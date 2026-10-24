Kimberly ‘la Más preciosa’ confirma la muerte de su mamá tras días hospitalizada: “Mi vida ya no será la misma”

A casi dos meses de que reportara que la mamá de Kimberly, la Más preciosa, fue hospitalizada de emergencia para someterse a una cirugía; la madrugada de este 24 de octubre se dio a conocer su fallecimiento. La noticia fue compartida por la influencer a través de un emotivo mensaje en redes.

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Kimberly ‘la Más Preciosa’ confirma la muerte de su mamá. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Kimberly, ‘la Más preciosa’ a la muerte de su mamá?

Tras la decisión de Kimberly ‘la Más preciosa’ de abandonar ‘El sultanato’ por la salud de su mamá, la creadora de contenido confirmó la muerte de su mamá la madrugada de este 24 de octubre.

“Madre, hoy te fuiste de este mundo, pero nunca de mi corazón. Te agradezco por todo lo que estuviste junto a mí. De verdad, mi vida ya no será la misma, solo tengo un gran hueco en mi corazón.” Kimberly, ‘la Más preciosa’

Posteriormente, la creadora de contenido aseguró que no se trataba de una despedida, pues sabe que un día volverán a estar juntas. “No te despido porque algún día estaremos juntas de nuevo. Te amo, mamá, Dios te tenga en su santa gloria, mamá, cuídanos desde donde estés”.

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¿Cómo reaccionó Wendy Guevara a la muerte de la mamá de Kimberly, la ‘Mas preciosa’?

A pocos días de que Wendy Guevara y Kimberly ‘la Más preciosa’ se reencontraran tras meses de distanciamiento, la conductora de LCDLFM fue una de las primeras en pronunciarse sobre la noticia de la muerte de la mamá de la influencer.

A través de un live en sus redes sociales, Guevara aseguró que ya estaba al tanto de la noticia, pero debía salir a Colombia junto a Paolita Suárez; sin embargo, se tomó un momento para dedicarle un mensaje a su amiga y expresar sus condolencias:

✝️ DESCANSE EN PAZ ➖ WENDY GUEVARA confirma la muerte de Doña Martha, madre de Kimberly Irene, la más preciosa. pic.twitter.com/7udj8vxP3i — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 24, 2026

“Te quiero mucho, sabes que cuentas conmigo para todo. La verdad, doña Martha estaba ya muy malita y Kimberly ya nos había dicho a nosotras que estaba sufriendo mucho. Entonces, hermanas, sabe Kimberly que yo la quiero muchísimo y que cuenta conmigo y, miren, doña Martha ya no está sufriendo”. Wendy Guevara

Posteriormente, cuando Kimberly ‘la Más preciosa’ confirmó la muerte de su mamá, Wendy Guevara escribió un nuevo mensaje en la sección de comentarios de la publicación: “Te amo, amiga. Dios contigo, estoy contigo”.

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Wendy Guevara reacciona a la muerte de la mamá de Kimberly ‘la Más preciosa’. / Redes sociales

¿De qué murió la mamá de Kimberly ‘la Más preciosa’?

Desde antes de que Kimberly ‘la Más preciosa’ confirmara su salida del reality ‘El sultanato’, se informó que sabía que su mamá padecía demencia senil, había perdido la vista y tenía problemas en los riñones. Además, en días recientes fue operada de emergencia y Kimberly detalló que tenía problemas en la glucosa, por lo que ya estaba cansada de tantas inyecciones.

“Solo me dijeron que anoche le pusieron como una bomba de insulina porque andaba muy mal de la glucosa. Es lo que me andaban informando ahora. Mi hermana me dijo que mi mamá ya estaba cansada de que la inyecten”, detalló Kimberly ‘la Más preciosa’ tras salir del reality.

Hasta el momento, la influencer no ha dado detalles sobre la muerte de su mamá, pero las redes están inundadas con muestras de afecto a ella y a su familia, mientras se está en espera de mayor información.

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