, vecinos habrían notado que la puerta de la propiedad permanecía abierta, lo que inicialmente hizo pensar en un posible robo. Sin embargo, al ingresar descubrieron que el influencer se encontraba sin vida en el baño.

Lo que más ha llamado la atención es que el periodista aseguró que el fallecimiento podría haber ocurrido más de 24 horas antes del hallazgo, por lo que se especula que habría ocurrido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

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⚠️MUY FUERTE⚠️ Este periodista se acercó a la casa que rentaba KOMANCHE y al parecer la M habría sido hace más de 24hs, lo que llama la atención es que nadie se comunicó con él en todo este tiempo, habría sido entre el Sáb por la noche y Dom de madrugada. https://t.co/QSJ2QR1NBF — elCANINOclips💣 (@Javielcanino) October 26, 2026

¿De qué murió ‘el Komanche’? Esto es lo que se conoce hasta ahora

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer oficialmente las causas de la muerte del ‘Komanche’. Tampoco se ha emitido un informe definitivo que permita determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.

Las investigaciones continúan para descartar distintas líneas, entre ellas un posible homicidio o un suicidio. Por ahora, no existe una versión oficial sobre el motivo del fallecimiento del creador de contenido.

La incertidumbre ha generado numerosas especulaciones en redes sociales. Sin embargo, las autoridades continúan realizando los peritajes correspondientes para esclarecer los hechos antes de emitir conclusiones.

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Murió ‘Komanche’, el querido streamer y youtuber / Redes sociales

¿El Komanche ya lo había advertido? Su último mensaje y la llamada con Ari Gameplays que hoy conmueven a sus fans

Tras darse a conocer la muerte de ‘el Komanche’, miles de seguidores comenzaron a revisar sus últimas publicaciones en redes sociales. Una de las que más llamó la atención fue la que compartió el 19 de octubre en X, donde escribió:

“Los días simplemente no mejoran”. El Komanche

Komanche último post

Pero ese no fue el único contenido que resurgió tras la tragedia. También volvió a circular una antigua transmisión en la que el streamer llamó de madrugada a Ari Gameplays para hacerle una broma que ahora muchos recuerdan con tristeza. En la conversación, Komanche insistía desesperadamente: “Ari, ayuda. Ari, ayuda, ayuda, amiga. Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda”, lo que provocó que la creadora de contenido se alarmara de inmediato.

La influencer incluso llegó a pensar que se trataba de una emergencia real. “Amigo, me asustas. ¿Qué pasó?”, le respondió visiblemente preocupada mientras realizaba un directo. La situación fue tan tensa que Ari preguntó a su audiencia si debía detener la transmisión: “Espérate, estoy en stream. ¿Puede, puede pararse el stream?”. Segundos después, Komanche rompió en risas y confesó que todo había sido una broma.

Sin embargo, el momento que hoy más conmueve a sus seguidores llegó después del susto. Ari le recordó el cariño que le tenía con una frase que ha cobrado un significado especial tras su muerte: “Sabes que si te pasa algo, me pasa algo a mí, ¿no?”. El streamer respondió sin dudar:

“No, sí, yo sé. Te quiero mucho. Te quiero mucho”. El Komanche

@dedreviil @Komanch @Elmiillor ultima vez que Arigameplays estuvo hablando con komanche (komanche creo que estaba en mexico) 💔 "Sabes que si te pasa algo, me pasa algo a mí” https://t.co/MZjwkQo6sL — ELCHERNOBYLPAVT (@EL_CHERNOBYL_PA) October 26, 2026

¿Las polémicas y el hate afectaron al ‘Komanche’?

Durante las últimas semanas de su vida, ‘el Komanche’ estuvo envuelto en una fuerte controversia. En septiembre de 2026 enfrentó acusaciones de presunto acoso y conductas inapropiadas por parte de algunas creadoras de contenido. El tema generó una intensa discusión en redes sociales y varios creadores de contenido reaccionaron públicamente. Incluso hubo quienes calificaron la situación como la mayor polémica de su carrera digital.

Sobre ello habló su mánager, Byron Reyes, quien lamentó lo ocurrido y reflexionó sobre el impacto de los ataques en Internet. En una publicación escribió:

Byron Reyes “Komanche que recibió tanto hate desde hace añooooos, por favor seamos más consientes de lo que ponemos. Sé que Komanche estaría muy feliz de poder hacer que ese ambiente cambie para todos”.

Por su parte, la streamer española Biyín aseguró que el salvadoreño enfrentaba problemas de salud mental relacionados con bipolaridad, depresión y ansiedad. Sin embargo, las autoridades no han vinculado oficialmente estas condiciones con su fallecimiento.

¿Quién era ‘el Komanche’, el streamer salvadoreño que murió a los 30 años?

Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, El Salvador. Desde 2015 comenzó a ganar popularidad gracias a sus transmisiones de videojuegos y poco a poco se convirtió en una de las figuras más reconocidas del streaming en habla hispana.

Su comunidad creció principalmente en plataformas como Twitch, Instagram, Kick y YouTube, donde logró consolidarse como uno de los streamers más populares de habla hispana. Al momento de los reportes sobre su muerte, acumulaba más de 1.7 millones de seguidores en Twitch, 886 mil en Instagram y más de 33 mil en Kick, además de una comunidad activa en YouTube, donde compartía transmisiones, retos y contenido relacionado con videojuegos.

En 2022 se mudó a Monterrey para continuar desarrollando su carrera digital. Entre sus proyectos más importantes figuraba una posible participación en La Velada del Año, evento de boxeo organizado por Ibai Llanos que reúne a algunos de los creadores de contenido más influyentes del mundo hispano.